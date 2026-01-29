Додано: Суб 30 тра, 2026 15:11
ЛАД написав:Процессоры. Не знаю, копировали их или нет, но опять же это не "помощь Запада".
Всі мікросхеми в срср були крадені. Просто копіювали щар за шаром чіпи. Батьки працювали на такому тіпа виробництві
Додано: Суб 30 тра, 2026 15:17
Faceless написав:
ЛАД написав:Процессоры. Не знаю, копировали их или нет, но опять же это не "помощь Запада".
Всі мікросхеми в срср були крадені. Просто копіювали щар за шаром чіпи. Батьки працювали на такому тіпа виробництві
Батьки працювали на виробництві чипов или там где их воровали: "Просто копіювали щар за шаром"?
И в любом случае, это можно назвать "помощью Запада" для спасения Союза?
P.s. И не всё так просто и однозначно.
Главной особенностью советского подхода было жесткое разделение на два направления: собственные фундаментальные разработки (для космоса и ВПК) и обратный инжиниринг (послойное копирование) западных образцов (для ускорения массового выпуска потребительской и промышленной электроники).
К1801ВМ1 / ВМ2: Собственная оригинальная советская разработка 16-разрядного процессора с архитектурой PDP-11. Архитектура создавалась с нуля в Зеленограде (НПО «Научный центр»). На этих чипах работали легендарные школьные и бытовые компьютеры БК-0010, БК-0011М и ДВК.
Сектор «Эльбрус»: Развитие суперкомпьютерных архитектур (архитектура широкого командного слова, или VLIW), заложенное Борисом Бабаяном, которое опережало многие западные идеи в области параллельных вычислений.
Додано: Суб 30 тра, 2026 15:33
sashaqbl написав: budivelnik написав:
Тому спеціально до застиглого в часі совка , пропоную замінити демагогічне
ХОЧУЬ ВОЮВАТИ
на
ЗОБОВЯЗАНІ ЗАХИЩАТИ...
А сини будівельника, шаман, пісьокіт теж ЗОБОВЯЗАНІ ЗАХИЩАТИ? Чи тільки ті, кого вже мобілізували?
Значить захищають тільки ті кого мобілізували ?
А ті хто ЗАБЕЗПЕЧУЄ ТВОЄ функціонування- ті балду ганяють?
Якось казав долярчику-кажу й тобі
Спробуй повоювати відмовившись від всього що сам не створив....
Подивимось наскільки такого розумника як ти вистарчить...
І перед тим як відповідати -спробуй не порівнювати мене і синів (особливо старшого ) з летуорком чи ладом..
Добре?
Нагадаю Ще РАЗ
Командувач ССО думаю не підписує грамоти /подяки направо й наліво...
І я підозрюю що особисто в тебе такої грамоти немає.
Виходить ти знаходячись на передовій з точки зору Трепака - трошки недопрацювуєш і грамот не заслужив і тому повинен задовільнятись тим грошовим забезпеченням яке отримуєш.
ЛАД написав:
а о ликвидации империи. Это несколько разные задачи.
Перевага імперій в тому що їх не треба ліквідовувати
Їм просто не треба заважати ліквідуватись....
Навскидку
1700 рік - російська імперія приєднує Україну
1800 рік - російська імперія приєднує Польщу і Фінляндію
1860 рік - російська імперія приєднує Далекий Схід
1917 рік - російська імперія втрачає Польщу і Фінляндію
1990 рік - російська імперія втрачає Україну
2026 рік - російська імперія втрачає економічні важелі на делекий Схід ... і коли ж вона його втратить?
І ти всерьоз думаєш що це відбудеться внаслідок кровопролитної війни?
Додано: Суб 30 тра, 2026 15:40
ЛАД написав: sashaqbl написав: Shaman написав:Ми бачимо, як зростає імпорт. І тримають вони курс рубля низьким, зокрема, щоб мати можливість підтримувати рівень випуску високоточної зброї. Це все видатки, видатки, видатки.
оце цікавий момент, чому вони тримають низький курс рубля...
Не виглядає правдоподібно. При високому курсі рубля зростання витрат на експорт компенсувалося б зростанням доходів від нафти
Там всё несколько сомнительно.
Российские либералы, сбежавшие на Запад, как и наши "эксперты" прогнозируют крах росс. экономики "через 2 недели - месяц" уже, как минимум, с 2023 года.
Хотя, безусловно, после 4 лет войны их экономика не может быть в порядке и наверняка испытывает большие сложности.
а чого вони втекли? як німці в 30х роках 20 сторіччя? й ви знаєте ЛАД, ті хто втекли, вони теж бажали падіння німецької влади.
жодна притомна людина не прогнозувала швидке падіння Раші - це ваша чергова вигадка. але поточний стан руської економіки - це не просто складності - вони вже в дупі, й незрозуміло, як вони збираються вибиратися. але головне - вони не збираються, поки вони декларують продовження війни - головної причини цієї дупи. але назвати речі своїми іменами - ви не в змозі чомусь...
а низький курс долара - це очевидна проблема Раші. й наша теж до речі. наші теж дарма так міцно тримають курс.
Додано: Суб 30 тра, 2026 15:46
ЛАД написав: Shaman написав:
Імперія має припинити існування, і лише тоді Україна буде в безпеці.
Має.
І як ви це зробите?
Парад ЗСУ (чи ще когось) на Червоній площі поки що начебто не передбачається.
вам Будівельник вже влучно відповів - імперії розвалюються самі. особливо коли в стадії стагнації починають воювати - хочуть маленьку війну, а отримують розвал країни. хто розвалив срср? чия робота? так буде й з Рашею...
тому це головний біль США та Європи. а ще в них головний біль - щоб Раша не потрапила під суцільний китайський вплив. з другою проблемою в них вже зовсім погано. а китайці це не білі люди, в них немає концепції "панять и прастить", вони багато що згадають, включно з Даманським
Додано: Суб 30 тра, 2026 15:54
Shaman написав: ЛАД написав: Shaman написав:
Імперія має припинити існування, і лише тоді Україна буде в безпеці.
Має.
І як ви це зробите?
Парад ЗСУ (чи ще когось) на Червоній площі поки що начебто не передбачається.
вам Будівельник вже влучно відповів - імперії розвалюються самі. особливо коли в стадії стагнації починають воювати - хочуть маленьку війну, а отримують розвал країни. хто розвалив срср? чия робота? так буде й з Рашею...
тому це головний біль США та Європи. а ще в них головний біль - щоб Раша не потрапила під суцільний китайський вплив. з другою проблемою в них вже зовсім погано. а китайці це не білі люди, в них немає концепції "панять и прастить", вони багато що згадають, включно з Даманським
Не влучно.
імперії розвалюються самі.
Хотя и не всегда. Достаточно часто это случается в результате кровопролитної війни. Не обязательно, чтобы эта война закончилась поражением.
Британская империя во 2 МВ победила, но развалилась. В значительной мере благодаря этой войне.
Но предсказать время развала империи не возьмётся никто, как никто не прогнозировал развал Союза. Иногда это происходит быстро, иногда постепенно и очень долго.
Додано: Суб 30 тра, 2026 16:04
ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав:
]1. Як Захід рятував російську імперію після Першої світової?
2. У Другій світовій Захід, перш за все, рятував себе. Допомога і підтримка СРСР була тільки засобом власного порятунку.
3. Після 1991 Захід не рятував РФ, а зрадів розширенню сфери свого спливу і використовував її як великий ринок сбуту.
як же ж так? Вяликую Рашу ніхто не рятував - вона все сама. от що Раша зробила сама - так це побудували систему ГУЛАГу - тут власний досвід. а все що корисне - зазвичай за чиєюсь допомогою, але не любить про це згадувати... й ЛАД за цим уважно слідкує
хто там заводи будував в 30ті роки минулого сторіччя? чиї наработки по ядерній зброї використали? а процесори 286 та 386 чиї копіювали? здається зламалися на 586 - бо вже не змогли скопіювати.
..........
Как обычно, бессмысленное пропагандонство.
"Заводи будували" за оплату золотом, а не потому что "спасали СССР". При этом прекрасно знали, что это золото оплачено голодом и смертями миллионов людей.
"наработки по ядерній зброї використали". Но их выкрали, а не "Запад спасал СССР".
Процессоры. Не знаю, копировали их или нет, но опять же это не "помощь Запада".
Остальное такое же.
Вы так, хоть иногда задумывайтесь, что пишете.
згоден, трохи перейшов на те, що Раша все сама - а насправді або купили, або вкрали - немає головного - самі створили. бо що царська Росія, що срср - в них НЕ БУЛО середовища щось створювати. так побудувати БАМ чи Біломорканал (особливо його) - автократичні режими можуть ефективніше. створити процесор - вже ні. в "шарашках" щось робили, але процесори вже надто складні. можемо подискутували про вклад берії в розробці ядерної бомби - результат є. але от біда - немає на Раші січасних ані Курчатові, ані Капіци - хто міг, ті виїхали.
а з приводу спасали - про ленд-ліз питань немає? добре хоч це. в 90 роки Рашу спасали - й допомагали, й в G7 взяли. якби Раша хоч спробувала побудувати адекватне суспільство - то займала б зовсім інше місце. але завадило дві речі - в розвинених країних не передбачено постійне перебування у владі членів одного кооперативу. й друге - ресурсне прокляття. наявність нафти дозволяє не розвивати країну, але тримати прийстойний рівень життя.
тому під час 2СВ - рятувала, хоча російськомовні ну не хочуть цього визнавати. як США себе рятувало допомогою срср? але допомогали. в 90 ті роки - рятували, коли настала дупа - навіть допомогли відібрати ядерну зброю в інших й залишити її лише на Раші.
це чиста психологія - коли комусь допомагаєш, є люди які скажуть тобі дякую, а є руські - ще й звинуватять тебе у всьому
Додано: Суб 30 тра, 2026 16:06
ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав:
вам Будівельник вже влучно відповів - імперії розвалюються самі. особливо коли в стадії стагнації починають воювати - хочуть маленьку війну, а отримують розвал країни. хто розвалив срср? чия робота? так буде й з Рашею...
тому це головний біль США та Європи. а ще в них головний біль - щоб Раша не потрапила під суцільний китайський вплив. з другою проблемою в них вже зовсім погано. а китайці це не білі люди, в них немає концепції "панять и прастить", вони багато що згадають, включно з Даманським
Не влучно.
імперії розвалюються самі.
Хотя и не всегда. Достаточно часто это случается в результате кровопролитної війни. Не обязательно, чтобы эта война закончилась поражением.
Британская империя во 2 МВ победила, но развалилась. В значительной мере благодаря этой войне.
Но предсказать время развала империи не возьмётся никто, как никто не прогнозировал развал Союза. Иногда это происходит быстро, иногда постепенно и очень долго
.
я маю надію, що ви ще побачите ЛАД. а я про це вам нагадаю
ви ж фізик. лежить півколо урану й буде собі лежати дуже довго. а якщо він збагачений, й зібрати декілька таких купок - швидкість вже ж зміниться? й головне, це вже можна й не зупинити.
так от в соціологію та економіку - ви не дуже вірите, й не дуже розбираєтесь. але процес на Раші ВЖЕ пішов. й його не зупинити. питання, коли почнеться реакція...
Раша так напевне єдина імперія, яка пережила дві світові війни. трохи відозмінювалась, але встояла. більшість імперій впали після 1 СВ, інші - після 2СВ. третя не хоче падати, й ініціює ризик 3СВ. як там сказав путін - "вони в рай". й ще хто сказав - якщо не стане Раші, то що буде зі світом це вже не цікавить. але світ це цікавить. одне з питань - коли Китай зрозуміє, що пошматована Раша для нього більш прийнятна? тут якраз більш США переймається...
Востаннє редагувалось Shaman
в Суб 30 тра, 2026 16:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 30 тра, 2026 16:11
ЛАД написав:
Спортсмен Х показал выдающийся результат - занял первое место
на всемирных соревнованиях!
Правда, других участников не было, не явились.
І саме він чемпіон. Ні?
І спортсменів в команду набирають по результатам виступів, чи на основі відеороликів?
