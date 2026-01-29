2 часа назад «Нафтогаз»: Россия массированно атаковала нефтегазовые объекты в Харьковской и Полтавской областях, возникли крупные пожары Украинская государственная компания «Нафтогаз» сообщила, что Россия в течение суток наносила удары по ее нефтегазовым объектам в Харьковской и Полтавской областях.
«Зафиксированы серьезные повреждения оборудования и крупные пожары», — сообщил «Нафтогаз».
Весь персонал был эвакуирован и на местах работают компетентные службы, говорится в сообщении компании. Однако «оценить последствия атак пока невозможно из-за опасности повторных ударов».
3 часа назад Генштаб ВСУ заявил о повреждении нефтяного терминала «Шесхарис» в Новороссийске и соседней нефтебазы Помимо фрегата «Эссен» украинская армия сообщила о поражении еще нескольких целей на российском черноморском побережье — нефтяного терминала «Шесхарис» в Новороссийске, нефтебазы «Грушовая Балка», а также танкера теневого флота Chrysalis в акватории Черного моря. Об этом сообщил Генштаб ВСУ, а немного позже командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди, он же «Мадяр», в своем телеграм-канале написал, что терминал и нефтебазу атаковали подотчетные ему подразделения («Птахи Мадяра») совместно с подразделениями глубокого поражения Сил обороны Украины.
Генштаб сообщает, что на территории «Шесхариса» и «Грушовой Балки» подтверждены попадания и пожары. Отмечается, что это один из крупнейших российских экспортных терминалов на Черном море и одно из крупнейших нефтехранилищ на юге России.
О поврежденном танкере Генштаб ничего дополнительно не сообщает. На сайте MarineTraffic можно найти танкер для сырой нефти под названием Chrysalis. Судно под либерийским флагом; от него поступают геолокационные данные, но, согласно им, оно находится в центральной части Черного моря и все еще следует в Новороссийск (хотя тот же сервис сообщает, что оно уже должно было прибыть в этот порт 18 мая).
Российские власти редко раскрывают детали о попаданиях дронов в промышленные объекты. Однако утром оперштаб Краснодарского края сообщал о «возгорании» нефтебазы в районе Новороссийска («загорелись несколько технических и административных зданий», а также «фрагменты беспилотников упали на территории топливного терминала»).
але факт такий зараз нас не візьмуть в ЄС, бо ми не вдповідаємо багатьом критеріям. економічним. в НАТО нас би взяли - але тут проти Раша, тому поки ні...
питань багато, але в ЄС не передбачені ані друзі Міндічі, ані кооператив Династія. точніше в Угорщині побудували щось схоже - зараз будуть розбиратися. нам потрібен пільговий доступ до ринку ЄС - це так, але це можна отрмати й зараз - що ми власне й маємо. й реформувати системно країну - але робиться не швидко, але поступово...
по різних окремих напрямках в нас є купа заводів. але ми не робимо ані сучасних верстатів з ЧПК, ані мікросхем складних - хоча тут не знаю. але з іншої сторони цього немає в багатьох середніх країнах, навіть в Європі...
3 часа назад ВСУ второй раз с начала весны заявляют о поражении фрегата «Адмирал Эссен» Специальный корреспондент Русской службы Би-би-си Илья Барабанов* Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди, больше известный под позывным «Мадяр», заявляет о втором с начала весны этого года попадании украинского беспилотника по фрегату Черноморского флота, носителю ракет «Калибр», «Адмирал Эссен» в порту Новороссийска. Насколько серьезно корабль поврежден, неизвестно, уточнил командующий.
После того как в апреле 2022 года затонул флагман Черноморского флота крейсер «Москва», в составе ЧФ оставались три фрегата, которые могли претендовать на звание нового флагмана флота — «Адмирал Макаров», «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен». Это новые корабли проекта 11356Р «Буревестник», построенные на заводе «Янтарь» в Калининграде и спущенные на воду в 2014–2015 годах.
«Адмирал Григорович» встретил начало российского вторжения в Украину у берегов Сирии, после закрытия для российских военных кораблей турецких проливов потерял возможность вернуться в Черное море и несколько месяцев назад был переведен на Балтику. Фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен», после того как бухты Севастополя перестали быть безопасными для Черноморского флота из-за ударов ВСУ, были переведены в Новороссийск.
В начале марта Генштаб ВСУ заявлял, что в результате ударов по военно-морской базе в Новороссийске эти два фрегата были повреждены. В середине апреля этого года источник Русской службы Би-би-си подтверждал серьезные повреждения, полученные «Адмиралом Макаровым». По «Адмиралу Эссену» украинские беспилотники сегодня попали второй раз с начала 2026 года. О возможной гибели кого-то из экипажей этих двух фрегатов пока не сообщалось.
Зараз багато підприємств секретять інформацію. І правильно. А чим ця продукція не підходить під назву "cучасних верстатів з ЧПК"?
Shaman написав:зрозуміло, що дронові технології на рівні - але це системно чи на ентузіазмі - поки не зрозуміло. в нас загалом біда з системним впровадженням сучасного виробництва, це є.
В нас є величезна проблема із захистом технологій, тому як тільки війна трохи притихне, то частину дронових компаній скупить США, іншу частину просто скопіює Китай... Я проходив мимо індустрії, знаю що колеги-фізики вже не один десяток модифікацій антен зробили, бо йде постійна гонка з РЕБ і занадто швидко розробка втрачає актуальність щоб в неї зараз вкладались світові лідери зброї