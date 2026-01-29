Додано: Суб 23 тра, 2026 20:04

ЛАД написав: Faceless написав: ........

Нажаль ті показники по ВВП погано корелюють з реальністю, бо значна частина економіки в тіні. ........Нажаль ті показники по ВВП погано корелюють з реальністю, бо значна частина економіки в тіні. Вы тоже возьмётесь доказывать, что у нас передовая экономика? Вы тоже возьмётесь доказывать, что у нас передовая экономика?

ХЗ какая у нас экономика, но то что стрессоустойчивость у нее на высоте это бесспорно.Харьков. Звонок заказчика из соседней области. Просит немного изделий, на которых специализировался харьковский поставщик. Ответ поставщика: "сегодня и завтра нет, производство под обстрелами, 80% водителей грузовиков боятся ехать из-за кровожадных 'ждунов', надеемся что 'бусифицированный' ключевой сотрудник скоро вернется на работу". Ответ заказчика: "Ну, вы ж знаете, что и наш город тоже под обстрелами не меньшими, но народ активно шевелится и требует как раньше качественного обслуживания. Поэтому ждем и молим Бога, чтобы у вас все было ок. Потому что мы все в одной лодке".Как кто-то добавил: "..в подводной".