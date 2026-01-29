Но обстрелы Лукьяновского рынка (или Барабашки с Эпицентром в Харькове) точно не дают ничего кроме психологического эффекта.
А ви з тих, хто думає що цілять саме по ринку та епіцентру?) Я не заперечую, що є цілеспрямовані удари по великим складам чи логістичним компаніям, але все ж в районі Лукʼянівки багато років пробують поцілити зовсім не по ринку))
Ви ж мабуть читали (це було і в цій темі) що зараз з обстрілами намагаються боротись за допомогою широкопрлосноі РЕБ: що не збивають, то хоч відводять від точки прицілювання.
почему вы прицепились к совершенно понятной фразе, что Грипены не заменяют солдат. Эта фраза совершенно не подразумевает, что Грипены не нужны.
Бо вона в корні помилкова в тому вигляді як вона прозвучала. Як треба розуміти її , і як вона звучить насправді , здається вже ж розібралися. Навіть Хантер (ви он мені Сибаріта в приклад ставите , ловіть відповідь 😅) зрозумів відразу і погодився.
Кстати, примеры fox767676
Я його зараз не читаю уважно. Він зараз перетворюється в Барабашова : хвороблива маячня. Хоча база розумова на порядок вища. Я бачу ключові хамські слова, тицяю «скарга» і ігнорую текст . Поки він не поправить психічне здоровʼя, там ні читати, ні дискутувати нема сенсу.
У мене навіть пара особистих висить невідкритих і непрочитаних від нього. Хворих НЕ ЛІКАРЮ нема сенсу читати. І це не образа, це тимчасовий (але виліковний) факт.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 04 чер, 2026 23:55, всього редагувалось 1 раз.
Но обстрелы Лукьяновского рынка (или Барабашки с Эпицентром в Харькове) точно не дают ничего кроме психологического эффекта.
А ви з тих, хто думає що цілять саме по ринку та епіцентру?) Я не заперечую, що є цілеспрямовані удари по великим складам чи логістичним компаніям, але все ж в районі Лукʼянівки багато років пробують поцілити зовсім не по ринку))
Я, вообще-то, именно на это намекал шаману, но он делает вид, что намёков не понимает. Лукьяновка условно. Но вблизи Барабашки с Эпицентром ничего серьёзного нет. Во Дворце спорта военные были. В 2022 даже много. 01.09.2024 там уже почти никого не оставалось и вряд ли стоило потраченных на него 6 или 7 (не помню точно) ракет. Могу привести и ещё, возможно, более яркие примеры. Тут либо супернеточность, либо стреляли в белый свет как в копеечку.
ЛАД почему вы прицепились к совершенно понятной фразе, что Грипены не заменяют солдат. Эта фраза совершенно не подразумевает, что Грипены не нужны.
Бо вона в корні помилкова в тому вигляді як вона прозвучала. Як треба розуміти її , і як вона звучить насправді , здається вже ж розібралися. Навіть Хантер (ви он мені Сибаріта в приклад ставите , ловіть відповідь 😅) зрозумів відразу і погодився.
Как по мне, фраза абсолютно понятная и правильная. Но спорить надоело. Что поймал Хантер, не заметил, искать не буду. И я не ставил вам никого "в пример".
Кстати, примеры fox767676
Я його зараз не читаю уважно. Він зараз перетворюється в Барабашова : хвороблива маячня. Хоча база розумова на порядок вища. Я бачу ключові хамські слова, тицяю «скарга» і ігнорую текст . Поки він не поправить психічне здоровʼя, там ні читати, ні дискутувати нема сенсу.
У мене навіть пара особистих висить невідкритих і непрочитаних від нього. Хворих НЕ ЛІКАРЮ нема сенсу читати. І це не образа, це тимчасовий (але виліковний) факт.
Там не было никаких "ключових хамських слов". Абсолютно нормальные посты. Можете посмотреть - viewtopic.php?p=5961291#p5961291 и viewtopic.php?p=5961298#p5961298. Собственно, можно посмотреть только второй, он там процитировал и первый пост. Что касается лички - ваше право. Вы когда-то и мне написали, что личку не читаете. Я открываю всё. Когда-то, бывало (очень редко), получал такое, что сразу удалял. Но редко бывает, что человек пишет в личку, чтобы обматерить. Обычно пишут по делу, причём порой значительно лучше, чем на ветке. Так что стоит читать.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 05 чер, 2026 00:24, всього редагувалось 1 раз.
США не признавали режим «красных кхмеров» в период его правления с 1975 по 1979 год. Дипломатические отношения между странами были разорваны, а Вашингтон публично осуждал массовые убийства.Однако в ходе геополитических игр времен Холодной войны позиция США изменилась:Дипломатическая поддержка: В 1979 году Вьетнам сверг режим Пол Пота и установил в Камбодже свое правительство. США, Китай и страны АСЕАН, противодействуя расширению влияния СССР и Вьетнама в регионе, настояли на том, чтобы «красные кхмеры» сохранили за собой официальное место в ООН.Создание коалиции: В 1982 году при поддержке США полпотовцы вошли в состав Коалиционного правительства Демократической Кампучии в изгнании, что легитимизировало их на международной арене.Впоследствии США официально признали этот период геноцидом, а трибунал под эгидой ООН вынес приговоры выжившим лидерам.
НО масштаб геноцида(поля смерти, пирамиды черепов) как раз вскрылся в 1979
Противник публикует слитые кадры последствий пожара на корвете проекта 20380 «Бойкий» в сухом доке Кронштадта после удара украинских дронов FP-2, снятые, по всей видимости, военнослужащими для отчета.
Судя по ним, главная мачта с основной РЛС на ней от взрыва и пожара завалилась на бок надстройки. Если это и можно отремонтировать, то вопрос встанет на годы.
Такие корабли без прикрытия ПВО теперь просто не более чем мишень. Не нужны никакие современные дорогие ПКР, порой достаточно просто пары дешевых дронов, чтобы как минимум вывести судно надолго из строя.
Таким темпом, в перспективе руками Украины нам могут начать выбивать корабли не только на Черном и Балтийском море, но также на Северном и Тихоокеанском флотах, чтобы максимально ослабить обороноспособность на будущее.
fox767676 написав:ЛАД Вы же будете спорить что письмо Зеленского это не про дипломатию а про внутриукраинский пиар ?
Не берусь судить, для чего оно написано, но точно не для заключения мира или хотя бы перемирия. Такие письма можно было бы писать, если бы ЗСУ стояли хотя бы под Тулой. А ещё лучше под Подольском или хотя бы Серпуховом.
Краткое содержание - Первое явное признание российским чиновником снижения объёмов производства. - Украина активизировала атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. - Экспортная инфраструктура работает на полную мощность. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня (Reuters) - Добыча нефти в России снизилась с начала года, заявил в четверг вице-премьер Александр Новак, объяснив это незапланированным техническим обслуживанием нефтеперерабатывающих заводов. Комментарии Новака знаменуют собой первый случай, когда российский чиновник признал снижение объемов производства в этом году. .......Новак не назвал причину проведения ремонтных работ на нефтеперерабатывающем заводе, но в последние месяцы Украина активизировала атаки на российские НПЗ. «Текущий объем производства действительно несколько ниже, чем был в начале года», — заявил Новак журналистам на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. «Это связано с тем, что в настоящее время на ряде наших нефтеперерабатывающих заводов проводятся внеплановые ремонтные работы». «Естественно, мы используем нашу экспортную инфраструктуру на полную мощность. По мере того, как нефтеперерабатывающие заводы вернутся к работе в полном объеме, производство увеличится и вернется к прежнему уровню». Согласно данным Международного энергетического агентства, добыча нефти в России в апреле сократилась на 460 000 баррелей в сутки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила около 8,8 млн баррелей в сутки.