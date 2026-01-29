Наши чиновники на переговорах с ЕС попали в ловушку "посылок" и "налогов на рикш".



Речь о том, что ЕС якобы настаивает на введении "налога на посылки" для разблокирования финансирования Украины.



На самом деле, это не так.



Европа требовала от нашего правительства предоставить план бюджетной фискальной консолидации.



Простыми словами, Украина должна была показать как с помощью новой налоговой модели наша страна сможет начать поступательно снижать свою зависимость от внешних кредитов.



О полной финансовой самостоятельности Украины в условиях войны речь не идет.



Европе нужен план поступательного снижения этой зависимости: хотя бы на несколько процентов в год. Но это должен быть реалистичный план.



Налоговая консолидация - это либо повышение ставок налогов, либо введение новых налогов, либо детинезация.



Какие инструменты применять - это суверенное право Украины и ЕС никогда тут не давал жестких "рекомендаций".



Поэтому наше правительство могло разработать план фискальной консолидации, основанный на:



- введении налога социальной солидарности на люксовые авто (импорт на 1 млрд евро в год);



- повышение НДС на лакшери-товары и вип-услуги;



- введение прогрессивной ставки налога на доходы физических лиц (хотя бы вторая ступень шкалы для больших доходов по ставке 29%, которая могла охватить примерно 5-10% налогоплательщиков);



- повышение рентной платы за добычу природных ресурсов, прежде всего, железной руды;



- отмена льготной ставки НДС при экспорте сырья ("отмена возмещения НДС" при экспорте сырья);



- наведение порядка на таможне путем введения мониторинга зеркальной статистической отчетности со странами - торговыми партнерами для выявления контрабанды по конкретным таможенным пунктам и партиям товара;



Все эти направления фискальной консолидации, конечно, не могут принести триллионы гривен дополнительных бюджетных доходов в год. Но до 500 млрд грн в год - вполне могли бы.



Но вместо этого, правительство предложило провести фискальную консолидацию за счет налогообложения курьеров "Глово" ("налог на рикш") и налогообложения посылок.



Все эти новации могут принести максимум до 20 млрд грн в год, но при этом они крайне токсичны для социума.



Например, те же посылки - это социальная логистическая эко-система, которая соединяет рассеянное украинство во время войны, связывая родственников живущих в Украине и за границей.



И теперь правительство оказалось в плену своей "ловушки", так как ЕС требует выполнения предоставленного плана и не хочет ждать появление нового.



В демократической стране такие казусы разрешаются отставкой правительства.