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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 14:35
Shaman написав: ЛАД написав:
Во-первых, я когда-то отвечал шаману на этот вопрос. Повторять не буду, ответ вам не стоит потраченного времени. Спросите у него.
а далі багато води, але немає ГОЛОВНОГО - відповіді, а як припинити війну, коли супротивник просто намагається знищити державу. що ви ПРОПОНУЄТЕ ЛАД? якщо немає сміливості, я скажу за вас - ви пропонуєте здатися, типу й в Раші можна буде жити (це з приводу чи ви жили б в окупації). типу всіх не повбивають, а там на шамана, песікота та продіжді - то таке. й на всіх воїнів ЗСУ до речі.
Хмельницкий, в свое время - отличное (как тогда казалось) решение нашел. Чем оно закончилось все?..
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 14:37
ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
Так я об этом всё время и пишу.
Но вы не предлагаете ничего, кроме фортеці.
Ви не хочете зрозуміти
Якщо просто здатись - так як ви пропонуєте, це це просто перетворитись в рашу...
Тому
краще режим фортеці з елементами волі
ніж лайнораша всюди.....
Ви не хочете зрозуміти.
Я не предлагаю капитуляцию.Я предлагаю договориться на приемлемых для нас условиях.
Чтобы остаться Украиной, а не "фортецею", из которой будут убегать. Как немцы бежали через берлинскую стену.
Финны не перетворились в Советы. И у них были не "елементи волі", а воля с элементами ограничений.
ви пропонуєте, щоб миші стали їжаками. а коли я питаю про конкретні умови - то у відповідь простирадла про Фінляндію, й жодної думки про поточну ситуацію.
сформулюйте ці умови. але їх же немає несправді, всі реальні умови я вже озвучив. а все інше - це проросійська влада в Україні на кшталт Біларусі - що неможливо при виборах - таке можлтво лише на окупованих територій. все...
тому коли скаржитесь на наші негаразди не забувайте розповідати - це все через Рашу. щоб потім не було питань, чому до Раші тут таке відношення
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 14:38
_hunter написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
Можно сколько угодно рассказывать, что хантер нам не нужен, обойдёмся, но до войны он где-то работал, что-то делал и приносил пользу обществу. Кто займёт его место?
Ви так і не зрозуміли різницю між совком і капіталізмом.
А раз так, то знову ж не розумієте чому капіталізм розвивається швидше ніж совок...
Эти, не имеющие к реальности никакого отношения рассусоливания - это хорошо. Но: когда практические шаги будут? - хотя бы в виде петиции "выгнать из страны всех желающих"?
Силовий спосіб - це совковий менталітет..
Для того щоб СИЛОЮ тебе вигнати(ти ж будеш впиратись і боротись за халяву) треба створювати каральні органи , їм платити і так далі..
Набагато правильніше - це погіршити умови життя халявщиків з одночасним покращенням життя офіційно платячих податки.
І це відносно просто
Привести до НУЛЯ всі субсидії з одночасним підняттям заробітної плати ... шляхом зменшення її оподаткування...
І ввсе
Менший розмір податків - менша сума яку треба ділити чиновнику ( значит в чиновника менша зацікавленість бути чиновником) - менший розмір бюджету-менший розмір субсидій-менший розмір субсидій з одночасно вищою зарплато-приведе частину халявщиків на офіціну роботу..
Батьків пенсіонерів - на утримання дітей які мають більше грошей внаслідок того що їм зменшили податки на розмір зменшення субсидій..
Все
Два покоління - і ми Поляки по менталітету( з національним Українським ухилом)
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 14:39
Hotab написав:ЛАД
Я против "экономического бронирования" и не понимаю привязку брони к зарплате на предприятии.
Боюсь що замість ситої пенсії у вас була б хлібна карточка. Я в принципі не проти такого сценарію. (Ви врроголожь, я на Гріпені з бортовим номером 578. А ви?
Этот сценарий развивать нужно... Всякие Шабунины - при таких вводных - точно так же "ресторанными медиками" числились бы?
"голодать" - все 4 года нужно было бы?..
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 14:39
budivelnik написав:
Давай розглянемо одне просте питання
1 Ти зараз КЕРУЄШ підрозділом в 30 осіб ( кількість не принципова, це відноситься до рівня військова таємниця, тому бажано щоб ти не викрикав що в тебе від 25 до 50.... )
2 В тебе в підрозділі НЕ ВИСТАРЧАЄ- два шофери , що становить менше 7% спискового складу
3 Ти пару сторінок назад заявляв що якщо тобі прислати мого сина - то ефективність твого підрозділу зросте на 30%
Було ?
Так от , якщо ти правий і дійсно наявність 7% вакансії впливає на те що ефективність підрозділу в мінус 30% ... говорить лиш про те що тебе як керівника треба гнати з цього підрозділу сцаними ганчірками..
Ну в тебе з аналізом все супер. Я ШПК свою писав, тому висновки стосовно кількості людей ти робити вмієш просто шикарно.
Тепер по некомплекту: я не писав рівень комплектації, звідки ти висмоктав 7%, не знаю, можливо звідти ж, звідки й флер.
Ну а оскільки вхідні дані в тебе невірні, то подальший хід думок аналізувати нема сенсу - він рухається не в тому напрямку.
Приблизно так само, як і розрахунок кількості людей.
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 14:39
budivelnik написав:
Відмова від ЄС і НАТО ?
відмовитись від того, в чому нам (всі кому не лінь) вже сто разів відмовили?
Це буде мега складно піти на такий крок
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 14:44
sashaqbl написав: budivelnik написав:
Давай розглянемо одне просте питання
1 Ти зараз КЕРУЄШ підрозділом в 30 осіб ( кількість не принципова, це відноситься до рівня військова таємниця, тому бажано щоб ти не викрикав що в тебе від 25 до 50.... )
2 В тебе в підрозділі НЕ ВИСТАРЧАЄ- два шофери , що становить менше 7% спискового складу
3 Ти пару сторінок назад заявляв що якщо тобі прислати мого сина - то ефективність твого підрозділу зросте на 30%
Було ?
Так от , якщо ти правий і дійсно наявність 7% вакансії впливає на те що ефективність підрозділу в мінус 30% ... говорить лиш про те що тебе як керівника треба гнати з цього підрозділу сцаними ганчірками..
Ну в тебе з аналізом все супер. Я ШПК свою писав, тому висновки стосовно кількості людей ти робити вмієш просто шикарно.
Тепер по некомплекту: я не писав рівень комплектації, звідки ти висмоктав 7%, не знаю, можливо звідти ж, звідки й флер.
Ну а оскільки вхідні дані в тебе невірні, то подальший хід думок аналізувати нема сенсу - він рухається не в тому напрямку.
Приблизно так само, як і розрахунок кількості людей.
Я просто вмію рахувати проценти
Ти казав що в тебе немає ОДНОГО шофера...
Я пішов тобі на зустріч і сказав що в тебе немає 2 шофера..
А як перевести 2 шофера в проценти до роти(взводу) в 30 осіб - це мене вчили ще здається в 5-му класі
2/30*100%=7% ( заокруглено)
А от якщо тобі в підрозділ з 30 осіб треба 20 осіб ( бо згідно МОГО правилу аналізу , командир використовує бійця там де він принесе більше користі і залишає незаповнену штатку тільки там де відсутність бійця мінімально опустить загальну ефективність підрозділу) , бо тільки така кількість зменшує ефективність на 30%...
Тоді ти не командир підрозділу..
І якщо для того щоб ти зміг запустити 3 дрони замість 2 запускаємих сьогодні. тобі потрібен син Порошенка, мфй сині і ще 18 хантерів... - то хантерів тим оже й отримаєш ... і то не факт.
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 14:47
budivelnik написав:
...........
Давай розглянемо одне просте питання
1 Ти зараз КЕРУЄШ підрозділом в 30 осіб ( кількість не принципова, це відноситься до рівня військова таємниця, тому бажано щоб ти не викрикав що в тебе від 25 до 50.... )
2 В тебе в підрозділі НЕ ВИСТАРЧАЄ- два шофери , що становить менше 7% спискового складу
3 Ти пару сторінок назад заявляв що якщо тобі прислати мого сина - то ефективність твого підрозділу зросте на 30%
Було ?
Так от , якщо ти правий і дійсно наявність 7% вакансії впливає на те що ефективність підрозділу в мінус 30% ... говорить лиш про те що тебе як керівника треба гнати з цього підрозділу сцаними ганчірками..
Для всіх інших пояснюю
Людство складається з РІЗНИХ по ефективності праці людей...
Тому якщо є колектив в 30 осіб...
То
Перших два (7% складу)- роблять 15% від всієї роботи колективу
Наступних десять (30% колективу)- роблять 40% роботи
Наступних пятнадцять(50% колективу) - роблять ще 40% роботи
Останніх чотири ( 13% складу) - роблять 5% роботи....
Тому
в нормального командира, наявність вакансії в одне місце - опускає ефективність до 99% від максимуму..
Якщо в тебе падіння 30%...
далі пояснювати
Очень длинно и ... неверно.
Всё это справедливо, когда все 30 осіб заняты одним и тем же.
А если в расчёте орудия отсутствует один
обученный наводчик, но есть все остальные - подносчики снарядов, заряжающие, то эффективность может упасть практически до 0. И это возможно и в случае отсутствия заряжающего, которому не нужна "высокая квалификация", а нужна просто грубая физическая сила, но достаточно большая.
Или более современный и близкий к специфике sashaqbl
пример. В расчёте есть люди, способные развернуть и установить антенны, установить пусковую установку и т.д., но отсутствует хорошо обученный и способный дроновод (не знаю, как он правильно называется), то эффективность такого расчёта... Сами понимаете.
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 14:48
budivelnik написав: _hunter написав: budivelnik написав:
Ви так і не зрозуміли різницю між совком і капіталізмом.
А раз так, то знову ж не розумієте чому капіталізм розвивається швидше ніж совок...
Эти, не имеющие к реальности никакого отношения рассусоливания - это хорошо. Но: когда практические шаги будут? - хотя бы в виде петиции "выгнать из страны всех желающих"?
Силовий спосіб - це совковий менталітет..
Силовой - то я одного местного теоретика цитирую.
Достаточно будет отмены 57й постановы.
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 14:50
Shaman написав: ЛАД написав: prodigy написав:
.........
минулого року на форумі вам задавали пряме питання в лоба: в готові жити в окупації (тому що Харків і Одеса внесени "в лист бажання" путіна?
Во-первых, я когда-то отвечал шаману на этот вопрос. Повторять не буду, ответ вам не стоит потраченного времени. Спросите у него.
щось я не пам'ятаю вашу відповідь, моє припущення - спокійно будете жити в окупації, пенсію собі оформите, ніхто з українською доставати не буде. ви чомусь образились здається
..........
С памятью у вас плохо.
Старческий склероз развивается?
Так, вроде, ещё рановато, проверьте сосуды.
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