Ворог у ніч проти 2 червня вдарив по Україні ракетами, зокрема балістичними та БпЛА, під атакою були різні регіони
Дніпро - 16 загиблих, Київ - 6.
країна-гній продовжує свій терор населення. тут недавно була обережна спроба натякнути - та це вони цілять по військовим цілям, але ніт - терор в чистому вигляді. або цілять з тієї зброї, яка точне не влучить - а жертви серед населення їх цілком влаштовують.
цікаве питання, наскільки буде адекватним починати обстріл міст з нашої сторони? бо якщо дійсно в нас виснажуються залишки ППО, то я не бачу інших варіантів захисту.
до6оворюватись ні? А якщо я тобі скажу що міст в них більшеі щоб досягти такого ж проценту вбивств цивільних треба запускати не в 3 рази менше за них а в 3 рази більше кратно збільшити запуск бпла не говорячи про то шо з фламінгами щось теж не густо.
Новий уряд Угорщини скасував вето на часткове відшкодування країнам ЄС вартості зброї, яку вони надсилають до України, поклавши край дворічній блокаді, спричиненій попереднім урядом Віктора Орбана. Це рішення дозволяє негайно розблокувати перші 6,6 мільярда євро. Джерело: https://censor.net/ua/n4006426
ну давайте тоді подумаєм. Зеля збираєси воювати до 2029 мінімум, період вибраний до повноти влади нового презедента сша. Потом іще насичення озброєнням і мобілізація та контрнаступ. Отже лише після того можно сподівтись першої хвилі демобілізації. Для офіцерів буде іще лаг мінімум півроку. Оптимістично влада має намір тримати нас тут ще 4 роки. І сам зєля хоче царствувати до 2030.
Краткое содержание - Фредериксен представил программу правительства на третий срок - Обещает твердо противостоять давлению США по поводу Гренландии - Бесплатная стоматологическая помощь и снижение налогов на продукты питания — среди обещаний в сфере социального обеспечения. - Министры будут объявлены в среду. КОПЕНГАГЕН, 2 июня (Reuters) - Новое левоцентристское правительство премьер-министра Дании Метте Фредериксен будет противостоять давлению США по поводу будущего Гренландии, бороться с внутренней инфляцией и расширять систему социального обеспечения, говорится в программном документе, опубликованном во вторник. ..........Будущее Королевства Дания, в состав которого входят Гренландия, Фарерские острова и материковая часть Дании, должно быть решено самими тремя странами, заявило правительство, добавив, что оно остается непоколебимым в своей поддержке Украины. ..........Чтобы заручиться поддержкой, новое правительство согласилось обеспечить бесплатное стоматологическое обслуживание для датчан в течение 10 лет, бесплатный общественный транспорт для всех лиц моложе 22 лет и нулевой НДС на фрукты и овощи, как сообщает Красно-зеленый альянс. Этот план направлен на решение кризиса стоимости жизни, который преследовал Фредериксен на протяжении всей избирательной кампании, в ходе которой социал-демократы потерпели худшее поражение за более чем столетие. В предложенных мерах не был учтен налог на богатство , который Фредериксен предлагал ввести во время выборов.
В последние месяцы левоориентированные политики во Франции , Италии , Великобритании , Швейцарии , Нью-Йорке и других странах активно продвигают различные варианты налогообложения активов богатых , стремясь таким образом справиться с недовольством неравенством и мобилизовать свои электоральные базы.
Краткое содержание - Исполняющая обязанности генерального прокурора Бланш заявила, что администрация Трампа не будет продвигать выделение 1,8 миллиарда долларов на «вооружение». - Бланш заявляет, что соглашение, запрещающее проведение в будущем проверок налоговой отчетности Трампа за прошлые годы, останется в силе. - Законодатели-республиканцы потребовали ясности относительно судьбы фонда. ВАШИНГТОН, 2 июня (Reuters) - Администрация Трампа отказывается от президентского фонда в размере 1,8 миллиарда долларов, предназначенного для «вооружения», заявил во вторник исполняющий обязанности генерального прокурора США Тодд Бланш законодателям после редкой негативной реакции со стороны сенаторов-республиканцев. «Мы не будем продолжать работу над этим фондом», — сказала Бланш. «И точка». Однако Бланш также сообщила законодателям, что соглашение с Трампом, запрещающее в будущем проверку его или его семьи налоговых деклараций за прошлые периоды, останется в силе. Фонд возник в результате юридического соглашения между президентом Дональдом Трампом и Министерством юстиции, урегулировавшего беспрецедентный иск Трампа против Налоговой службы США на сумму 10 миллиардов долларов по поводу предполагаемого ненадлежащего обращения с его налоговыми документами. ..........Фонд в размере 1,776 миллиарда долларов предназначался для выплат людям, которые утверждали, что стали жертвами злоупотреблений со стороны правительства, и Бланш разозлил сенаторов в прошлом месяце, когда отказался гарантировать исключение из него лиц, напавших на полицейских во время беспорядков у Капитолия 6 января 2021 года. .....«Целью фонда было продолжение процесса исправления ошибок, допущенных предыдущими администрациями, но, учитывая крайнее непонимание этого вопроса, Министерство юстиции не будет продолжать работу с этим фондом», — заявила пресс-секретарь Эмили Ковингтон.
ну давайте тоді подумаєм. Зеля збираєси воювати до 2029 мінімум, період вибраний до повноти влади нового презедента сша. Потом іще насичення озброєнням і мобілізація та контрнаступ. Отже лише після того можно сподівтись першої хвилі демобілізації. Для офіцерів буде іще лаг мінімум півроку. Оптимістично влада має намір тримати нас тут ще 4 роки. І сам зєля хоче царствувати до 2030.[/quote]
не в ту сторону дивишся, пане майор
Російська Федерація суттєво наростила виготовлення безпілотників.
У 2026 році Москва планує виготовити 7 млн FPV-дронів і таку ж кількість бойових частин до них.
Це становить приблизно 20тисяч апаратів на добу.
Основні акценти у виробництві: FPV-дрони на оптоволокні: Виробництво таких безпілотників, які є стійкими до дії засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), зросло в рази (випускаються десятки тисяч одиниць на місяць).Дешевизна та масштабування: Масове виготовлення дронів дозволяє обходити структурні обмеження економіки РФ, адже воно дешевше, вимагає менше кваліфікованої робочої сили та легко масштабується порівняно з випуском важкої техніки чи ракет.
Заводи-виробники: Головне управління розвідки (ГУР) України фіксує десятки підприємств на території Росії, залучених до розробки та збирання БПЛА (зокрема відомі майданчики в особливій економічній зоні «Алабуга»). Крім того, окупанти налагодили збирання FPV-дронів із деталей захоплених чи збитих українських безпілотників.Ви можете прочитати більше про поточну
ГУР "засвітило" 21 завод РФ, де роблять дрони: половина з них досі не під санкціями
ТОВ "Агєнтство цифрового развітія" - розробник і виробник вантажних БпЛА лінійки "Сварог", які використовувалися для забезпечення окупаційних сил на Херсонщині; підприємства групи "Аеро-Хіт" - розробники та виробники FPV-дронів "Велес", що отримують державне фінансування з бюджету РФ; КБ "Мікроб" - розробник серії FPV-дронів "Мікроб"; АТ "Площадь" - компанія, що створює системи автопілота та машинного зору для безпілотників. https://www.rbc.ua/rus/news/gur-zasviti ... 30778.html
вже хтось порахував, що 20 тисяч на добу вистачить 17штук на 1км лінії фронту
не думаю, що вони будуть це робити так лінійно, можливо на твоїй ділянці буде 100 на км, чи більше 150? попереду важке літо і осінь (як завжди, з 2023р), не про гроші (чи дембель) думки. тримайтесь хлопці.
Shaman написав:цікаве питання, наскільки буде адекватним починати обстріл міст з нашої сторони? бо якщо дійсно в нас виснажуються залишки ППО, то я не бачу інших варіантів захисту.
Слабенькая защита - жертвы среди своего населения их устроят точно также, как и среди нашего.
вибивати логістику, особливо ту, яка підвозить БК і пальне до армії окупантів (middle strikes) -50-150км від ЛБЗ за останній місяць у звітах ген.штабу замість 50-70 , стало 437(від 350 мінімум) -автомобільна техніка і цистерни