|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Вів 02 чер, 2026 23:38
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
А сегодня какой праздник?
Додано: Сер 03 чер, 2026 04:14
Додано: Сер 03 чер, 2026 04:26
Додано: Сер 03 чер, 2026 05:15
Додано: Сер 03 чер, 2026 08:12
Додано: Сер 03 чер, 2026 09:22
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
Пока не накидали
Додано: Сер 03 чер, 2026 11:46
Додано: Сер 03 чер, 2026 12:16
Investor_K
Свиня давно загралася в своїй показній фальшивій агресії , але заклик до масового вбивства киян прозвучав дійсно вперше. Нажаль такі речі все ще сходять з рук, свиня пробує межі модераторів далі.
Додано: Сер 03 чер, 2026 15:45
Я взагалі не розумію, який сенс бажати людям зло.
Я ж писав ще раніше - твори добро людям на радість.
|