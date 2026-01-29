Статью telegraph открыть не получилось, но вот изложение наших СМИ. Отказом мы обязаны не только Великобритании.
Британия, Франция, Испания, Италия и Канада заблокировали предложение НАТО об обязательных расходах на военную помощь Украине в размере 0,25% ВВП. Генсек Альянса Марк Рютте признал, что инициатива не получила единогласной поддержки.
Об этом сообщает The Telegraph.
Предложение предусматривало, что страны-члены НАТО должны ежегодно направлять на военную поддержку Украины не менее 0,25% своего валового внутреннего продукта.
Несмотря на то, что ряд государств уже тратит на помощь Украине не меньше или даже больше этого уровня, часть союзников выступила против формализации такого обязательства.
По данным СМИ, среди противников инициативы были Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада. ....... В то же время Великобритания остается третьим крупнейшим донором военной помощи Украине после США и Германии. Сейчас Лондон тратит на это около 0,1% ВВП.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее заявлял, что страна ежегодно будет предоставлять Украине не менее 3 миллиардов фунтов стерлингов военной поддержки.
yama написав:Хто там з Києва може об'єктивно розповізти за свій район, все як завжди чи сьогоднішні обстріли були найбільшими за війну ? Вони реально били куди попало чи таки хоч приблизно цілились у якісь військові чи псевдовійськові цілі ?
А потом в СМИ появятся сообщения о раскрытии группы агентов, которая через финансовый форум сливала врагу информацию о расположении объектов, по которым тот целился...
Белгород потушили За Київ — Бєлгород — ну, хоть так, але "це ж було вже". А просто штормшедоу з хаймарсами далі не летять, дрони не можуть пробити московське ППО (а шо так можна було), а фламінги, яких вже нема куди складувать, бо "211 вже виготовлено, +1 щодня +7 щодня з жовтня" - просто... Якось так і "переможемо".