Додано: Сер 27 тра, 2026 00:01

Коло мого магазину зараз є ще 5 ... з яких 4 мережеві і в 3-4 рази (кожен з них більший від мого)

Якщо я працюю зараз... то чому мене має злякати майбутнє.. ми ж в конкуренції... А програти конкуренцію можна не тільки під час падіння чисельності населення, її можна програти навіть коли нічого не змінюється і ти проста працюєш гірше ніж твої конкуренти

Я самостійно і на себе можу працювати 3 години в день ... і мені не треба щоб хтось мені допомагав.

Мне понравились ваши расчёты.Предлагаю продлить их ещё в прошлое.2000 лет назад население Земли было где-то 200-250 млн., 5000 лет назад - 15-30млн.Мне лично симпатична последняя цифра - прекрасное количество.Все смогут поместиться на берегах Средиземного моря.Не надо будет ни отопления, ни тёплой одежды.Не надо будет ездить на курорт - и так вся жизнь на курорте.Правда, маленькая проблема - многие блага современной цивилизации возможны только при достаточно высокой плотности населения, а многие требуют и просто большого населения.Например, мобильная связь при низкой плотности населения, конечно, возможна. но будет слишком дорога и, следовательно, недоступна большинству населения.Авто можно, конечно, производить и поштучно, как 100 лет назад, но массовый автомобиль (по приемлемой цене) возможен при массовом выпуске. А для этого нужно большое население.Но бог с ним с миром. Он большой и сильно разный. Поговорим об Украине.Вы там, в частности, назвали цифры 21 и 17 млн. Неплохие цифры, тем более, что мы уже не так далеки от них. Первая так вообще рядом, если учесть, что у нас уже естественная убыль населения 300+ тыс. в год (за прошлый год - минус 316 тыс.).Жить можно. Людей хватит для с/х + обслуга с/х. И ещё немного останется на какое-никакое промпроизводство (в основном, тоже связанное с с/х). Всё современное придётся закупать на Западе , начиная с быттехники и заканчивая теми же тракторами и комбайнами, необходимыми для с/х. Хватит ли для этого доходов от с/х, сомневаюсь. Сегодня ни одной такой страны нет, а с/х во многих странах просто дотационное.Правда, молодёжь, которой интересно что-то другое, кроме с/х, будет уезжать из страны поголовно. А уж толковые в первую очередь.Вы правы, вполне можно.Но значительно легче проиграть при уменьшении численности покупателей, чем при стабильном количестве и, тем более, при росте.При самостійній праці на себе 3 години на день вы быстро помрёте с голоду.Даже если у вас будет прекрасный участок плодородной земли, за 3 часа в день самостійної праці на себе не проживёт ни один самый распрекрасный фермер.Или что вы имеете ввиду под самостійній праці на себе?И, конечно, прекрасный метод борьбы с коррупцией - уменьшилось количество детей - одним махом побороли корупцію в дитячих садках. Следующая очередь за школами.А какой будет прекрасный результат, если вообще убрать всё население!Никакой коррупции! Лепота!О проблемах ПФ уже говорили, повторяться не буду. Но вряд ли ваши внуки обрадуются, если им придётся кормить 2 (или более) пенсионеров каждому. Можно, конечно, не кормить и плохо кормить и наёмных работников, но это обычно заканчивается тем, чтоМужики цікаві стали,Чи ті кості білі всюди,Чи блакитна кров поллється,Як пробити пану груди?Редкий бред, повторяемый с завидным упорством.P.s. Нет, конечно, можно хорошо жить и с меньшим населением. За примерами далеко и ходить не надо - те же Бельгия, Нидерланды, Дания, Финляндия и др. Но эти страныимеют развитую экономику, какие-то отрасли, на которых они специализируются, устоявшиеся рынки сбыта. При этом они тоже озабочены падением количества населения и привлекают рабочие руки благодаря миграции.Нам это всё только предстоит создать. Практически с 0. Это гораздо легче сделать при наличии достаточного количества молодых работников и росте их количества.