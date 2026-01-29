Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2026 08:57

З чого б це ?

Путін на тлі чистих територіальних втрат в Україні вдруге за місяць заявив про швидке завершення бойових дій, пояснивши це наступом російської армії на фронті.
https://komersant.ua/putin-zaiavyv-pro- ... in-skazav/
Хоче заспокоїти свій народ?
fler
Повідомлень: 6339
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1216 раз.
Подякували: 1350 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2026 09:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Тому спеціально до застиглого в часі совка , пропоную замінити демагогічне
ХОЧУЬ ВОЮВАТИ
на
ЗОБОВЯЗАНІ ЗАХИЩАТИ...

А сини будівельника, шаман, пісьокіт теж ЗОБОВЯЗАНІ ЗАХИЩАТИ? Чи тільки ті, кого вже мобілізували?
sashaqbl
Повідомлень: 3054
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2026 09:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Если всё это правда, то очень неплохо. Посмотрим.
Буду рад, если я ошибаюсь и наши дроны смогут занять достойное место на мировом рынке.

Не "смогут". Час вже втрачено. Хто вивіз виробництво з України - ті зможуть, але це вже не наші дрони.
sashaqbl
Повідомлень: 3054
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2026 09:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:
Ми бачимо, як зростає імпорт. І тримають вони курс рубля низьким, зокрема, щоб мати можливість підтримувати рівень випуску високоточної зброї. Це все видатки, видатки, видатки.

оце цікавий момент, чому вони тримають низький курс рубля...

Не виглядає правдоподібно. При високому курсі рубля зростання витрат на експорт компенсувалося б зростанням доходів від нафти
sashaqbl
Повідомлень: 3054
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2026 09:12

Все тільки починається.
А чиї?
vt313
 
Повідомлень: 603
З нами з: 14.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2026 09:12

  Shaman написав:
По-друге, відверто кажучи, не можна також виключати, що це могла бути і певна наша обережна інформаційна кампанія. Поясню, що маю на увазі.

Це певною мірою також тиск на росіян. Тобто Україна каже: «Ми готові ще до трьох років війни». Звичайно, це не зовсім відповідає нашим бажанням, нашим планам, але в якості такого інформаційного удару по росіянам, які виснажені, які розуміють, що вони не те, що три роки, вони не знають, як взагалі протягнути до кінця року у зв’язку з ситуацією в економіці та, відверто кажучи, з ситуацією на полі бою і з тими втратами, які існують. Тому такий варіант також можливий.


Про це я вже давно кажу. Тіки показавши готовність воювати до кінця, можна змусити ворога до переговорів.
sashaqbl
Повідомлень: 3054
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2026 09:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vt313 написав:Все тільки починається.

Так, але. всю фору ми вже розгубили. Нас догнали, а в деяких нішах і перегнали.

  vt313 написав:А чиї?

Країни, яка виробляє. Країни, в якій є робочі місця і податки. Країни, яка видає експортні ліцензіїі. Хіба це не очевидно?
sashaqbl
Повідомлень: 3054
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2026 09:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:подумав, 10 чоловіків використовуються для захвату скажімо одного водія, а не краще скоротити ці "групи захвату" у двічі і відправити воювати десь 10-12 тисяч на допомогу

Так ви ж не хочете йти служити. Вас доводиться ловити. Чи зможе обмежено придатний доставити молодого здорового ухилянта в ТЦК? Чи схоче це робити, не простреливши йому коліна?
sashaqbl
Повідомлень: 3054
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2026 09:20

  prodigy написав:на обмежено придатних не схожі

Даже ВЛК иногда заглядывает в медицинские документы, не всегда определяя пригодность по наличию рук и ног.
Сибарит
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9576
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6533 раз.
Подякували: 21796 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2026 09:46

Теоретично так а на практиці - витискання молоді та жінок з країни не стикуеться з планами довгої але ефективної війни на виснаження.
Тим, кому відчинили кордони в 2025, у 2029 буде вже по 25-27, тобто боєздатного молодого поповнення в Україні скоро вже не буде і агресор це знає навіть без всякої зради на форумах
fox767676
Повідомлень: 5608
З нами з: 13.06.20
Подякував: 429 раз.
Подякували: 230 раз.
 
