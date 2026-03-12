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Suzuki представила практичне сімейне авто за $8400...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 чер, 2026 06:19
Пропонуємо до обговорення:
В Японії дебютував новий Suzuki Every. Субкомпактний мінівен доступний в бензинових та електричних версіях. Мінівен Suzuki Every пройшов модернізацію і виходить на домашній ринок за ціною від 1 343 100 єн ($8400) за бензинову версію та 3 146 000 єн ($19 800) — за електричну.
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