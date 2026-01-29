тільки так їх дупи у Львові будуть у безпеці - головна ідея, жодних пауз / перемир'їв, щоб холопи з фронту (та з країни) не розбіглись
Де логіка цього твердження. Навіщо «патріотам у Львові» вічна війна?
Додано: Чет 28 тра, 2026 08:48
Letusrock
Де логіка цього твердження. Навіщо «патріотам у Львові» вічна війна?
Додано: Чет 28 тра, 2026 08:54
Логіка проста як двері. "Патріоти" підсвідомо розуміють що війну розгромом рф закінчити не вдасться, вірять що пауза просто відтягне повторний напад. І розуміють що вдруге черг в тцк небуде, "трактористи" виїдуть/розбіжуться/поховаються і доведеться особисто "не словом а ділом". Що є для них неприйнятно
Додано: Чет 28 тра, 2026 08:58
А у «патріотів» нема опції «виїхати»? Лише у «трактористів»?
Доречі, а чому «трактористи» будуть виїзджати? Вони теж не дуже вірять що мир від Пітуна буде виконуватись?
То що виходить, трактористи знають що мир лише зашкодить (бо він тимчасовий) , але все одно хочуть тимчасовий мир , щоб вискочити і далі хай країна зникає?
Саме це є ходом ваших думок, коли ви хочете мир ще вчора виконуючи будь які умови пітуна?
Додано: Чет 28 тра, 2026 09:08
Тобто насправді ти поділив людей на 2 групи:
1. Чогось досягли, щось мають в цій країні. Тому вони і хочуть щоб вона була .
2. Халамидники в злиднях, бездарі, які думають що якщо вони кинуть свою воюючу країну на погибель, то ух як заживуть за кордоном!! Ти віриш в це? Що «ух заживуть»?
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 28 тра, 2026 09:18, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 28 тра, 2026 09:16
ще хотів спитати ти на повному серйозі вимагаєш від "тракториста" мати мислення державника, та принести себе / свою родину в самопожертву? Ми ж говоримо про суспільство 21-століття, а не про колонію мурашок.
Те ж саме будуть робити (і вже роблять, скуповуючи квартири в Іспанії) громадяни Польщі, потім Чехії та решти
Додано: Чет 28 тра, 2026 09:23
Это к вопросу "а зачем вы все это пишите?":
Додано: Чет 28 тра, 2026 09:26
В слове "фантастические" - слишком много ошибок...
Да и мало кому интересны "умови" - сами-по себе. Еще ж и сроки достижения важны. А тут у "обговорюю" - упс
Востаннє редагувалось _hunter в Чет 28 тра, 2026 09:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 28 тра, 2026 09:29
На самом деле вот это "ух як заживуть" - это ты сам неловко придумал. Достаточно - что бы было не хуже. А в условиях постоянной угрозы буссификации - эта планка буквально на полу лежит. Потому-то кордоны и закрыты
Востаннє редагувалось _hunter в Чет 28 тра, 2026 09:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 28 тра, 2026 09:35
Вадік може називати себе я хоче.
Я вкладаю в термін "тракторист" наступне: це людина - якісь життя якої не постраждає, або мало постраждає при зміні країни. Це людина яка може безболісно переїхати, не обтяжена зайвим майном чи локальним бізнесом, для якої з прагматичної точки зору нема сенсу жити/воювати десятиліттями до останньої верби.
Додано: Чет 28 тра, 2026 09:41
в 90-х Закарпаття це була фактично заробітчанська область. Тому я маю безліч прикладів що, так заживуть. Як вже написав Хантер, для пересічного в Україні планка на підлозі. Якщо в умовній Чехії він зможе працювати і ніхто його по дорозі в буса не закине, а ввечері від в корчмі випє чеського пива, то що ще потрібно цьому "трактористу" для щастя?
