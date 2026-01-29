Як розповіли NV люди, знайомі зі станом справ у колись півмільйонному місті, місцеві велетні — заводи Азовсталь і ММК ім. Ілліча, — лежать у руїнах: їх ріжуть на брухт військові з підрозділу Ахмат намісника Чечні Рамзана Кадирова. Порт Маріуполя окупанти перетворили на військово-логістичний вузол, через який вони вивозять крадене українське зерно. Старокримське водосховище висохло на 85%: тому вода в міських багатоповерхівках буває раз на 2−3 дні по 4 години, — іржава й не питна. На місці зруйнованих кварталів росіяни для росіян зводять якісь новобудови під пільгову іпотеку: у місто, що за час великої війни втратив чотири п’ятих населення, нині масово переїжджають мешканці російської глибинки. Економіки в звичному сенсі немає — є мародерство під виглядом «відбудови».
«Гетто» — так максимально коротко та чітко описує актуальний стан Маріуполя Микола Осиченко, журналіст і колишній мешканець міста.
Тому в Маруіполі графік подачі води виглядає так: раз на 2−3 дні по 4 години. Вода іржава, не питна; за словами місцевих, побутова техніка летить за лічені цикли. Тариф — 62 руб. (близько 26 грн, або $0,85) за кубометр. «Маріуполь у стані водної блокади, — резюмує Андрющенко. — Повернутись до мінімального водозабезпечення раніше 2028 року не вийде».
В інших містах окупованого Донбасу гірше. «У Донецьку воду подають раз на три дні по 4 години. У Шахтарську може не бути тиждень. В Єнакієвому те саме, — розповідає Осиченко. — При потребі Донбасу в мільйон кубометрів на добу водовід Дон-Донбас дає двісті тисяч».
«У 2022-му у Путіна, мабуть, були якісь думки зробити з Маріуполя другий Грозний, — щоб усе було ого-го. Не вийшло, — пояснює журналіст. — Чиновники крадуть, місцеві крадуть, плюс до нього дійшло, що [втікач та зрадник Віктор] Медведчук його дурив: Путін думав, що його тут чекають, а зараз для нього всі місцеві - потенційні зрадники».
Через це, переконаний Осиченко, Москва й запустила другу хвилю заміщення населення. І йдеться не лише про Маріуполь, а й про весь окупований Донбас: на початку року Путін та Пушилін оголосили про старт програми, в межах якої кожному «учаснику СВО» обіцяють по 15 соток землі на окупованих територіях. «Тобто Путіну ці люди в Росії вже не потрібні, — додає Осиченко. — Вони залишаться тут».
Маріупольська міськрада вважає, що під час боїв у місті загинули щонайменше 22 тис. цивільних. Human Rights Watch у звіті позаминулого року «Our City Was Gone» дала цифру в 10 284 чоловік. Українська Гельсінська спілка з прав людини зафіксувала 3,5 тис. підтверджених смертей як «верхівку айсберга». Журналістські розслідування доводять, що загиблих може бути до 100 тис. Точну цифру, ймовірно, ніколи не встановлять — передусім завдяки російським екскаваторам у Мангуші і насипу під Новоазовськом.
Українські експерти й посадовці порівнюють те, що відбувається в Маріуполі, з тактикою російської «відбудови» Грозного після Другої чеченської війни — знищувати докази, зводячи нове будівництво поверх руїн.
Травень 2026-го додав до цієї картини дві складові - масові виселення українців на користь приїжджих з Росії і фактичне дарування міста клану Кадирова.
Ні те, ні інше окупаційна адміністрація вже не приховує.
Співставні, якщо в загальних числах то десь до 1 і 1,6. Єдине що в росії співвідношення вбитих і поранених вище.
Ніт. І наразі все навіть цікавіше. ЄС чи буде існувати, США чи незважаючи на дідуся з деменцією збереже важелі впливу на світ ) Наші погіршенні позиції - це те, що дрони опісля 9 травня бомбили москву у оточені усього ппо? А це ще дійсно ракети фламінго недопиляні і з ЄС збиття, навіть поганенько балістики за дешевше патріот не розроблене? ) і окремо балістика, її наявність робить країну світовим гравцем, хоч і регіональним. Не всі цього бажають, прям дуже )
prodigy написав:росіяні отруїлись, їх треба лікувати 5 років-каже Венік
коли вони перестануть стогнати, а нарешті почнуть діяти
Допоки орки, хороші не почнуть дублювати думку, що їх податки мають підтримувати українців які втратили людину 1 ступеню спорідненості з загиблими, або підтримку скалічених військовими діями, або втративших житло - цієї "росії майбутьного" не існує ) Це все росія 2022 робила. Суд над військовими злочинами вже є, у теорії. Залишились хороші росіяни яки не мають, як і нацисти, вийти сухими з геноциду, і це на роки.
Они это могут делать в 5 раз дольше нас, поскольку имеют население в 5-6 раз больше. А потери на фронте примерно одинаковы.
Про втрати вам вже пояснили. Тепер про головну причину (жирним виділила) і цифри, які ви обрізали, коментуючи мій пост. Ви не замислювалися, що буде з економікою, якщо з неї постійно і безповоротно висмикувати працівників?
Так постоянно. А если еще и кордоны когда-то откроют - вообще швах
теж по 20-30 тис в місяць втрати? Та ще СЗЧ, «догляди», списані по здоровʼю, «третя дитина».. Ви б там давно всі закінчились з такою буксуючою мобілізацією..
Шмідт пробиває чергове дно. Поверніть отого , у якого «через тиждень оці 3 міста впадуть».. То була менша маячня.
мобілізація по 30 тисяч щомісяця. Чисельність не збільшується В росії по 40 і чисельність зростає. Сзч і по догляду? Ну допустим но вони все одно не вертаються і в рф теж є сзч і списання по догляду. А на рахунок списання по здоровю то все одно це втрати. Яка різниця поранило його чи ісульт чи в дурку влетів ? Загальні втрати співставні і аж ніяк 1 до 5. Максимум 1 до 2.