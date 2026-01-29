Так, дозволів на роботу від початку року аж 3тис. Це ж як ці не сидячі у хатах, а вйобивающіє на 450$ іноземці налякали Флая, Летусрока чи вас з Німеччини )))
Соціала в Україні для іноземців немає. Це не ви у Німеччині )
|
|
|
Додано: П'ят 22 тра, 2026 19:10
Так, дозволів на роботу від початку року аж 3тис. Це ж як ці не сидячі у хатах, а вйобивающіє на 450$ іноземці налякали Флая, Летусрока чи вас з Німеччини )))
Соціала в Україні для іноземців немає. Це не ви у Німеччині )
Додано: П'ят 22 тра, 2026 19:16
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 22 тра, 2026 19:26
але ж у Врадійвці й бунт був, й не було такого безпределу.
я більше в контексті наших відносин. а так де немає нормального суспільства - а це більшість країн, є такі явища. навіть в тій же Мексиці. а в Європі такого немає...
Додано: П'ят 22 тра, 2026 19:29
а зростання цін всередині країни? ви цей фактор не враховуєте.
у вас дуже спрощене хибне сприйняття економічних процесів. списання по кредитам в них ще попереду - в Китає кредитна бульбашка просто нереальна...
Додано: П'ят 22 тра, 2026 19:41
чудовий результат-зменшили населення на декілька мільонів:
-3-4 мільони померли з голоду(Україна, Казахстан, поволжьє)
-3 мільон по лагерям ГУЛАГу
-400 тисяч розстріляли
За часів «Великого терору» (1937–1938 роки) позасудові органи — так звані «трійки» НКВС — винесли смертні вироки щодо понад 386 тисяч осіб, які були розстріляні.
Загалом же за політичними звинуваченнями в СРСР засудили до розстрілу майже 682 тисячі громадян, а на території УРСР жертвами терору стали понад 260 тисяч.
Масштаби репресій деталізуються наступним чином:Репресії за «лімітами» (Наказ № 00447): Найбільше людей (близько \(386 \ 000\) – \(390 \ 000\)) було розстріляно за рішеннями республіканських, крайових та обласних «трійок».
Спочатку каральні органи мали квоти (затверджені особисто Сталіним) на розстріл трохи менше 60 тисяч осіб, але ці плани були багаторазово перевищені на місцях.
«Сталінські списки» (ВКВС): Так звані «розстрільні списки», які особисто підписував Сталін та його наближені з Політбюро, містили близько 44,5 тисяч осіб (переважно представників партійної еліти, військових, науковців та інтелігенції).
Вони засуджувалися «особливим порядком» Військовою колегією Верховного суду СРСР.Масові операції: Сотні тисяч розстріляних припадають на так звані «національні операції» НКВС (польська, німецька, латиська тощо), де вироки також виносилися позасудовими органами («двійками» та «трійками»).
і момент підходящий в Україні лютує голод, діти вмирають один за одним, мати несе з поля жменю зерна і получає кулю, це не жарт , а реальна історія, яку мені розповів старпом на судні у 1995р:
його мати була поранена у 1932р за жменю зерна, потім її підликували і відправили в лагер (не піонерський), дали 15 років, відсиділа 13, була амністована за наказом сталіна у 1945році, у 1947році народився цей Старпом (потім капітан) Валентин, старші діти- хто помер,хто у діддомі з іншим призвіщем, кінці у воду.
Додано: П'ят 22 тра, 2026 19:41
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 22 тра, 2026 19:46
Re: Напад росії і білорусі на Україну
До слова: в Аргентині нарешті почались протести проти Мілея.
Приклад того, як правильні реформи без достатнього зовнішнього фінансування ніхто терпіти не буде.
Він прибив інфляцію з 200% до 30% тим, що реальні зарплати ПАДАЮТЬ, особливо в освіті
Додано: П'ят 22 тра, 2026 20:07
Він веде аргентину шляхом України. Будує новий ізраїль а значить буде фортецею.
Додано: П'ят 22 тра, 2026 20:12
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Наши чиновники на переговорах с ЕС попали в ловушку "посылок" и "налогов на рикш".
Речь о том, что ЕС якобы настаивает на введении "налога на посылки" для разблокирования финансирования Украины.
На самом деле, это не так.
Европа требовала от нашего правительства предоставить план бюджетной фискальной консолидации.
Простыми словами, Украина должна была показать как с помощью новой налоговой модели наша страна сможет начать поступательно снижать свою зависимость от внешних кредитов.
О полной финансовой самостоятельности Украины в условиях войны речь не идет.
Европе нужен план поступательного снижения этой зависимости: хотя бы на несколько процентов в год. Но это должен быть реалистичный план.
Налоговая консолидация - это либо повышение ставок налогов, либо введение новых налогов, либо детинезация.
Какие инструменты применять - это суверенное право Украины и ЕС никогда тут не давал жестких "рекомендаций".
Поэтому наше правительство могло разработать план фискальной консолидации, основанный на:
- введении налога социальной солидарности на люксовые авто (импорт на 1 млрд евро в год);
- повышение НДС на лакшери-товары и вип-услуги;
- введение прогрессивной ставки налога на доходы физических лиц (хотя бы вторая ступень шкалы для больших доходов по ставке 29%, которая могла охватить примерно 5-10% налогоплательщиков);
- повышение рентной платы за добычу природных ресурсов, прежде всего, железной руды;
- отмена льготной ставки НДС при экспорте сырья ("отмена возмещения НДС" при экспорте сырья);
- наведение порядка на таможне путем введения мониторинга зеркальной статистической отчетности со странами - торговыми партнерами для выявления контрабанды по конкретным таможенным пунктам и партиям товара;
Все эти направления фискальной консолидации, конечно, не могут принести триллионы гривен дополнительных бюджетных доходов в год. Но до 500 млрд грн в год - вполне могли бы.
Но вместо этого, правительство предложило провести фискальную консолидацию за счет налогообложения курьеров "Глово" ("налог на рикш") и налогообложения посылок.
Все эти новации могут принести максимум до 20 млрд грн в год, но при этом они крайне токсичны для социума.
Например, те же посылки - это социальная логистическая эко-система, которая соединяет рассеянное украинство во время войны, связывая родственников живущих в Украине и за границей.
И теперь правительство оказалось в плену своей "ловушки", так как ЕС требует выполнения предоставленного плана и не хочет ждать появление нового.
В демократической стране такие казусы разрешаются отставкой правительства.
Додано: П'ят 22 тра, 2026 20:12
|