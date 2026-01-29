Shaman написав:цікаве питання, наскільки буде адекватним починати обстріл міст з нашої сторони? бо якщо дійсно в нас виснажуються залишки ППО, то я не бачу інших варіантів захисту.
По Бєлгороду - не варіант. Тільки дзеркально, столиця за столицю. Але як показав "блекаут у москві", на адекватну дзеркальну відповідь ми не здатні, бо фламінги...
Не неси дічь, шмідт зрадович Бити треба прифронтову логістику, щоб не було і думки наступати . І заодно продовжувати виносити нєфтянку. Відсутність результатів на фронті + вибивання економіка = рецепт початку перемовин. Вбивання цивільних - це «он дивіться які фашисти, треба йти на Київ» А також марне витрачання БПЛА
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 03 чер, 2026 09:26, всього редагувалось 1 раз.
Краткое содержание - Фредериксен представил программу правительства на третий срок... КОПЕНГАГЕН, 2 июня (Reuters) - Новое левоцентристское правительство премьер-министра Дании Метте Фредериксен будет противостоять давлению США по поводу будущего Гренландии, бороться с внутренней инфляцией и расширять систему социального обеспечения, говорится в программном документе, опубликованном во вторник. Этот план направлен на решение кризиса стоимости жизни, который преследовал Фредериксен на протяжении всей избирательной кампании, в ходе которой социал-демократы потерпели худшее поражение за более чем столетие. В предложенных мерах не был учтен налог на богатство , который Фредериксен предлагал ввести во время выборов.
Shaman написав: повні вигадки по строках. й ці вигадки ви вперто кожного разу цитуєте на форумі. ніхто не збирається воювати роками, окрім Раші. коли вона схаменеться, ця гаряча фаза відразу закінчиться.
піжди. Якто не збирається? Ну тоді шо там по чітким срокам бемобілізації? Можливо через рік після рпв? по принципу чим більше виконуєш обовязок тим більше зобовязаний? а підвищення грошового забезпечення то не на часі? І переговори вести з рф не на часі? І шо оте твоє значить гаряча фаза закінчиться? Я стєсняюсь спитати, а яка тоді почнеться? Ато 2? По всій лбз? Нафтою зерном торгувати можно буде, ракети по містах летіти не будуть а мобілізовані далі будуть в окопах? Такий у вас максимальномирний план?
Banderlog написав:І переговори вести з рф не на часі?
перемовини з окупантами ведуться по закритим каналам, Буданов відповів
Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов підтвердив, що перемовини з РФ не зупинялися і тривають на технічному рівні.
За його словами, хоча на найвищому політичному рівні зараз існує певна пауза, закриті контакти продовжуються, а їхнім головним видимим результатом є регулярні обміни військовополоненими.Деталі переговорного процесу:Непублічний формат: Буданов категорично відкинув чутки про те, що дипломатичний трек зайшов у глухий кут. Процес триває, проте він не є публічним.
Терміни завершення війни: Керівник ОП підтверджує доручення президента Володимира Зеленського шукати дипломатичні шляхи для припинення бойових дій якнайшвидше — бажано до зими.Позиція Росії: За даними розвідки, Кремль «не сильно хоче» закінчення війни і прагне отримати масштабні поступки не від Києва, а безпосередньо від західних партнерів (гарантії суверенітету РФ та зняття санкцій).
Роль міжнародних партнерів:Наразі очікується візит американської делегації до Києва, що підтверджено.Буданов критикує відсутність єдиної позиції у європейських політиків, що ускладнює діалог, і закликає Європу діяти більш структуровано. Детальніше про оцінку переговорів, поточні "вікна можливостей" та вимоги сторін можна прочитати на порталі ZN.UA або у матеріалі 24 Каналу.4 сайти
Banderlog написав:І шо оте твоє значить гаряча фаза закінчиться? Я стєсняюсь спитати, а яка тоді почнеться?
Як мала дитина, чесслово)) Ти ж читаєш інформацію? Аналізуєш? Кажуть, шо до кінця року передбачено настання рпв. Наступна фаза - дипломатична. Вона вже триває десь півроку (плюс-мінус), за різними оцінками може тривати рік чи півтора від початку. Тож її завершення може бути трохи після рпв.
fler написав:Як мала дитина, чесслово)) Ти ж читаєш інформацію? Аналізуєш? Кажуть, шо до кінця року передбачено настання рпв. Наступна фаза - дипломатична. Вона вже триває десь півроку (плюс-мінус), за різними оцінками може тривати рік чи півтора від початку. Тож її завершення може бути трохи після рпв.
Нагадаю: обіцяє та ж людина, що обіцяла каву в Ялті в 23му.
Краткое содержание - Фредериксен представил программу правительства на третий срок... КОПЕНГАГЕН, 2 июня (Reuters) - Новое левоцентристское правительство премьер-министра Дании Метте Фредериксен будет противостоять давлению США по поводу будущего Гренландии, бороться с внутренней инфляцией и расширять систему социального обеспечения, говорится в программном документе, опубликованном во вторник. Этот план направлен на решение кризиса стоимости жизни, который преследовал Фредериксен на протяжении всей избирательной кампании, в ходе которой социал-демократы потерпели худшее поражение за более чем столетие. В предложенных мерах не был учтен налог на богатство , который Фредериксен предлагал ввести во время выборов.