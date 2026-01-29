Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что у американских и иранских переговорщиков "есть довольно прочные позиции на столе", и соглашение между двумя странами может быть достигнуто в понедельник.



«Мы все еще находимся в процессе работы», — сказал Рубио во время визита в Индию.



Он выступил с этим заявлением после того, как президент Дональд Трамп сказал, что дал указание переговорщикам «не спешить с заключением сделки», хотя ранее предположил, что сделка близка к завершению.



Сообщается, что соглашение включает в себя продление режима прекращения огня на 60 дней, возобновление работы Ормузского пролива и план дальнейших переговоров по иранской ядерной программе.

..........

Представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил на выходных, что обе стороны "очень близки и очень далеки" от достижения соглашения.



По данным американских СМИ, обсуждаемая сделка не является окончательным урегулированием и оставляет некоторые из наиболее сложных вопросов для обсуждения в дальнейшем, включая масштабы и сроки снятия санкций с Ирана, разблокировку замороженных иранских средств и требования Вашингтона к Ирану ограничить свои ядерные амбиции.



Сообщения о заключенной сделке раскололи республиканцев в команде Трампа, причем некоторые публично утверждают, что она слишком мягкая по отношению к Ирану.



Сенатор Линдси Грэм, близкий союзник Трампа, также раскритиковал любую сделку, которая позволит Ирану восприниматься как доминирующая сила в регионе.



«Это заставляет задуматься, зачем вообще началась война» , — сказал он.