Британия, Франция, Испания, Италия и Канада заблокировали предложение НАТО об обязательных расходах на военную помощь Украине в размере 0,25% ВВП. Генсек Альянса Марк Рютте признал, что инициатива не получила единогласной поддержки.



Об этом сообщает The Telegraph.



Предложение предусматривало, что страны-члены НАТО должны ежегодно направлять на военную поддержку Украины не менее 0,25% своего валового внутреннего продукта.



Несмотря на то, что ряд государств уже тратит на помощь Украине не меньше или даже больше этого уровня, часть союзников выступила против формализации такого обязательства.



По данным СМИ, среди противников инициативы были Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада.

В то же время Великобритания остается третьим крупнейшим донором военной помощи Украине после США и Германии. Сейчас Лондон тратит на это около 0,1% ВВП.



Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее заявлял, что страна ежегодно будет предоставлять Украине не менее 3 миллиардов фунтов стерлингов военной поддержки.