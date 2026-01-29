Додано: Сер 27 тра, 2026 21:14

prodigy написав: вибачте, але це маячня навіть для ЛАДа



Маячня для того хто піддається маніпуляціям лада....1 3 години в день =1000 годин рік=повноцінних 6 місяців праці в році2 Лад вставив фермер - ви на це повелись...Отже це поганий звінок для Вас - Вами можна легко маніпулбвати не затрачаючи навіть зусиль3 Суть мого повідомлення яке перекрутив ЛАДЯ маю стільки необхідних капіталів, що можу купити таку кількість інструментів технологій, які дозволять мені спостерігаючи 3 годи в день -забезпечите себе і свою сімю на рівні вище середнього по Україні.Простий прикладВ мене електромобіль , який можна заряжати по нічному тарифу і який при повному заряді батареї пройде 400+ км а вартість цього заряду буде менше ніж 250 грн...Як думаєте , якщо я за три години натаксую на 1200-1500 грн і буду так таксувати 20 днів в місяць (по 3 години) і проїзжати 100 км( це якраз вистарчить для 1500 грн виручки) - то мені вистарчить грошей на себеА якщо я куплю кавовий апарат який потребує раз в три дні 15-хвилинного огляду?І таких якщо -вагон....ПСнавіть якщо я куплю необхідний набір техніки і поставлю теплицю розміром в 5 соток... то і тут 3 години в день -дадуть мені 10 пенсій лада в місяць.По тій простій причині що в мене просто є теплиця і я сам там вирощую що хочу.