Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2026 22:46

  fler написав:
  ЛАД написав:Точно так же и обстрелы Москвы не принесут победу нам.

Звідки така впевненість? Хіба її обстрілювали? Так, пару разів налякали легенько.. Зате який вий підняли москвичі! Уявіть, якби був обстріл як у Києві? Кордони б не ))
Вий поднимали и киевляне.
И что?
И интересно, как бы витримали кордони у нас, если бы хотя бы на месяц мужчинам разрешили свободный выезд.
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2026 23:28

  Дюрі-бачі написав:Грошей не буде, на жаль. НАТО не хоче збільшувати фінансування України.
https://www.telegraph.co.uk/world-news/ ... itary-aid/


Чудова робота української амбасади у Лондоні
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2026 23:47

  fox767676 написав:
Статью telegraph открыть не получилось, но вот изложение наших СМИ. Отказом мы обязаны не только Великобритании.
Британия, Франция, Испания, Италия и Канада заблокировали предложение НАТО об обязательных расходах на военную помощь Украине в размере 0,25% ВВП. Генсек Альянса Марк Рютте признал, что инициатива не получила единогласной поддержки.

Об этом сообщает The Telegraph.

Предложение предусматривало, что страны-члены НАТО должны ежегодно направлять на военную поддержку Украины не менее 0,25% своего валового внутреннего продукта.

Несмотря на то, что ряд государств уже тратит на помощь Украине не меньше или даже больше этого уровня, часть союзников выступила против формализации такого обязательства.

По данным СМИ, среди противников инициативы были Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада.
.......
В то же время Великобритания остается третьим крупнейшим донором военной помощи Украине после США и Германии. Сейчас Лондон тратит на это около 0,1% ВВП.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее заявлял, что страна ежегодно будет предоставлять Украине не менее 3 миллиардов фунтов стерлингов военной поддержки.
https://glavnoe.in.ua/ru/novosti/pyat-stran-nato-zablokyrovaly-plan-pomoshhy-ukrayne
Это, кстати, для некоторых, которые уже уверенно считают сотни млрд. в год на поддержку Украины после войны.
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 06:12

  yama написав:Хто там з Києва може об'єктивно розповізти за свій район, все як завжди чи сьогоднішні обстріли були найбільшими за війну ? Вони реально били куди попало чи таки хоч приблизно цілились у якісь військові чи псевдовійськові цілі ?

А потом в СМИ появятся сообщения о раскрытии группы агентов, которая через финансовый форум сливала врагу информацию о расположении объектов, по которым тот целился...
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 06:19

Белгород потушили
За Київ — Бєлгород — ну, хоть так, але "це ж було вже".
А просто штормшедоу з хаймарсами далі не летять, дрони не можуть пробити московське ППО (а шо так можна було), а фламінги, яких вже нема куди складувать, бо "211 вже виготовлено, +1 щодня +7 щодня з жовтня" - просто... Якось так і "переможемо".
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 07:34

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Не бредьте.
В 1944 Союз "отримати по ЗУБАМ" от финнов уже не мог. Это не 1939.
Ти думаєш що в сраліна память ще більш куряча ніж в тебе?
Він добре памятав чим закінчився 1939 ... тому доживши до 1944 -вже не рипався своїм голим задом проти країни за яку могли заступитись союзники по коаліції(та сама Британія)
Так що можеш звичано надрочувати на педераційний правпор... але зуби вибиті в 1939 не виросли до 1944.... та й щелепа сильно боліла.

ПС
якби совок ризикнув почати сратись з союзниками ДО ЗАКІНЧЕННЯ війни з Німеччиною - то не факт що в сраліна залишилась би східна Європа..
але совок по покликанню таких варіантів навіть розглянути не може.

Очень глубокие познания истории в сочетании с пещерным хамством дают удивительные результаты.
А що не так з моїми знаннями історії?
Може оповідання МОГО діда, як взвод топтався на ганку фінського будиночка посеред лісу і боявся зайти бо кукушки відстрілювали?
Чи про те як фіни розбили дамбу (привіт Каховка) але в січні і втопили наші наступаючі частини?

Тому для любителів совка
Совок ВМІВ створювати враження ВЕЛИЧІ ... але що в 1939-1945 що сьогодні-як був колосом на глиняних ногах так і залишився ( і без допомоги союзників з тою ж тушонкою - просто б загнувся з голоду)...

Саме тому сралін прикинувши скільки військ йому потрібно зняти з західного фронту щоб перемолоти Фінляндію в 1944 - і прийняв рішення - що дешевше і вигідніше для совка, захопити Східну Європу ніж бодатись з фінами за ягель і болота.. в яких фіни - аси, а совки -совки.

ПС
крім фінів, сралін не ризикнув бодатись з румунами і задовільнився тим що останні просто змінили владу.
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 07:35

Хто ж тебе так в дитинстві налякав....
Обговорювався варіант який описував я - 0,25% від ВВП ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ВІЙНИ... так поки що не прийняли, але приймуть і не 0,25 а 1%...

ПС
Нафта вже 94... а угода з Іраном тільки озвучена....
