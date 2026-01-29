Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 08:48

Letusrock

тільки так їх дупи у Львові будуть у безпеці - головна ідея, жодних пауз / перемир'їв, щоб холопи з фронту (та з країни) не розбіглись


Де логіка цього твердження. Навіщо «патріотам у Львові» вічна війна?
Hotab
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 08:54

  Hotab написав:Letusrock
тільки так їх дупи у Львові будуть у безпеці - головна ідея, жодних пауз / перемир'їв, щоб холопи з фронту (та з країни) не розбіглись

Де логіка цього твердження. Навіщо «патріотам у Львові» вічна війна?

Логіка проста як двері. "Патріоти" підсвідомо розуміють що війну розгромом рф закінчити не вдасться, вірять що пауза просто відтягне повторний напад. І розуміють що вдруге черг в тцк небуде, "трактористи" виїдуть/розбіжуться/поховаються і доведеться особисто "не словом а ділом". Що є для них неприйнятно
Letusrock
 
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 08:58

  Letusrock написав:
  Hotab написав:Letusrock
тільки так їх дупи у Львові будуть у безпеці - головна ідея, жодних пауз / перемир'їв, щоб холопи з фронту (та з країни) не розбіглись

Де логіка цього твердження. Навіщо «патріотам у Львові» вічна війна?

Логіка проста як двері. "Патріоти" підсвідомо розуміють що війну розгромом рф закінчити не вдасться, вірять що пауза просто відтягне повторний напад. І розуміють що вдруге черг в тцк небуде, "трактористи" виїдуть/розбіжуться/поховаються і доведеться особисто "не словом а ділом". Що є для них неприйнятно

А у «патріотів» нема опції «виїхати»? Лише у «трактористів»?

Доречі, а чому «трактористи» будуть виїзджати? Вони теж не дуже вірять що мир від Пітуна буде виконуватись?

То що виходить, трактористи знають що мир лише зашкодить (бо він тимчасовий) , але все одно хочуть тимчасовий мир , щоб вискочити і далі хай країна зникає?
Саме це є ходом ваших думок, коли ви хочете мир ще вчора виконуючи будь які умови пітуна?
Hotab
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 09:08

Тобто насправді ти поділив людей на 2 групи:
1. Чогось досягли, щось мають в цій країні. Тому вони і хочуть щоб вона була .
2. Халамидники в злиднях, бездарі, які думають що якщо вони кинуть свою воюючу країну на погибель, то ух як заживуть за кордоном!! Ти віриш в це? Що «ух заживуть»?
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 28 тра, 2026 09:18, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 09:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:трактористи знають що мир лише зашкодить (бо він тимчасовий) , але все одно хочуть тимчасовий мир , щоб вискочити і далі хай країна зникає?

ще хотів спитати ти на повному серйозі вимагаєш від "тракториста" мати мислення державника, та принести себе / свою родину в самопожертву? Ми ж говоримо про суспільство 21-століття, а не про колонію мурашок.
Те ж саме будуть робити (і вже роблять, скуповуючи квартири в Іспанії) громадяни Польщі, потім Чехії та решти
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 09:23

Это к вопросу "а зачем вы все это пишите?":
ТЦК все частіше перетворюються на місця несвободи громадян, а влада реагує на це лише після публічного резонансу, —Лубінець

Уповноважений з прав людини розповів про один із таких прикладів — Білоцерківський ТЦК та СП. Наприкінці минулого року були надані офіційні рекомендації щодо умов утримання військовозобов'язаних та організації роботи. Однак, попри минулі зауваження, протягом кількох місяців вони їх так і не усунули. Ситуація набула розголосу після того, як один із громадян, який перебував у ТЦК, оприлюднив відео з умовами перебування.

За словами Лубінця, лише після публічного резонансу на об’єкті почалися зміни: були направлені ремонтні бригади та розпочато оновлення матеріально-технічної бази й умов утримання.
2
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 09:26

  Shaman написав:
  prodigy написав:
  ЛАД написав:Вам уже много людей сказали

много -це ти і хто другий?

ще є інший мій опонент - Бандерлог ;) й ще дехто. але всі вони відштовхуються від брехні ЛАДа - що я пропагую війну до останнього. хоча я вже півтора роки обговорюю саме можливі умови перемир'я. ......

В слове "фантастические" - слишком много ошибок...

Да и мало кому интересны "умови" - сами-по себе. Еще ж и сроки достижения важны. А тут у "обговорюю" - упс :oops:
Востаннє редагувалось _hunter в Чет 28 тра, 2026 09:56, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 09:29

  Hotab написав:то ух як заживуть за кордоном!! Ти віриш в це? Що «ух заживуть»?

На самом деле вот это "ух як заживуть" - это ты сам неловко придумал. Достаточно - что бы было не хуже. А в условиях постоянной угрозы буссификации - эта планка буквально на полу лежит. Потому-то кордоны и закрыты :wink:
Востаннє редагувалось _hunter в Чет 28 тра, 2026 09:55, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 09:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вадік може називати себе я хоче.
Я вкладаю в термін "тракторист" наступне: це людина - якісь життя якої не постраждає, або мало постраждає при зміні країни. Це людина яка може безболісно переїхати, не обтяжена зайвим майном чи локальним бізнесом, для якої з прагматичної точки зору нема сенсу жити/воювати десятиліттями до останньої верби.
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 09:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Халамидники в злиднях, бездарі, які думають що якщо вони кинуть свою воюючу країну на погибель, то ух як заживуть за кордоном!! Ти віриш в це? Що «ух заживуть»?

в 90-х Закарпаття це була фактично заробітчанська область. Тому я маю безліч прикладів що, так заживуть. Як вже написав Хантер, для пересічного в Україні планка на підлозі. Якщо в умовній Чехії він зможе працювати і ніхто його по дорозі в буса не закине, а ввечері від в корчмі випє чеського пива, то що ще потрібно цьому "трактористу" для щастя?
