budivelnik
Мне понравились ваши расчёты.
Предлагаю продлить их ещё в прошлое.
2000 лет назад население Земли было где-то 200-250 млн., 5000 лет назад - 15-30млн.
Мне лично симпатична последняя цифра - прекрасное количество.
Все смогут поместиться на берегах Средиземного моря.
Не надо будет ни отопления, ни тёплой одежды.
Не надо будет ездить на курорт - и так вся жизнь на курорте.
Правда, маленькая проблема - многие блага современной цивилизации возможны только при достаточно высокой плотности населения, а многие требуют и просто большого населения.
Например, мобильная связь при низкой плотности населения, конечно, возможна. но будет слишком дорога и, следовательно, недоступна большинству населения.
Авто можно, конечно, производить и поштучно, как 100 лет назад, но массовый автомобиль (по приемлемой цене) возможен при массовом выпуске. А для этого нужно большое население.
Но бог с ним с миром. Он большой и сильно разный. Поговорим об Украине.
Вы там, в частности, назвали цифры 21 и 17 млн. Неплохие цифры, тем более, что мы уже не так далеки от них. Первая так вообще рядом, если учесть, что у нас уже естественная убыль населения 300+ тыс. в год (за прошлый год - минус 316 тыс.).
Жить можно. Людей хватит для с/х + обслуга с/х. И ещё немного останется на какое-никакое промпроизводство (в основном, тоже связанное с с/х). Всё современное придётся закупать на Западе , начиная с быттехники и заканчивая теми же тракторами и комбайнами, необходимыми для с/х. Хватит ли для этого доходов от с/х, сомневаюсь. Сегодня ни одной такой страны нет, а с/х во многих странах просто дотационное.
Правда, молодёжь, которой интересно что-то другое, кроме с/х, будет уезжать из страны поголовно. А уж толковые в первую очередь.
Коло мого магазину зараз є ще 5 ... з яких 4 мережеві і в 3-4 рази (кожен з них більший від мого)
Якщо я працюю зараз... то чому мене має злякати майбутнє.. ми ж в конкуренції... А програти конкуренцію можна не тільки під час падіння чисельності населення, її можна програти навіть коли нічого не змінюється і ти проста працюєш гірше ніж твої конкуренти
Вы правы, вполне можно.
Но значительно легче проиграть при уменьшении численности покупателей, чем при стабильном количестве и, тем более, при росте.
Я самостійно і на себе можу працювати 3 години в день ... і мені не треба щоб хтось мені допомагав.
При самостійній праці на себе 3 години на день вы быстро помрёте с голоду.
Даже если у вас будет прекрасный участок плодородной земли, за 3 часа в день самостійної праці на себе не проживёт ни один самый распрекрасный фермер.
Или что вы имеете ввиду под самостійній праці на себе?
И, конечно, прекрасный метод борьбы с коррупцией - уменьшилось количество детей - одним махом побороли корупцію в дитячих садках. Следующая очередь за школами.
А какой будет прекрасный результат, если вообще убрать всё население!
Никакой коррупции! Лепота!
О проблемах ПФ уже говорили, повторяться не буду. Но вряд ли ваши внуки обрадуются, если им придётся кормить 2 (или более) пенсионеров каждому. Можно, конечно, не кормить и плохо кормить и наёмных работников, но это обычно заканчивается тем, что
Мужики цікаві стали,
Чи ті кості білі всюди,
Чи блакитна кров поллється,
Як пробити пану груди?
Редкий бред, повторяемый с завидным упорством.
P.s. Нет, конечно, можно хорошо жить и с меньшим населением. За примерами далеко и ходить не надо - те же Бельгия, Нидерланды, Дания, Финляндия и др. Но эти страны уже
имеют развитую экономику, какие-то отрасли, на которых они специализируются, устоявшиеся рынки сбыта. При этом они тоже озабочены падением количества населения и привлекают рабочие руки благодаря миграции.
Нам это всё только предстоит создать. Практически с 0. Это гораздо легче сделать при наличии достаточного количества молодых работников и росте их количества.