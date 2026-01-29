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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18005180061800718008
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 11:15

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:В отличие от уничтожения оборонных предприятий или нефтепереработки.
Но именно уничтожения, а не приостановки работы на несколько дней.
Не уверен, что у нас есть возможность именно уничтожения предприятий РФ.
А мы выходим из положения благодаря огромной помощи Запада. Иначе, скорее всего, у нас крупные города были бы уже без электричества и тепла. А производство оружия мы часто размещает на Западе, а большей частью получаем с Запада готовое.

Для повного знищення потрібне повне панування в повітрі. Тому це, на мою думку неможливе.
Але суттєве пошкодження нафтової галузі з потребою в довготривалому(місяці й навіть роки) ремонті можливе. Чому я так вважаю:
- запаси запчастин для ремонтів на складах не безкінечні.
- частина обладнання західного виробництва.
- і що найважливіше - частина цього обладняння, на відміну від запчастин для боїнгів - НЕ Є СЕРІЙНИМ. Тобто це штучні речі які виготовлялися під конкретний завод. Їх буде значно важче замовити в обхід санкцій. Не кажу що неможливо, але це коштуватиме грошей і часу.
Возможно.
Не знаком с нефтепереработкой и терминалами по отгрузке и не знаю, насколько возможно
нанести такие существенные поражения. Допускаю, что это в значительной мере пропаганда.
Как было с нашими электростанциями, когда сообщали об их уничтожении. Теперь читаю наших энергетиков, которые говорят, что уничтожить электростанции невозможно. Можно только повредить часть оборудования.
Пока что практика показывает, что наши удары по нефтеотрасли приводят к временным и относительно краткосрочным остановкам, которые уменьшают мощности отрасли на несколько %. Это тоже хорошо и важно, но всё же далеко не то, о чём вы пишете. Достаточно ли у нас возможностей для регулярных обстрелов, которые приведут к значительному падению производства (пусть не в разы, но хотя бы на 20-30%), не знаю.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 11:20

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Дворце спорта военные были. В 2022 даже много.


це секретна інформація, хоч і застаріла.
саме про це я натякав майору Бандерлогу, щоб тримався інформаційної гігіени

вас це також стосується
Вам бы в СМЕРШе работать.
Был бы образцовый работник.
А сколько людей посадили бы.
Делать секрет из события почти 3-летней давности, результаты которого хорошо видны с дронов даже с некачественной оптикой...
Я уж не говорю о тысячах (десятках тысяч?) людей, которые видят это собственными глазами.
ЛАД
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