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Suzuki представила практичне
сімейне авто за $8400...

Suzuki представила практичне сімейне авто за $8400...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 06:19

Suzuki представила практичне сімейне авто за $8400...

Пропонуємо до обговорення:
В Японії дебютував новий Suzuki Every. Субкомпактний мінівен доступний в бензинових та електричних версіях. Мінівен Suzuki Every пройшов модернізацію і виходить на домашній ринок за ціною від 1 343 100 єн ($8400) за бензинову версію та 3 146 000 єн ($19 800) — за електричну.

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Suzuki представила практичне сімейне авто за $8400 (фото, відео)
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