Banderlog написав: завдання воювати іще 3 роки щоб захищати європу. За будьяку ціну. І демобілізації ці роки не буде. Перевиборів не буде. Щодо підняття зарплат військовим то теж поки щось одні балачки. Про шо саме з головного ти хочеш поговорити? П.
обговорювати твої вигадки - вибач, не бачу сенсу.
що саме є вигадкою? Я щось пропустив? Внесли чіткі терміни демобілізації? Чи обявили вибори? Ніхто з обох сторін примирення не хоче. Центри прийняття рішень за час війни не заділо. І путін і зєля живі. Наступ росії повільніший ніж в равлика. А дехто каже що ми навіть потужно щось відбили. Переговори про обмін трупами ідуть за сприянням партнерів і скоро обмін відбудеться. Недостачу в робочих руках влада планує заповнити бангладешцями. Ракетним терором український народ не запугати. Українці купляють найбільш дорогу нерухомість в європі а виробники солодощів мають стабільний ріст з початку війни.
повторю для тих, хто на бронепоїзді - "завдання воювати іще 3 роки щоб захищати європу" - оце вигадка.
також чергові вигадки виокремів. а ти грамотно - одна брехня, кілька правдивих тверджень - де навчили? є припущення...
Shaman написав:хочеш цифри - так пошукай. які всі розумні - дайте мен готові цифри, чого я маю сам шукати. й не за два роки, отут не бреши - системні атаки по нафтопереобці пішли після початку війни США проти Ірану...
Дідусь попий вітамінні комплекси для пам'яті чи шо
США закликали Україну припинити удари по російських НПЗ – Financial Times Анастасія Дячкіна — 22 березня 2024, 09:48 2293 Сполучені Штати Америки попросили Україну припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, бо це, мовляв, може підвищити світові ціни на нафту і спровокувати "помсту" з боку Росії.
Про це пише Financial Times з посиланням на три анонімні джерела.
Попередження від Вашингтону нібито отримали Служба безпеки України та Головне управління розвідки.
ЛАД написав:.......... Пока наши потужники не мобилизованы, демобилизация их не интересует. И они совсем не против, чтобы вы продолжали захищати європу ещё 3 роки и даже больше. Без демобилизации и даже без "підняття зарплат військовим". Ради такой благородной цели перевыборами можно и пожертвовать - не так уж они нужны.
а оце вигадки від ЛАДа - ви змагаєтесь з Бандерлогом, хто краще вигадає?
з приводу підняття зп військовим - коли я писав, що треба піднімати (неодноразово) - що відповідав ЛАД - немає грошей. а тепер він же каже, що це я проти. питання - ЛАД такий нахабний чи просто забув?
Врать-то не надо. Я нигде не писал, что вы против поднятия зарплат военным. То, что на это нет денег, я и сейчас предполагаю. Хотя, может, Европа заплатит. Не знаю, я бюджет не формирую.
ви завжди критикували ідею підняття зп військовим. а гроші знайти можна. як варіант перестати дотувати ціни на енергоносії для ВСІХ.
українців цікавить найшвидше закінчення війни на адекватних умовах - обговорювали їх вже не один раз. вимога - ви віддайте нам укріпрайон, а потім ми будемо розмовляти, а може й не будемо - це на лоха. навіть Іран та США бойові дії припинили під час перемовин.
Разные украинцы по-разному оценивают адекватные условия. Да и интересы у них разные.
я умови формулював адекватні. так сформулюйте інші. за ці роки не змогли? то не треба казки, що в українців різні умови. навіть ті, хто каже про кордони 91 року - це так, на перспективу. а адекватні умови для більшості зрозуміли.
Україна захищає не Європу, а себе. й проти війни, тому шукаємо варіанти та докладаємо зусиль для її закінчення.
Які варіанти і які зусилля? Я уже много раз задавал вам эти вопросы, но более-менее конкретного ответа так и не увидел.
ваша черга пропонувати варіанти. а те, що ви НЕ ХОЧЕТЕ бачити - тут я безсилий. з приводу того, що Україна захищає себе, а не Європи - питань немає?
тому ЛАД не перекручуй, українці хочуть миру. миру не хоче Раша - коли визнаємо очевидні речі?
Визнаємо, Кэп Очевидность. Хотя хотят обе стороны только на разных условиях. Что дальше? Какие практические действия? От повторения этих справедливых утверждений ничего не изменится.
от не бреши. вимога капітуляції - це не різні умови. це не ми напали на Рашу. тому знову звертаю увагу - не прирівнюй агресора та окупанта до того, хто захищається
ти ж старший за мене - тому такий неуважний? я ж написав "системні атаки". а до нападу США на Іран нас дійсно обмежували в атаках на нафтопереобку Раші...
тому нафтові санкції діють з лютого, а руські вже верещать...
22 березня 2024-два роки тому? ну тоді утримались на декілька місяців, бо Байден підписав виділення допомоги на 63млдр, яке майже рік доставляли (десь в травні 2025 доставили останні партії),
а рудий пес (чи павич) НІЧОГО ПРО ЦЕ не казав, Іранське посольство передає йому вітання
fox767676 написав:пєдіку з гілки про еміграцію та заробітчанство, хто тобі взагалі дава право коментувати думки українців? Ще у нікнеймі ти загубив "i" між "a" & "t" - чудовий лакей для міндіч-гебельсів що будь-яку непропагандистську думку пов'язує з країною-агресором
Ти обісрався? Бачиш яка точність попадання- 100%, як тебе, москаля, торкнуло.