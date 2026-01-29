порахуйте, скільки вражено обєктів deepstikes за останні 3 місяця, не базікай маячню ......
не фантазируйте и не базікайте маячню. Обстреляли много, но не уничтожили. Вы как-то приводили цитату о том, как союзники уничтожали один завод по производству синтетического бензина во время 2МВ. Не один раз и не дронами, а мощными авиабомбами. А вы пишете: "спалити всі заводи і придприємства". Единицами или, в лучшем случае, одним десятком дронов на каждый.
як ЛАД полюбляє битися за несуттєві дрібниці. вже слово ВСІ каже, що це прост оборот. для тиску треба просто обстрілювати - оцей дим над Пітером під час форуму - це набагато більше, ніж просто дим.
Президент України не вводив юридичної заборони на дипломатичні переговори з Росією загалом, проте у 2022 році він підписав указ (у відповідь на спробу РФ анексувати українські території), який констатує неможливість ведення перемовин особисто з Володимиром Путіним.
И в Указе не "констатувалась неможливість ведення перемовин", а был прямой запрет на переговоры.
Оно и не должно стыковаться: это просто перепечатка ответов AI.
згіндо інформації Пентагону ці кошти 400млн стали доступні ще в березні 2026, виплати мали початись на початку травня, але "чомусь" досі не почались
Політика Дональда Трампа щодо України після його повернення у Білий дім супроводжується низкою кроків та заяв, які українська сторона та міжнародні аналітики оцінюють як шкідливі або загрозливі для суверенітету та безпеки України.
Його підхід базується на бажанні швидко припинити війну за будь-яку ціну, що часто суперечить національним інтересам Києва.
Головні чинники, якими політика Трампа завдає шкоди Україні:
1. Нав'язування «мирних планів» із територіальними поступками Капітуляційні умови: Оприлюднений наприкінці 2025 року «план Трампа з 28 пунктів» передбачає де-факто визнання з боку США контролю Росії над окупованими Кримом, Луганською та Донецькою областями.
Послаблення санкцій: План містить пункти про скасування міжнародних санкцій проти Росії, що знімає з Москви економічний тиск і дозволяє їй відновлювати воєнний потенціал.
Кулуарна дипломатія: Трамп прагне укласти швидку угоду без врахування позиції України, фактично ведучи переговори за спиною Києва під час тристоронніх зустрічей (наприклад, в Абу-Дабі).
2. Блокування вступу до НАТО та обмеження армії. Заборона євроатлантичної інтеграції: Відповідно до американських пропозицій врегулювання конфлікту, Україні хочуть заборонити вступ до НАТО на тривалий термін. Це позбавляє країну надійної архітектури безпеки у майбутньому.