В будь якій країні при будь якій війні нескладно знайти тих, хто не страждає і навіть краде. Так собі відмазка..
Даже во время Второй Мировой? 🤔 Но даже если тогда тех одного/двух и можно было бы найти - вопрос же в том, что сейчас их тоже "1-2", но тысячи...
Один из тысяч примеров: Хищения в блокадном Ленинграде: «Дело снабженцев»В условиях катастрофического голода в Ленинграде возник черный рынок, который снабжался за счет масштабных хищений из государственных складов. В 1942–1943 годах ОБХСС вскрыл целую сеть преступников среди руководства торговых баз.Суть расхищения: Известно дело банды директора магазина Кронштадтского торга и его сообщников. Они списывали продукты как «уничтоженные при артобстрелах» или создавали искусственные излишки за счет недовеса измученным голодом блокадникам.Масштаб: При обысках у дельцов изымали десятки килограммов золотых монет, ювелирные изделия, сотни тысяч рублей и тонны дефицитных продуктов (масло, сахар, шоколад), в то время как обычные граждане получали по 125 граммов суррогатного хлеба. Большинство участников таких банд были приговорены к высшей мере наказания (расстрелу).
Воровали всегда и везде. Разница только в том, что "тогда" часто расстреливали.
Ну вот об этом-то и речь: сейчас же крадунцов чуть ли не на руках носят...
Faceless Уборщица в АТБ на руки 25кгрн не получает. Там охрана столько не получает(а бой и краденое с зрп то высчитывают) Вопрос откуда берутся те 5млн.грн. на зарплаты ОТГ. Если с налога на жителей какого - то вариантов много(кроме выборов) - места глухие, волки мадьярские голодные. А если ЕС их отдельным платежом подкармливает от минималки - то тут сложнее
Faceless написав:У, яка страшна корупція, голові ОТГ з замами нарахували більше середньої зарплати по країні + якісь річні премії (якщо прикинути, що річна премія хай 2 оклади, тоді 5млн/6/14 окладів це 59524 грн до податків, мінус ПДФО та ВЗ це 45833). Жах, які гроші, аж дві зп прибиральниці в АТБ.
Незрозуміла ваша іронія. Який сенс існування тоді цього ОТГ : зібрати податки і поділитись між собою (бо ж 5 млн на шістьох то небагато?)) Порівнюючи рівні бюджету/результату/відповідальності можна допустити що у Філатова чи Кличка зарплата тоді 1 млн баксів у місяць?
Hotab написав:Проблема, що держава вирішила «переважну більшість» залишити в теплій ванній, типу війни нема. Не знаю чому так вирішила. Може бо совісно, що сама безбожно краде наче живе в свій останній день . Але так не може бути, що десятки мільйонів живуть як жили , коли менше 10% змушені (примусово в основному) ризикувати життям.
Бачите, ось Вам і відповідь чому мільйони чоловіків ховаються. Усі хочуть бути у теплій ванні. Вони не можуть зрозуміти чому саме їм ця держава потрібна, а усім іншим - ні. У такій війні тим чи іншим чином повинні брати участь усі, а коли одних примушують, а інші мають право жити для себе, то у тих, кого примушують, виникає природне бажання сховатись і послати інших кудись подалі. Не існує «особливих» громадян.
budivelnik написав:Який розмір тих міст в кого в деклараціях шести чиновників-суми менші , автоматично який бюджет тих міст
у мера Дніпра зарплата здається в два рази менша, а бюджет в 175 рази більший. Ще питання?
budivelnik написав:Ти злишся бо
прикидуємся дурником? Інфа прямо від родичів які там живуть: на дрони - грошей нема бібліотеки закриваємо бо грошей нема школи скорочуємо і закриваємо бо грошей нема амбулаторії закриваємо бо грошей нема дороги не ремонтуємо бо грошей нема в одному з сіл закрили навіть Укрпошту бо отг не знайшло грошей платити аж 3 тис грн оренди (могли ж розщедритися на такий соціальний проект), а Укрпошті не вигідно. Але на премії гроші звісно є, і по кількості персоналу це ОТГ наближається до розміру колишньої райдержадміністрації, яка до децентралізації обслуговувала весь район. От така оптимізація). Але це бомжі порівняно з іншими ОТГ, тут крадуть лиш на преміях, а інші в основному на дерибані землі та нерухомості, особливо Ужгород з околицями та ОТГ в курортних зонах
ЛАД написав:Да и насчёт "достать" слухи сильно преувеличены. Конечно, в Артек или Молодую гвардию попасть было проблематично, но в обычный пионерлагерь взять путёвку не представляло такую уж невыполнимую задачу даже для персичного, а не партхозпрофработника.
табори були дуже різні, як при школі-то це пекло, моя школа до 13.00 нагрівалась - температурах в класах ще в травні була +25С а коли в класах в червні-липні організовували табір(тобто там замість парт стояли ліжка радянські з панцерною сіткою) , то відпочити (поспати) там було не можливо , бо при 33-35С діти не сплять, десь у 2000х почали вікна застилати сонцезахисною плівкою на вікна, і тільки після 2010х почати за батьківські гроші ставити кондиціонери(які також гріють взимку, бо температура в класі взимку інколи 16-17С і дітям холодно
тому , сьогодні такі табори стоять закинуті(Чайка, Чорноморськ) , хоч раніше були дуже популярні (років 30 тому)-табір Зірочка (Грибівка),
Найвідомішим державним піонерським табором у Грибівці (Одеська область, вул. Середня, 23) був табір «Зірочка» (належав Міністерству оборони України)
Дитячий табір «Star Time», Грибівка, Валенсія Україна, Одеська область, Одеський район, с. Грибівка, вул. Приморська, 20.