Додано: Пон 25 тра, 2026 19:25

sashaqbl написав: ЛАД написав: Остальное уже лишнее и ваши фантазии.

Події після 2022 не мають жодного відношення до "нейтральності Фінляндії і гарним сусідським відношенням з СССР" до самого конца его существования. Да и долгое время с РФ.

Ви не зовсім праві. Точніше ДУЖЕ СИЛЬНО помиляєтеся. Рішення щодо Фінляндії було узгоджене з союзниками ще в Тегерані. Тому перемир'я 44 року було узгоджене в той момент, коли СССР ще дуже сильно потребував союзників.

На Тегеранской конференции 1943 года вопрос Финляндии (которая воевала на стороне нацистской Германии против СССР) обсуждался очень активно, главным образом между Сталиным и Черчиллем.



Основная интрига заключалась в том, что Великобритания (официально находившаяся в состоянии войны с Финляндией) и США (сохранявшие с ней дипломатические отношения) хотели вывести Финляндию из войны, но при этом пытались сохранить её независимость и избежать её полной оккупации советскими войсками.



Вот ключевые моменты и решения, к которым пришли лидеры «Большой тройки»:



1. Сохранение независимости Финляндии

Сталин четко дал понять, что Советский Союз не собирается поглощать Финляндию или превращать её в советскую провинцию. Он согласился на то, что Финляндия останется независимым государством. Это было важной дипломатической победой Черчилля и Рузвельта, которые переживали за судьбу финской демократии.



2. Возврат к границам 1940 года

Сталин заявил, что базовым условием для мира является восстановление границ, установленных после советско-финской (Зимней) войны по Мирному договору 1940 года. Это означало, что Финляндия должна была снова уступить СССР:



Карельский перешеек (включая Выборг).



Ряд островов в Финском заливе.



Часть территории в районе Куолаярви.



3. Вопрос полуострова Ханко и региона Петсамо

Сталин выдвинул жесткое требование вернуть регион Петсамо (Печенга) — это давало СССР прямой выход к Баренцеву морю на севере и общую границу с Норвегией. Кроме того, этот регион был богат ценными никелевыми рудниками.



Взамен Сталин выразил готовность отказаться от аренды военно-морской базы на полуострове Ханко на юге Финляндии, если финны согласятся компенсировать это арендой другого района — Порккала-Удд (находившегося гораздо ближе к Хельсинки).



4. Репарации и интернирование немецких войск

СССР потребовал от Финляндии:



Выплатить компенсацию за причиненный ущерб в размере 50% от стоимости военных потерь (позже в ходе реальных переговоров в 1944 году эта сумма была конкретизирована в 300 миллионов долларов).



Разорвать все отношения с Германией и изгнать (или интернировать) немецкие войска, находившиеся на финской территории (в Лапландии).



Позиция Черчилля и компромисс:

Черчилль пытался смягчить условия репараций, аргументируя это тем, что чрезмерное экономическое давление может разрушить финскую экономику и сделать страну полностью зависимой. Сталин ответил жестко: «Финны причинили нам огромный ущерб, блокировали Ленинград. Мы не можем простить им это». Тем не менее, Черчилль согласился с территориальными требованиями СССР, посчитав их «умеренными» ради сохранения независимости Финляндии.



Эти тегеранские договоренности легли в основу Московского перемирия сентября 1944 года, когда Финляндия официально вышла из войны, приняв практически все условия, согласованные «Большой тройкой».

Вопрос о послевоенных границах Финляндии в Тегеране стоял конкретно, прагматично и без лишней сентиментальности. Несмотря на то что Финляндия воевала на стороне Гитлера и участвовала в блокаде Ленинграда, отношение к её границам кардинально отличалось от планов на ту же Польшу или Германию.Здесь не было планов «сдвигать» страну или делить её на части. Сталин приехал в Тегеран с четким, хирургическим списком территориальных требований. Они были обусловлены исключительно военной стратегией и экономической выгодой СССР.

Главные территориальные уступки, утвержденные в Тегеране:

- Возврат к «Линии Сталина» 1940 года: Базовым требованием СССР было восстановление границ, зафиксированных после Зимней войны. Финляндия должна была вернуть Карельский перешеек вместе с Выборгом (Виипури) и побережье Ладожского озера. Для СССР это был критический вопрос безопасности Ленинграда, чтобы отодвинуть от него артиллерию.

- Отрезание от Арктики (Область Петсамо): Сталин жестко настоял на передаче СССР области Петсамо (Печенга) на севере. Как видно на исторических картах этого региона, Петсамо был единственным выходом Финляндии к Баренцеву морю. Забрав его, Советский Союз убил двух зайцев: получил общую границу с Норвегией и установил контроль над богатейшими никелевыми рудниками, которые до войны обеспечивали финскую промышленность.

- Морские базы — рокировка с Ханко на Порккала: По итогам 1940 года СССР арендовал полуостров Ханко. В Тегеране Сталин заявил, что готов отказаться от Ханко, но взамен потребовал в аренду на 50 лет полуостров Порккала-Удд для создания там советской военно-морской базы. Порккала находился всего в 30 км от Хельсинки — советская тяжелая артиллерия оттуда могла прямой наводкой простреливать финскую столицу, что гарантировало геополитическую лояльность Финляндии.

Почему Черчилль и Рузвельт согласились без боя?

В отличие от жестких дебатов по Польше, финские границы союзники сдали Сталину относительно легко. На это было три причины:

1. Прагматизм Черчилля: Британский премьер пытался лишь слегка поторговаться из-за репараций, но признавал: финны сами ввязались в войну на стороне нацистов, поэтому требования Сталина вернуть территории 1940 года абсолютно справедливы.

2. Позиция Рузвельта: Президент США вообще предложил финнам и советским представителям встретиться в США и договориться напрямую, одобрив советские требования по безопасности границ.

3. Главный компромисс: Союзникам было важно, чтобы Финляндию не оккупировала Красная Армия и там не был свергнут демократический строй. Сталин это пообещал, а взамен получил полный карт-бланш на перекройку финских рубежей.

Итог для Финляндии: Страна потеряла около 11% своей довоенной территории (включая второй по величине город Выборг ). Около 400 тысяч финских граждан были вынуждены спешно эвакуироваться из Карелии во внутренние районы страны. Тем не менее, жесткий торг в Тегеране позволил Финляндии избежать судьбы стран Восточной Европы — она сохранила независимость, армию и рыночную экономику, став нейтральным буфером между Западом и СССР.

Было согласовано.Да, СССР ещё сильно нуждался в союзниках. Но в конце 1943 после Сталинграда и Курской дуги и развёртывания производства в Союзе уже заметно меньше, чем в 1941-43.При этом союзники не меньше нуждались в СССР. О высадке в Европе без Восточного фронта, скорее всего можно было бы только мечтать.Мне сейчас тяжеловато искать в интернете, поэтому ограничился ИИ.Так что, как видите, особых торгов по Финляндии не было - основной вопрос был о не оккупации Финляндии, но Сталин на этом и не настаивал.А территориальные уступки... Вполне возможно, союзники согласились бы и на бОльшие.По репарациям Черчилль тоже ничего не отстоял.И обратите внимание на то, что я подчеркнул насчёт Порккала.Можете себе представить границу с РФ в 30 км от Киева? При том, что Финляндия намного меньше Украины и столицу перенести некуда.Или по аналогии с Выборгом (второй по величине город) уступку без боя Харькова.Так что насчёт того, что я "ДУЖЕ СИЛЬНО помиляюсь", вы немного увлеклись.Или приведите доказательства, опровергающие сведения ИИ.