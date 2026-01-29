Краткое содержание

- Канцлер Германии направила письмо лидерам ЕС.

- Программа «Ассоциированное членство» призвана содействовать заключению соглашения о прекращении войны.

- Мерц утверждает, что Киев может участвовать в заседаниях ЕС без голосования.

- Предложение будет обсуждаться в рамках блока.

БРЮССЕЛЬ, 21 мая (Reuters) - Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине прямую роль в структурах Европейского союза в качестве промежуточного шага к членству в ЕС, что, по его словам, могло бы способствовать заключению соглашения о прекращении войны, спровоцированной вторжением России .

В письме лидерам ЕС, с которым ознакомилось агентство Reuters, Мерц предположил, что Украине может быть предоставлен новый статус «ассоциированного члена», который позволит украинским чиновникам принимать участие в саммитах ЕС и встречах министров, но не голосовать на них.

......Аналитики считают , что беспрепятственный путь в ЕС может иметь решающее значение для президента Владимира Зеленского в убеждении украинцев в необходимости мирного урегулирования, особенно если – как широко ожидается – Украина не вернет контроль над всей своей территорией и не вступит в военно-политический альянс НАТО.

Однако европейские чиновники заявляют, что для Украины нереалистично добиться полноправного членства в блоке в ближайшие несколько лет, даже несмотря на то, что в мирном плане из 20 пунктов, обсуждавшемся между Соединенными Штатами, Украиной и Россией, была указана дата 2027 года.

.......«Мое предложение отражает особую ситуацию в Украине, стране, находящейся в состоянии войны. Оно поможет облегчить продолжающиеся мирные переговоры в рамках мирного урегулирования путем переговоров», — написал Мерц, добавив, что это «необходимо не только для безопасности Украины, но и для безопасности всего континента».

........В своем письме Мерц изложил преимущества, которые Украина могла бы получить в качестве ассоциированного члена, категории, которая не существует в соответствии с действующими правилами ЕС.

Канцлер Германии написал, что в случае отступления Украины от стандартов верховенства права или процесса вступления в ЕС может быть введен механизм возобновления действия соглашения или оговорка об истечении срока его действия.