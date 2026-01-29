карма вона така. й ЛАД - оце антиросійська політика?
Россиянка Анастасия Тыц приехала на захваченные Россией грузинские территории, чтобы снимать фильм. Россиянка Анастасия Тыц работала в российской пропаганде. Россиянка Анастасия Тыц была режиссером. При переходе через речку Большая Лихва помощник россиянки Анастасии Тыц умственно отсталый дегенерат - ну, а как иначе, работник российской пропаганды же - начал прыгать на подвесном мосту, раскачивая его. Я твой мост труба шатал. В итоге россиянка Анастасия Тыц упала в горную реку вместе с умственно отсталым дегенератом - на скрине как раз этот момент, видео вы легко найдете в интернете. И сия пучина поглотила ея в один момент. ... Но на российских сайтах эту новость печатали без названия фильма. Сегодня появилось название. Россиянка Анастасия Тыц приехала в Цхинвал, чтобы показать свой фильм о жителях Южной Осетии. Которые являются участниками в оккупации Украины. Ради этого она прошла тропинкой через мост. Фильм назывался «Дорогой справедливости» У меня всё. Тыц.