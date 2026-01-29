Додано: Чет 21 тра, 2026 23:42

sashaqbl написав: prodigy написав: Україна створила власну керовану авіаційну бомбу. Вона вже готова до бойового застосування.

Учасник оборонного хабу Brave1 створив першу українську керовану авіаційну бомбу. Розробка тривала 17 місяців.

Насправді мені дуже цікаво. Бо в мене дуже "приємний" досвід роботи з вітчизняними боєприпасами.

ЦРЗ з Kemix'а. Божественна центровка мін:

В жтой ситуации меня удивляет один вопрос.У нас все, даже самые большие патриоты, признают, что мы сильно отстаём от передовых стран в области экономики во всём - и в конструкциях, и в технологиях, и в организации. В общем, во всём. Соглашаются с тем, что мы потеряли с советских времён много и в науке, и в инженерии, сильно потеряли в тяжпроме.При этом легко верят, что мы способны быстро создать и осваивать производство в кратчайшие сроки современные и высокоэффективные виды вооружений, которые на Западе разрабатываются и осваиваются годами, а то и десятилетиями.Способны создать за год-два ракеты, которые чуть ли не лучше, чем несчастные Томагавки и Таурусы или Storm Shadow. При этом почему-то продолжая просить их у партнёров.За 17 месяцев способны "створити першу українську керовану авіаційну бомбу", причём не на основе доделки советскиъ, как "кляті москалі, які нічого не можуть", а "не адаптовану іноземну чи радянську зброя - власна конструкція українських інженерів, створена під реалії нинішньої війни".При этом у людей не возникает никаких сомнений. И пишут об этом достаточно грамотные люди, а не какие-то алкаши из подворотни, которые ничего в технике не понимают.Удивительно, но факт.