И к вопросу о "Нептунах" и "срыве ракетной программы" Зеленским.
В укр. Вики довольно подробно описана история разработки и испытаний "Нептуна". Много написано об участии Турчинова (по крайней мере, о посещении им заводов и испытаний). Но почему-то упущен заключительный этап - принятие на вооружение и производство. Приходится обращаться к русской Вики:
23 августа 2020 года указом министра обороны Украины ракетный комплекс «Нептун» был принят на вооружение Вооруженными силами Украины[8].
20 октября 2020 года министр обороны Андрей Таран сообщил о перераспределении финансовых средств с целью закупки одного дивизиона «Нептун» в ближайшее время, до конца 2020 года[9].
15 марта 2021 года опытные образцы комплекса РК-360МЦ «Нептун» передали военно-морским силам Украины
Черговий етап випробувань ракетного комплексу Р-360 «Нептун» із пусками крилатих ракет відбувся 2 квітня 2020 року на полігоні «Алібей» на півдні Одеської області.[29] «Нептун» оснащений інертною бойовою частиною, це перша демонстрація роботи всіх систем керування і наведення.[30]
27 квітня 2020 року відбулися випробування ракети РК-360МЦ «Нептун» в умовах радіоелектронної протидії противника — зі створенням реальних радіоперешкод для головки самонаведення ракети. До випробувань також залучили авіацію — літаки Су-27.[31]
З 27 до 30 травня 2020 року відбулися державні випробування ракети РК-360МЦ «Нептун» на полігоні «Алібей». Під час випробування здійснено залповий пуск двох ракет та успішне ураження двох надводних цілей на відстані близько 85 та 110 км, відстань між якими становила близько 20 км.[32]
Чергові випробування комплексу відбулися на полігоні «Алібей» 17 червня 2020 року. Ракету випробували з бойовою частиною.[33]
И напоследок об экспорте дронов. Несмотря на все проблемы, экспорт, вроде, продвигается.
Кейс Чехии (DeViRo / U&C UAS): Чешско-украинское предприятие, созданное разработчиками известного украинского БПЛА «Лелека-100», заключило официальные контракты на поставку разведывательных комплексов. Буквально в мае 2026 года стало известно о заключении контракта, по которому Чехия поставит эти разведывательные БАК подразделениям Сухопутных войск США, дислоцированным в Европе, для оперативного обучения и интеграции опыта
Не знаю объёмы, думаю, не очень большие. Но там есть и ещё:
. Контракт с Индией (TUNGA Aerospace Industries) Это соглашение было официально подписано 3 февраля 2026 года и имеет долгосрочный стратегический характер.
Стартовый объём: На первом этапе чешско-украинская U&C UAS осуществляет прямую экспортную поставку готовых образцов и узлов беспилотных комплексов в Индию.
Масштаб и трансфер технологий: Финансовая емкость контракта подкреплена тем, что это не просто разовая продажа бортов, а соглашение о развертывании совместного серийного производства на территории Индии. Украинская сторона через чешское юрлицо передает индийской компании TUNGA Aerospace лицензии, программное обеспечение и технологические карты для сборки сотен единиц БПЛА под нужды индийского оборонного сектора.
Главный итог чешского кейса: Использование Чехии как «безопасной гавани» позволило украинским разработчикам выйти на промышленные объемы экспорта, недоступные внутри Украины из-за постоянных рисков обстрелов заводов. Чешская площадка обеспечила юридическую чистоту сделок с такими гигантами, как США и Индия, без необходимости прохождения сложного американского экспортного контроля ITAR.
2. Крупные межгосударственные рамочные контракты Это долгосрочные договоры, которые уже подписаны правительствами и находятся на стадии финансирования и юридической отгрузки.
Исторический контракт с США ($10–30 млрд): После длительных переговоров финализировано масштабное рамочное соглашение между Украиной и США. Американская сторона официально закупает украинские технологии БПЛА (в первую очередь системы дальнего радиуса и ИИ-перехватчики). Для США это способ быстро перенять боевой опыт интеграции «машинного зрения» в условиях РЭБ, так как их собственные аналоги оказались слишком дорогими и уязвимыми.
Ближневосточный кейс (Саудовская Аравия и ОАЭ): В марте 2026 года состоялись визиты украинской делегации на Ближний Восток, которые Владимир Зеленский назвал «историческими». В частности, Саудовская Аравия финализировала сделку по закупке крупных партий украинских дронов-перехватчиков (включая комплексы типа Sting и Octopus-100) для защиты своей критической инфраструктуры и нефтеперерабатывающих заводов от атак дронов-камикадзе.
Кейс Японии: Весной 2026 года Япония заключила официальное соглашение о приобретении украинских беспилотных систем для собственных Сил самообороны, что даже вызвало резкую дипломатическую реакцию со стороны РФ (в МИД РФ вызывали японского посла). Для Японии это первые прямые контракты на закупку систем, прошедших реальную боевую обкатку.
3. Модель «Датского доната» (Финансирование производства) Отдельный вид договоров, по которому поставки идут... обратно в Украину, но за иностранные деньги.
Дания, Германия и Норвегия заключили прямые коммерческие контракты с украинскими производителями. Они платят деньги украинским заводам, заводы производят дроны, и эти дроны сразу идут на фронт. По условиям договоров (в частности, с Данией), после завершения боевых действий эти же заводы будут обязаны поставлять аналогичные модернизированные БПЛА уже для нужд датской армии.
Итог Реальный экспорт уже идет полным ходом. Главный дефицит на рынке сейчас — это дроны-перехватчики (борьба с крылатыми целями и разведчиками) и тяжелые ночные бомбардировщики. На них заключены твердые контракты с США, Японией и Саудовской Аравией, а физическая отгрузка осуществляется либо с зарубежных заводов-дублеров, либо под строгим контролем Госкомэкспорта Украины.
Если всё это правда, то очень неплохо. Посмотрим. Буду рад, если я ошибаюсь и наши дроны смогут занять достойное место на мировом рынке.
Волоконно-оптические беспилотники стали основным оружием «Хезболлы» против израильских солдат и мирных жителей по обе стороны ливанской границы и теперь рассматриваются как самая большая угроза в этом регионе, поскольку боевые действия продолжаются уже шесть недель после предполагаемого прекращения огня. .........Из 11 израильских солдат и одного гражданского сотрудника оборонного предприятия, погибших с момента вступления в силу режима прекращения огня, восемь были убиты беспилотниками, использующими волоконно-оптические кабели. .........С момента начала перемирия в апреле было зафиксировано более 100 атак беспилотников на населенные пункты внутри Израиля. .........Исследовательский центр «Альма» утверждает, что, по оценке израильских военных, у «Хезболлы» есть десятки обученных операторов беспилотников, и что она накопила значительный запас этих небольших, недорогих дронов, стоимость каждого из которых составляет около 300-400 долларов.