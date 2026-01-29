Додано: Чет 21 тра, 2026 11:54

Там за Тягнибока был к тебе вопрос, как и где он плотно в штыковую свои батальоны подымает, нет у тебя чуйки что он на водах трускавца чаще чем в соседнем с тобой штабе-подвале бывает? Культей тапка не кинешьТо таки патрыотыТам за Тягнибока был к тебе вопрос, как и где он плотно в штыковую свои батальоны подымает, нет у тебя чуйки что он на водах трускавца чаще чем в соседнем с тобой штабе-подвале бывает?

Ну ти ж бачив що я не договорив?)Відчуття нема. Але і зуба за нього не дам. Не знаю. Про штикові то в тебе шаблони. Нема штикових. Пристебнутого штика навіть на вході в штаб нема) хотя я б навів порядокПонімаєш в принципі я тож міг би бути барбершопним охфіцеромДля цього треба пару умов1. Щоб була забита штатка і я не ходив через добу на добу.2. Щоб в мене було більше пороху в пороховніцах. В 45 такий режим вже трудно витянути, і це при тому що до війни вважав здоровя залізним але тут аптечка літрів на 23. Щоб був я менш скупий. Я замахався з тими витратами на джипи.В принципі, добу відчергував до 2 годин в дорозі і вже запоріжжя з джакузями і масажними салонами.Тут були солдати що після дежурства за моніторами їздили в кіно маршруткою, ділов то 1,5 часа перебіжками+ 3 години маршруткою і цивілізація годин на 3 а далі обратно)но задвохсотило пацанят, фпв.Якшо він в овмбр і десь коло річки, зовсім рядом до міста, плюс нормально служба налагоджена то є всі шанси, що він вночі спить в масажному салоні, но це не точно)Ніколи не читав що Ленінграді трамвай до фронту доїздив? Тут маршруткою можно. Грань між "мирною жизнью" і "фронтом" тут тонка. Напряму відстань від околиці запоріжжя до лбз з 20 км, накинь іще що чіткої лбз нема, сіра зона мінімум км 5....Є правда пріказ запрєщающий військовим в запоріжжі квартируватисьНо ти поняв як воно? Мож через місяць 2, і ксп батальйону ббс буде в межах міста.Але це в мене чисто поток сознанія напряму до бувшого депутата не привязаний. Все може буть.Тут нєвозможноє возможно