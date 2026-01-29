Додано: П'ят 22 тра, 2026 08:37

Faceless написав: ЛАД написав: Вы никогда не задумывались, что пионерская организация и пионерские лагеря во многом скопированы с организации скаутов? Вы никогда не задумывались, что пионерская организация и пионерские лагеря во многом скопированы с организации скаутов?

Не "во многом" а тотально передерли ідею

Проте скаутські організації ближчі до наших пластунських. Це добровільний молодіжний рух, куди йдуть свідомо, а не масовий сурогат дитячого відпочинку з приправою пропаганди і муштри

Достигнув 14-летнего возраста, пионеры принимали участие в торжественной линейке, где прощались со своим галстуком и получали новые комсомольские билеты и значки. После распада СССР в 1991 году эта традиция ушла в прошлое

Традиция сохраняется в некоторых странах. Например, в Беларуси, где активно действует Белорусская республиканская пионерская организация (БРПО

в піонери приймали так:-22 квітня на ДР леніна -приймали "еліту" (відмінників і хорошистів)третього класу(це 5-6 школярів)-9травня(день победы) примайли тих, хто вчився на 4 і мав декілька трійок (це 15 школярів з класу)-19травня (день пыонерії) приймали решту класу(це були ті, на кому клейма немає де поставити, ще 6-8 школярів)після закінчення початкової школи(3 класа) не піонерів в класі не було(100%)стосовно комсомолу? в ссср не приймали до військових(полувійськових, як моя ОВІМУ ім.Ленінського комсомола) вишів некомсомольців, в назві мого вишу є словоу нас був один грузин Квірквелія, він не був членом ВЛКСМ, привіз документи у приймальну комісію, а там питають: а комсомолькій квіток де? я не, тоді ми не приймаємо документи , до екзаменів не допущентой швидко повернувся з квітком (виданий десь у середині липня 1981р райкомом комсомолу , припустимо Батумі), по уставу ВЛКСМ в комсомол його мала рекомендувати первічна організіія(навчальний клас), а школа ВСЕ, випускний у травні, то як він став комсомольцем? ось тобі питання,першу сесію Квірквелія провали 4 двійки і його відрахували, не допогли круті люди на чорних волгах, але він не бажав йти служити і ще десь 2 тижня проживав у приміщенні роти, доки командир не визвав наряд з ОРСО , я був свідком, як грузин взяв великого ножа і бігав по роті за командиром і сміявся: дай мені пожити тут трошки, а то я тебе "зарежу, бл..ть"до речі , його родич Олімпійський чемпіон