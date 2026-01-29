. Контракт с Индией (TUNGA Aerospace Industries) Это соглашение было официально подписано 3 февраля 2026 года и имеет долгосрочный стратегический характер. Стартовый объём: На первом этапе чешско-украинская U&C UAS осуществляет прямую экспортную поставку готовых образцов и узлов беспилотных комплексов в Индию. Масштаб и трансфер технологий: Финансовая емкость контракта подкреплена тем, что это не просто разовая продажа бортов, а соглашение о развертывании совместного серийного производства на территории Индии. Украинская сторона через чешское юрлицо передает индийской компании TUNGA Aerospace лицензии, программное обеспечение и технологические карты для сборки сотен единиц БПЛА под нужды индийского оборонного сектора. Главный итог чешского кейса: Использование Чехии как «безопасной гавани» позволило украинским разработчикам выйти на промышленные объемы экспорта, недоступные внутри Украины из-за постоянных рисков обстрелов заводов. Чешская площадка обеспечила юридическую чистоту сделок с такими гигантами, как США и Индия, без необходимости прохождения сложного американского экспортного контроля ITAR.

2. Крупные межгосударственные рамочные контракты

Это долгосрочные договоры, которые уже подписаны правительствами и находятся на стадии финансирования и юридической отгрузки.



Исторический контракт с США ($10–30 млрд): После длительных переговоров финализировано масштабное рамочное соглашение между Украиной и США. Американская сторона официально закупает украинские технологии БПЛА (в первую очередь системы дальнего радиуса и ИИ-перехватчики). Для США это способ быстро перенять боевой опыт интеграции «машинного зрения» в условиях РЭБ, так как их собственные аналоги оказались слишком дорогими и уязвимыми.



Ближневосточный кейс (Саудовская Аравия и ОАЭ): В марте 2026 года состоялись визиты украинской делегации на Ближний Восток, которые Владимир Зеленский назвал «историческими». В частности, Саудовская Аравия финализировала сделку по закупке крупных партий украинских дронов-перехватчиков (включая комплексы типа Sting и Octopus-100) для защиты своей критической инфраструктуры и нефтеперерабатывающих заводов от атак дронов-камикадзе.



Кейс Японии: Весной 2026 года Япония заключила официальное соглашение о приобретении украинских беспилотных систем для собственных Сил самообороны, что даже вызвало резкую дипломатическую реакцию со стороны РФ (в МИД РФ вызывали японского посла). Для Японии это первые прямые контракты на закупку систем, прошедших реальную боевую обкатку.



3. Модель «Датского доната» (Финансирование производства)

Отдельный вид договоров, по которому поставки идут... обратно в Украину, но за иностранные деньги.



Дания, Германия и Норвегия заключили прямые коммерческие контракты с украинскими производителями. Они платят деньги украинским заводам, заводы производят дроны, и эти дроны сразу идут на фронт. По условиям договоров (в частности, с Данией), после завершения боевых действий эти же заводы будут обязаны поставлять аналогичные модернизированные БПЛА уже для нужд датской армии.



Итог

Реальный экспорт уже идет полным ходом. Главный дефицит на рынке сейчас — это дроны-перехватчики (борьба с крылатыми целями и разведчиками) и тяжелые ночные бомбардировщики. На них заключены твердые контракты с США, Японией и Саудовской Аравией, а физическая отгрузка осуществляется либо с зарубежных заводов-дублеров, либо под строгим контролем Госкомэкспорта Украины.