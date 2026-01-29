yama написав:може об'єктивно розповізти за свій район,
можу переказати що обстріл був дійсно сильний, була тряска навіть в паркінгу, прилетіло багато балістики, було мало ппо. Цілились хто вам скаже правду може дійсно по раді хотіли а може по тц і хотіли. Той завод що біля станції метро був обстріляний і до того, чи гатили по ньому саме вчора якось не перепитав, не має різниці.
Балістика - янелох - піду разом - В.О. - балістика. Тільки балістика. НЕ уявна, а балістична балістика.
По темі.
Из-за дефицита дорогих ракет-перехватчиков Киев всё активнее использует отечественную систему радиоэлектронной борьбы Lima. Она не сбивает цели напрямую, а глушит и подменяет сигналы спутниковой навигации, заставляя российские дроны и ракеты отклоняться от маршрута.
По данным разработчиков, Lima уже помогла заглушить 20 500 дронов Shahed и увести с курса десятки баллистических и крылатых ракет за последние 18 месяцев. Система может защищать большие территории и обходится значительно дешевле классической ПВО: защита крупного города, по оценке производителя, стоит около €5 млн — примерно как одна ракета Patriot PAC-3.
Но "отклоняться от маршрута" - это же не в соседнюю страну?
Це мабуть лише ліма всі 90 ракет перенаправити, і, один орешнік на авдіївку ) орешників було 2. пво взагалі не працювало, підтверджую) ото 600 дронів, 90 ракет всіх типів і 2 орешніка і ніфіга не пво бо у переказувачів вікна трусились ))) Ви вже директор на підприємстві у Польщі? З балістикою це ми тупі, а ви ж розумні, то вже кар'єрний ріст на 5 рік, все як на співбесіді казали )))
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что у американских и иранских переговорщиков "есть довольно прочные позиции на столе", и соглашение между двумя странами может быть достигнуто в понедельник.
«Мы все еще находимся в процессе работы», — сказал Рубио во время визита в Индию.
Он выступил с этим заявлением после того, как президент Дональд Трамп сказал, что дал указание переговорщикам «не спешить с заключением сделки», хотя ранее предположил, что сделка близка к завершению.
Сообщается, что соглашение включает в себя продление режима прекращения огня на 60 дней, возобновление работы Ормузского пролива и план дальнейших переговоров по иранской ядерной программе. .......... Представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил на выходных, что обе стороны "очень близки и очень далеки" от достижения соглашения.
По данным американских СМИ, обсуждаемая сделка не является окончательным урегулированием и оставляет некоторые из наиболее сложных вопросов для обсуждения в дальнейшем, включая масштабы и сроки снятия санкций с Ирана, разблокировку замороженных иранских средств и требования Вашингтона к Ирану ограничить свои ядерные амбиции.
Сообщения о заключенной сделке раскололи республиканцев в команде Трампа, причем некоторые публично утверждают, что она слишком мягкая по отношению к Ирану.
Сенатор Линдси Грэм, близкий союзник Трампа, также раскритиковал любую сделку, которая позволит Ирану восприниматься как доминирующая сила в регионе.
«Это заставляет задуматься, зачем вообще началась война», — сказал он.
Есть ещё относительно интересная статья - "Как расточительные траты Саудовской Аравии достигли критической точки" - https://www.bbc.com/news/articles/cx21g0828reo. К теме не относится, поэтому цитировать не буду. Кому интересно, посмотрите.
Краткое содержание - Папа Лев предупреждает, что искусственный интеллект рискует ввергнуть мир на путь бесконечных войн. - В своей первой энциклике Лев обращается к читателям с целым рядом страстных призывов. - Первый папа римский из США призвал компании, занимающиеся искусственным интеллектом, снизить конкуренцию. - Папа Римский осуждает конфликты и отвергает доктрину «справедливой войны». - Лео приносит извинения за роль Черча в трансатлантическом рабстве. ВАТИКАН, 25 мая (Reuters) - Папа Лев призвал правительства замедлить разработку систем искусственного интеллекта в своем первом крупном документе , опубликованном в понедельник, предупредив, что они распространяют дезинформацию, отдают приоритет конфликтам и рискуют ввергнуть мир в бесконечные войны. .........Энциклики являются одной из высших форм учения понтифика для 1,4 миллиарда членов Церкви. Долгожданный текст, опубликованный в понедельник и насчитывающий почти 43 000 слов, готовился практически с момента избрания Льва Папой Римским чуть более года назад. Папа Римский отвергает теорию «справедливой войны». В документе, главной темой которого был искусственный интеллект, также осуждалось количество войн, сотрясающих мир, выражалось сожаление по поводу ослабления многосторонних организаций и содержалось предупреждение о том, что прибыль от оружейной промышленности является движущей силой конфликтов. «Последние 60 лет были отмечены конфликтами поразительной жестокости, зачастую затрагивающими гражданское население в массовом масштабе», — заявил Лео в англоязычном тексте. «Человечество скатывается к жестокой культуре власти, где мир больше не воспринимается как обязанность, которую нужно взять на себя, а как хрупкий промежуток между конфликтами», — сказал он. Лев также сделал одно из самых ясных на сегодняшний день заявлений папы, отвергающее теорию справедливой войны — доктрину, которую Церковь использует, по меньшей мере, с V века для оценки глобальных конфликтов. Доктрина, которая в целом гласит, что войны следует вести только для защиты от агрессии, также использовалась должностными лицами администрации Трампа, включая вице-президента Джей Ди Вэнса, католика по вероисповеданию, для защиты войны с Ираном. «Теория „справедливой войны“, которая слишком часто использовалась для оправдания любых войн, теперь устарела», — написал Лео. «Применение силы, насилия и оружия отражает социальную бедность, которая всегда имеет катастрофические последствия для гражданского населения». Лео также выразил обеспокоенность тем, что лидеры могут развязывать войны, чтобы отвлечь граждан от внутренних проблем. «Мы не можем исключить возможность того, что некоторые лидеры могут рассматривать вооруженный конфликт как эффективный способ отвлечения внимания от внутренних проблем и циничный инструмент для урегулирования трудностей», — заявил он.
К вопросу о коррупции, из-за которой нас якобы не могут принять в ЕС.
Краткое содержание - Полиция ликвидировала банду, подозреваемую в мошенничестве в отношении Европейского союза. - Незаконные доходы с 2019 года оцениваются более чем в 3 миллиона евро. - Масштабный скандал в ЕС, связанный с мошенничеством в сельском хозяйстве, потряс правительство премьер-министра Мицотакиса. АФИНЫ, 25 мая (Reuters) - Греческая полиция арестовала в понедельник на острове Крит 20 человек, заявив о ликвидации преступной группировки, подозреваемой в мошенничестве с сельскохозяйственными субсидиями Европейского союза. Это последний случай в разрастающемся скандале , потрясшем правительство. ..........По данным полиции, среди предполагаемых лидеров группы были два бухгалтера и государственные служащие, которые помогали фермерам подавать заявки на получение сельскохозяйственных фондов ЕС на основании ложных сведений о земельных участках.
Согласно заявлению полиции, с момента начала своей деятельности в 2019 году незаконные доходы сети превысили 3 миллиона евро (3,49 миллиона долларов). Аресты, произведенные в понедельник, являются последними в серии местных дел, связанных с более широким расследованием Европейской прокуратуры — независимого органа ЕС — предполагаемых преступлений в Греции против финансовых интересов блока. В прошлом году европейские прокуроры предъявили обвинения десяткам греческих животноводов в фальсификации прав собственности на пастбища с целью получения многомиллионных субсидий ЕС, предположительно при содействии государственных служащих и консервативных политиков.
Долю Финляндии в первую очередь решал СССР и союзники не сильно препятствовали бы и более жёсткому мирному договору.
не зовсім так.
Мирный договор с Финляндией подписан 10 февраля 1947 года в Париже в рамках Парижской мирной конференции 1947 года, на которой государства-победители во Второй мировой войне (СССР, США, Великобритания и ряд стран их союзников) подписали мирные договоры с бывшими союзниками нацистской Германии: Италией, Финляндией, Болгарией, Венгрией и Румынией.
Так же, как они не возразили против того, что Союз аннексировал заметную долю Финляндии. Мог бы забрать и больше и они не возразили бы.
теж фанзації старого комуняки
Договор с Финляндией подтверждал территориальные положения Московского перемирия 1944 года, восстановившего территориальные приобретения СССР в рамках Московского мирного договора от 12 марта 1940 года (значительная часть южной Карелии с городами Выборг и Сортавала), и кроме того, включившего в состав Советского Союза область Петсамо (Печенга), а также установленную Московским перемирием замену советской аренды полуострова Ханко на 30-летнюю аренду Советским Союзом территории и водных пространств для создания военно-морской базы в районе Порккала-Удд, на условиях выплаты от СССР 5 миллионов финских марок в год. Сохранялась демилитаризация Аландских островов «в соответствии с существующим в настоящее время положением».
Договор предусматривал ограничение численности и состава вооружённых сил Финляндии, а также запрет иметь ядерное оружие, подводные лодки, самолёты-бомбардировщики и некоторые другие виды вооружений.
В частичное возмещение убытков, понесённых СССР вследствие оккупации Финляндией советской территории в ходе войны, с учётом последующего участия Финляндии в войне против Германией, Финляндия обязалась выплатить репарации в сумме 300 миллионов долларов США. Установлено, что репарации будут выплачиваться в форме поставок различных товаров в течение 8 лет.
После заключения договора об окончательном урегулировании в отношении Германии, 21 сентября 1990 года правительство Финляндии в одностороннем порядке заявило, что военные ограничения Парижского договора (кроме ядерного оружия) более не являются актуальными и потеряли силу
ваші бредні- про нейтральність Фінляндії і гарні сусідські відношення з СССР тримаються на радянській пропаганді томц Фінляндія не бикувала проти ядерної країни, а вкладали гроші в розвинення країни і підвищення рівня життя громадян все змінилось після 24 лютого 2022р, почались витрати на оборону 2,5% ввп
Номінальний ВВП Фінляндії за підсумками 2025 року склав приблизно 300 млрд євро ($315 млрд). Загальний ВВП: ~300 млрд євро / $314,7 млрд Зростання ВВП (реальне): від \(-0,1\%\) до \(+0,5\%\) (за різними оцінками МВФ та аналітичних центрів) ВВП на душу населення: ~$56 080 Державний борг: ~248 млрд євро (що становить 88,5% ВВП) Дефіцит бюджету: ~4,5% від ВВП, що перевищує нормативи Євросоюзу (3%)Фінська економіка стикалася з наслідками глобальних торговельних обмежень та вимушеним збільшенням державних витрат на оборону, яка у 2025 році досягла 2,5% від ВВП
Україна ніколи не погодиться не те, що погодилась Фінляндія у 1945(47), часи інші, і рф інша, нема чого боятись
обмежити армію до 50(чи 80) тисяч, без важкого озброєння(без танків, артилерії і літаків)-це ви називали кращими умовами Травня 2022?
