Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 18:58

Shaman
От нарешті і до нашої місцевої влади дібрались

https://www.youtube.com/watch?v=QBqpqQIjBmQ
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 19:02

  Дюрі-бачі написав:Shaman
От нарешті і до нашої місцевої влади дібрались

https://www.youtube.com/watch?v=QBqpqQIjBmQ

так це ж добре?..
Shaman
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 19:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:так це ж добре?..

Добре було б якщо б їх посадили
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 19:14

карма вона така. й ЛАД - оце антиросійська політика?
Россиянка Анастасия Тыц приехала на захваченные Россией грузинские территории, чтобы снимать фильм. Россиянка Анастасия Тыц работала в российской пропаганде. Россиянка Анастасия Тыц была режиссером.
При переходе через речку Большая Лихва помощник россиянки Анастасии Тыц умственно отсталый дегенерат - ну, а как иначе, работник российской пропаганды же - начал прыгать на подвесном мосту, раскачивая его. Я твой мост труба шатал.
В итоге россиянка Анастасия Тыц упала в горную реку вместе с умственно отсталым дегенератом - на скрине как раз этот момент, видео вы легко найдете в интернете. И сия пучина поглотила ея в один момент.
...
Но на российских сайтах эту новость печатали без названия фильма. Сегодня появилось название.
Россиянка Анастасия Тыц приехала в Цхинвал, чтобы показать свой фильм о жителях Южной Осетии.
Которые являются участниками в оккупации Украины.
Ради этого она прошла тропинкой через мост.
Фильм назывался «Дорогой справедливости»
У меня всё.
Тыц.

Бабченко
Shaman
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 19:20

  ЛАД написав:
  Shaman написав:воювати до розвалу - це ВАШЕ особисте перекручення ЛАД, я так ніколи не писав. я притомна людина ЛАД на відміну від вас. це ви все думками у мріях про срср :lol:
Что в думках у вас, писать не буду. Не уверен, что у вас вообще есть собственные думки.
Но то, что война закончится с развалом или, как минимум, с экономическим крахом РФ вы писали. Подтверждающие цитаты искать не буду

ні, я писав, що Раша розвалиться - але на більш довгій перспективі. але в вчепилися в цю фразу, й постійно тепер кажете цю вигадку.

ще раз - моя позиція. з точки зору раціональності Раша вже зараз має припиняти війну, путін просрав дуже класні умови, які йому пропонував Трамп. а оскільки влада там іраціональна, то перемовини почнуться, коли брехня вже не зможе покривати ті проблеми, які настають в Раші вже зараз. той же дефіцит бюджета або проблеми з експортом нафти. тиск на нафтову галузь зараз - наш найкращий козир.

я ще спіймав чергову брехню. ми воюємо не до колапсу Раші, а до того моменту, коли вони зрозуміють, що треба домовлятися. а до перемовин Україна готова. та й зараз ми чекаємо на готовність Раші...
Shaman
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 19:22

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:так це ж добре?..

Добре було б якщо б їх посадили

по таких справах швидких посадок не буває - якщо ви не в Китаї й не чистите чиновників. а чим закінчиться треба слідкувати...

але такі ж відео все одно не заважають обирати їх же? гадаю, всі й так це знають?..
Shaman
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 19:25

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Остальное уже лишнее и ваши фантазии.
События после 2022 не имеют никакого отношения к "нейтральності Фінляндії і гарним сусідським відношенням з СССР" до самого конца его существования. Да и долгое время с РФ.

Ви не зовсім праві. Точніше ДУЖЕ СИЛЬНО помиляєтеся. Рішення щодо Фінляндії було узгоджене з союзниками ще в Тегерані. Тому перемир'я 44 року було узгоджене в той момент, коли СССР ще дуже сильно потребував союзників.

Было согласовано.
Да, СССР ещё сильно нуждался в союзниках. Но в конце 1943 после Сталинграда и Курской дуги и развёртывания производства в Союзе уже заметно меньше, чем в 1941-43.
При этом союзники не меньше нуждались в СССР. О высадке в Европе без Восточного фронта, скорее всего можно было бы только мечтать.
Мне сейчас тяжеловато искать в интернете, поэтому ограничился ИИ.
На Тегеранской конференции 1943 года вопрос Финляндии (которая воевала на стороне нацистской Германии против СССР) обсуждался очень активно, главным образом между Сталиным и Черчиллем.

Основная интрига заключалась в том, что Великобритания (официально находившаяся в состоянии войны с Финляндией) и США (сохранявшие с ней дипломатические отношения) хотели вывести Финляндию из войны, но при этом пытались сохранить её независимость и избежать её полной оккупации советскими войсками.

Вот ключевые моменты и решения, к которым пришли лидеры «Большой тройки»:

1. Сохранение независимости Финляндии
Сталин четко дал понять, что Советский Союз не собирается поглощать Финляндию или превращать её в советскую провинцию. Он согласился на то, что Финляндия останется независимым государством. Это было важной дипломатической победой Черчилля и Рузвельта, которые переживали за судьбу финской демократии.

2. Возврат к границам 1940 года
Сталин заявил, что базовым условием для мира является восстановление границ, установленных после советско-финской (Зимней) войны по Мирному договору 1940 года. Это означало, что Финляндия должна была снова уступить СССР:

Карельский перешеек (включая Выборг).

Ряд островов в Финском заливе.

Часть территории в районе Куолаярви.

3. Вопрос полуострова Ханко и региона Петсамо
Сталин выдвинул жесткое требование вернуть регион Петсамо (Печенга) — это давало СССР прямой выход к Баренцеву морю на севере и общую границу с Норвегией. Кроме того, этот регион был богат ценными никелевыми рудниками.

Взамен Сталин выразил готовность отказаться от аренды военно-морской базы на полуострове Ханко на юге Финляндии, если финны согласятся компенсировать это арендой другого района — Порккала-Удд (находившегося гораздо ближе к Хельсинки).

4. Репарации и интернирование немецких войск
СССР потребовал от Финляндии:

Выплатить компенсацию за причиненный ущерб в размере 50% от стоимости военных потерь (позже в ходе реальных переговоров в 1944 году эта сумма была конкретизирована в 300 миллионов долларов).

Разорвать все отношения с Германией и изгнать (или интернировать) немецкие войска, находившиеся на финской территории (в Лапландии).

Позиция Черчилля и компромисс:
Черчилль пытался смягчить условия репараций, аргументируя это тем, что чрезмерное экономическое давление может разрушить финскую экономику и сделать страну полностью зависимой. Сталин ответил жестко: «Финны причинили нам огромный ущерб, блокировали Ленинград. Мы не можем простить им это». Тем не менее, Черчилль согласился с территориальными требованиями СССР, посчитав их «умеренными» ради сохранения независимости Финляндии.

Эти тегеранские договоренности легли в основу Московского перемирия сентября 1944 года, когда Финляндия официально вышла из войны, приняв практически все условия, согласованные «Большой тройкой».

Вопрос о послевоенных границах Финляндии в Тегеране стоял конкретно, прагматично и без лишней сентиментальности. Несмотря на то что Финляндия воевала на стороне Гитлера и участвовала в блокаде Ленинграда, отношение к её границам кардинально отличалось от планов на ту же Польшу или Германию.Здесь не было планов «сдвигать» страну или делить её на части. Сталин приехал в Тегеран с четким, хирургическим списком территориальных требований. Они были обусловлены исключительно военной стратегией и экономической выгодой СССР.
Главные территориальные уступки, утвержденные в Тегеране:
- Возврат к «Линии Сталина» 1940 года: Базовым требованием СССР было восстановление границ, зафиксированных после Зимней войны. Финляндия должна была вернуть Карельский перешеек вместе с Выборгом (Виипури) и побережье Ладожского озера. Для СССР это был критический вопрос безопасности Ленинграда, чтобы отодвинуть от него артиллерию.
- Отрезание от Арктики (Область Петсамо): Сталин жестко настоял на передаче СССР области Петсамо (Печенга) на севере. Как видно на исторических картах этого региона, Петсамо был единственным выходом Финляндии к Баренцеву морю. Забрав его, Советский Союз убил двух зайцев: получил общую границу с Норвегией и установил контроль над богатейшими никелевыми рудниками, которые до войны обеспечивали финскую промышленность.
- Морские базы — рокировка с Ханко на Порккала: По итогам 1940 года СССР арендовал полуостров Ханко. В Тегеране Сталин заявил, что готов отказаться от Ханко, но взамен потребовал в аренду на 50 лет полуостров Порккала-Удд для создания там советской военно-морской базы. Порккала находился всего в 30 км от Хельсинки — советская тяжелая артиллерия оттуда могла прямой наводкой простреливать финскую столицу, что гарантировало геополитическую лояльность Финляндии.
Почему Черчилль и Рузвельт согласились без боя?
В отличие от жестких дебатов по Польше, финские границы союзники сдали Сталину относительно легко. На это было три причины:
1. Прагматизм Черчилля: Британский премьер пытался лишь слегка поторговаться из-за репараций, но признавал: финны сами ввязались в войну на стороне нацистов, поэтому требования Сталина вернуть территории 1940 года абсолютно справедливы.
2. Позиция Рузвельта: Президент США вообще предложил финнам и советским представителям встретиться в США и договориться напрямую, одобрив советские требования по безопасности границ.
3. Главный компромисс: Союзникам было важно, чтобы Финляндию не оккупировала Красная Армия и там не был свергнут демократический строй. Сталин это пообещал, а взамен получил полный карт-бланш на перекройку финских рубежей.
Итог для Финляндии: Страна потеряла около 11% своей довоенной территории (включая второй по величине город Выборг). Около 400 тысяч финских граждан были вынуждены спешно эвакуироваться из Карелии во внутренние районы страны. Тем не менее, жесткий торг в Тегеране позволил Финляндии избежать судьбы стран Восточной Европы — она сохранила независимость, армию и рыночную экономику, став нейтральным буфером между Западом и СССР.

Так что, как видите, особых торгов по Финляндии не было - основной вопрос был о не оккупации Финляндии, но Сталин на этом и не настаивал.
А территориальные уступки... Вполне возможно, союзники согласились бы и на бОльшие.
По репарациям Черчилль тоже ничего не отстоял.
И обратите внимание на то, что я подчеркнул насчёт Порккала.
Можете себе представить границу с РФ в 30 км от Киева? При том, что Финляндия намного меньше Украины и столицу перенести некуда.
Или по аналогии с Выборгом (второй по величине город) уступку без боя Харькова.

Так что насчёт того, что я "ДУЖЕ СИЛЬНО помиляюсь", вы немного увлеклись.
Или приведите доказательства, опровергающие сведения ИИ.
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 19:29

  Banderlog написав:........
Це тупо терор. Наступний удар буде скоріш всього знову на вихідні вночі і по якомусь базару.

А смысл "вночі по базару"?
Это уже даже не террор, а расходование боеприпасов впустую.
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 19:33

  Banderlog написав:
  Xenon написав:
❗️рф рекомендует иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а его жителям – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, – МЗС росії.

«Удар по Старобельску переполнил чашу терпения, ВС рф приступают к последовательному нанесению ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве».

❗️ВС рф будут наносить удары и по центрам принятия решений, и по командным пунктам в Украине, – МЗС рф.
це по яким пунктам вони наносять удари? Вродь ні по вр ні по кабміну не прилітало?
По лукянівському базару прилетіло? Ну допустим там є якийсь центр прийняття рішень) но сумніваюсь що заділо.
Це тупо терор. Наступний удар буде скоріш всього знову на вихідні вночі і по якомусь базару.

Коли Трамп пригрозив Ірану знищити енергетику, що зробив Іран? — пригрозив відповісти дзеркально по союзних арабських державах, показав, що може і американці утерлись.
А у нас за знищення енергетики всієї держави був "блекаут у москві".
І от результат.
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 19:49

  Schmit написав:Коли Трамп пригрозив Ірану знищити енергетику, що зробив Іран? — пригрозив відповісти дзеркально по союзних арабських державах, показав, що може і американці утерлись.
А у нас за знищення енергетики всієї держави був "блекаут у москві".
І от результат.

А Schmit хотів би, щоб ми пригрозили відповісти дзеркально по Білорусі чи шо?)))
Ось, їжте замість своїх помийок:
1) За умови надання Україні гарантій безпеки до листопада розглядається можливість завершення гарячої фази війни.
2) Зеленський повідомив, що Україна очікує визначення представника від Європи для модерації мирного треку, а також прибуття делегації зі США найближчим часом.
3) Верховна Рада виконала всі необхідні вимоги для відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС, і очікується, що їх можуть відкрити вже до літа.
fler
