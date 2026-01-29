Дюрі-бачі написав:До слова: в Аргентині нарешті почались протести проти Мілея. Приклад того, як правильні реформи без достатнього зовнішнього фінансування ніхто терпіти не буде. Він прибив інфляцію з 200% до 30% тим, що реальні зарплати ПАДАЮТЬ, особливо в освіті
й гроші треба заробляти, а не отримувати з повітря. й чого населення ходить по колу. Аргентіна якраз приклад, що буває, коли гроші друкують - але все одно є адепти - давайте надрукуємо...
Banderlog написав:... - повышение рентной платы за добычу природных ресурсов, прежде всего, железной руды;
- отмена льготной ставки НДС при экспорте сырья ("отмена возмещения НДС" при экспорте сырья);
кущіївщина? бо автора не шукає... як вижу цей лівацький популізм - не повертаємо, так відразу зрозуміло, хто такі ідеї розповідає...
а оподаткування почтових відправлень - це перестати субсідувати промисловість Китаю - краще нехай тут виробляють
Интересно, где вы найдёте такого дурака, который будет создавать производство под ударами шахедов и всяких ракет? И вы, вроде, за рынок и свободную конкуренцию? Или уже нет? И с каких пор отмена льготной ставки НДС при экспорте сырья это лівацький популізм? Прогрессивный налог тоже лівацький популізм?
ЛАД написав:У нас все, даже самые большие патриоты, признают, что мы сильно отстаём от передовых стран в области экономики во всём - и в конструкциях, и в технологиях, и в организации. В общем, во всём. Соглашаются с тем, что мы потеряли с советских времён много и в науке, и в инженерии, сильно потеряли в тяжпроме.
Хто це визнає? А можна конкретизувати це відставання?
Важко сказати про науку, а і в інженерії прогрес суттєвий. Про які втрати Ви говорите, лише здобутки
Вы серьёзно или забыли смайлик поставить? Пример прогресса привести сможете?
ЛАД написав:Вы же не АндрейМ и не станете считать женщин
А почему их не считать? У них нет рук и ног? Речь шла о "теплой ванне", а не об окопе. В войне применение найти можно всем - картошку чистить могут все, например. Вопрос в том, как государство относится к гражданам и как оно их дискриминирует по глупым признакам. Недавно был вой, что определенным женщинам-госслужащим надо разрешить выезд заграницу (и его разрешили) - с какой стати? Если человек занимает критическую должность или выполняет определенные задачи, связанные с безопасностью государства, какая разница какой пол у этого человека? Воевать же их никто не заставляет, но даже запрещать выезд заграницу этим особям нельзя. Они - свободные. Они в "теплой ванне". Все хотят в эту теплую ванну.
Так что, да, в Украине десятки миллионов дееспособных граждан, которых можно привлекать к абсолютно разным работам. Вы можете не считать кого угодно - Ваше право. Я считаю всех взрослых людей. Гражданство у нас одно, с одинаковыми правами и обязанностями. Я уже писал, что не считаю тот или иной пол инвалидностью, и вообще не рассматриваю людей через призму пола. Это просто тупо и глупо.
Краткое содержание - Российские чиновники заявляют, что под завалами могут оставаться до 18 детей. - Москва заявляет, что во время нападения в общежитии находились 86 подростков. - Украина заявляет о нанесении удара по командному пункту беспилотника. - Обвиняет Москву в «манипуляциях» ........ Агентство Reuters не смогло независимо подтвердить произошедшее. Обе стороны отрицают преднамеренные обстрелы мирного населения во время войны. Украина хочет вернуть Луганск, один из четырех восточных регионов, которые Москва в одностороннем порядке объявила своей территорией в 2022 году, что Киев осудил как незаконный захват земель. Уполномоченный по правам человека России Яна Лантратова заявила, что 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет спали в общежитии Старобильского колледжа Луганского педагогического университета, когда ночью украинские беспилотники нанесли по нему удар. .....Местная жительница Любовь Яковлевна рассказала агентству Reuters, что слышала громкие взрывы во время атаки, которая, по ее словам, сначала была проведена ракетным обстрелом и была направлена на то, что она описала как бывшую базу. Затем, по ее словам, она слышала беспилотники, которые нацелились на студенческое общежитие, вызвав пожары и вынудив людей искать убежище в ее многоквартирном доме. «По нашей квартире прокатилась ударная волна. Никто не мог спать всю ночь. Мы наблюдали за пожарами. Мне было страшно, я дрожала, это было действительно ужасно», — сказала она. ......На прошлой неделе президент Владимир Зеленский пообещал отомстить после того, как возложил красные розы к руинам киевского многоквартирного дома, где в результате ракетного удара России погибли 24 человека, в том числе трое детей.
Краткое содержание - Канцлер Германии направила письмо лидерам ЕС. - Программа «Ассоциированное членство» призвана содействовать заключению соглашения о прекращении войны. - Мерц утверждает, что Киев может участвовать в заседаниях ЕС без голосования. - Предложение будет обсуждаться в рамках блока. БРЮССЕЛЬ, 21 мая (Reuters) - Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине прямую роль в структурах Европейского союза в качестве промежуточного шага к членству в ЕС, что, по его словам, могло бы способствовать заключению соглашения о прекращении войны, спровоцированной вторжением России . В письме лидерам ЕС, с которым ознакомилось агентство Reuters, Мерц предположил, что Украине может быть предоставлен новый статус «ассоциированного члена», который позволит украинским чиновникам принимать участие в саммитах ЕС и встречах министров, но не голосовать на них. ......Аналитики считают , что беспрепятственный путь в ЕС может иметь решающее значение для президента Владимира Зеленского в убеждении украинцев в необходимости мирного урегулирования, особенно если – как широко ожидается – Украина не вернет контроль над всей своей территорией и не вступит в военно-политический альянс НАТО. Однако европейские чиновники заявляют, что для Украины нереалистично добиться полноправного членства в блоке в ближайшие несколько лет, даже несмотря на то, что в мирном плане из 20 пунктов, обсуждавшемся между Соединенными Штатами, Украиной и Россией, была указана дата 2027 года. .......«Мое предложение отражает особую ситуацию в Украине, стране, находящейся в состоянии войны. Оно поможет облегчить продолжающиеся мирные переговоры в рамках мирного урегулирования путем переговоров», — написал Мерц, добавив, что это «необходимо не только для безопасности Украины, но и для безопасности всего континента». ........В своем письме Мерц изложил преимущества, которые Украина могла бы получить в качестве ассоциированного члена, категории, которая не существует в соответствии с действующими правилами ЕС. Канцлер Германии написал, что в случае отступления Украины от стандартов верховенства права или процесса вступления в ЕС может быть введен механизм возобновления действия соглашения или оговорка об истечении срока его действия.
23 мая (Reuters) - Падающие обломки беспилотников вызвали пожар на нефтяном терминале в российском черноморском порту Новороссийск, один человек получил ранения, сообщили официальные лица рано утром в субботу. В сообщении Генерального штаба Южного Краснодарского края в Telegram говорится, что загорелись несколько технических и административных зданий. Обломки также упали на нефтехранилище объекта.
В штабе сообщили, что на месте происшествия работают экстренные службы. Пострадавший мужчина находился на улице, когда беспилотники атаковали порт.
Неофициальные российские и украинские Telegram-каналы опубликовали видеозапись того, что они описали как пожар в портовой зоне. В Главном штабе заявили, что беспилотники также повредили частные дома дальше на севере, в портовом городе Анапа.