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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18013180141801518016
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 15:28

  budivelnik написав:Претензія від Саші була наступна
В мене штатка не заповнена, якщо твій син прийде шофером-ефективність підрозділу зросте на 30%, тому мені по барабану що він в тилу ефективніший від хантера...

Ти брешеш.
Я писав, що в мене ШТАТКА НЕ ЗАПОВНЕНА. Якщо її заповнити - то ефективність підрозділу зросте на 30%.
І озвучив ОДНУ З ВАКАНСІЙ. Чому саме цю? Бо вона підходить навіть для геть тупих людей, які мало що вміють.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 15:30

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Так я об этом всё время и пишу.
Но вы не предлагаете ничего, кроме фортеці.

які варіанти - ані ІЗраіль, ані Корея, ані Пакистан нічого більше не придумали... у вас хибне припущення - з Рашею можна домовитися. я вам наводжу, що ніт - як євреї з нацистами під час 2СВ - не можна...

такі держави, як сучасна Раша, точніше навіть імперія - вони довго не проіснують, вони колапсують. а от після цього й будемо дивитися, про що можна з ними розмовляти.

О Корее я уже 100 раз писал.
Но вы, конечно, "не помните".
Израиль уже давно договорился с Египтом и Иорданией, в 2020 подписаны соглашения о полноценном дипломатическом признании с Марокко, постепенно нормализуются отношения и с другими странами. Если бы не палестинская проблема, то уже продвинулись бы гораздо дальше.
Уже говорил - не пишите о том, чего не знаете.
Но можете ждать, когда "колапсують". Правда сами говорите, что предсказать, когда это произойдёт, невозможно.

почалось. от Корею ми з вами не обговорювали, а 100 розів - й поготів. повторить будь-ласка тезисно ;)

дивиться - у вас замість конкретики - знову загальні фрази про Корею.

про Ізраіль - проблема ІЗраілю - це Іран. там бачите, як ефективно домовляються - й по-іншому не буде, поки квіри при владі... й палестинська проблема - вона ключова. й до речі, я не бачу її рішення. поки ІЗраіль йде шляхом повзучої депортації..
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 15:33

  sashaqbl написав:
  budivelnik написав:Претензія від Саші була наступна
В мене штатка не заповнена, якщо твій син прийде шофером-ефективність підрозділу зросте на 30%, тому мені по барабану що він в тилу ефективніший від хантера...

Ти брешеш.
Я писав, що в мене ШТАТКА НЕ ЗАПОВНЕНА. Якщо її заповнити - то ефективність підрозділу зросте на 30%.
І озвучив ОДНУ З ВАКАНСІЙ. Чому саме цю? Бо вона підходить навіть для геть тупих людей, які мало що вміють.
Ти мене звинувачуєш в брехні?
А що я збрехав?
Те ще ти НЕ ОЗВУЧИВ
а як я міг перекрутити неозвучене?
тому вийми з роту великий палець і ОЗВУЧ
скільки кого тобі потрібно
і чому саме мій син який вміє працювати ефективно без залучення додаткових фахівців. повинен зломати налагоджену схему поставки до ЗСУ на мільйони гривень в рік, щоб підняти ефективність якогось взводу на 30%?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 15:37

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:ЛАД

Я против "экономического бронирования" и не понимаю привязку брони к зарплате на предприятии.


Боюсь що замість ситої пенсії у вас була б хлібна карточка. Я в принципі не проти такого сценарію. (Ви врроголожь, я на Гріпені з бортовим номером 578. А ви?

Этот сценарий развивать нужно... Всякие Шабунины - при таких вводных - точно так же "ресторанными медиками" числились бы?
"голодать" - все 4 года нужно было бы?..

Чому

- разговор поддерживаю. Это на форуме запрещено, теперь? 🤔
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 15:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Куди арєшнік попав, там і була ціль 😅🐽

https://www.facebook.com/share/r/1auY3S ... tid=wwXIfr

СВО-ник («нєрєзідєнт») ображається , що з ним не розмовляють . 😅

А Прохожий був правий))
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 16:01

  Hotab написав:Куди арєшнік попав, там і була ціль 😅🐽

https://www.facebook.com/share/r/1auY3S ... tid=wwXIfr

СВО-ник («нєрєзідєнт») ображається , що з ним не розмовляють . 😅

А Прохожий був правий))

особливо варте уваги, що він каже не лише про Білу Церкву, а і про ДНР

виявляється, т.з. ДНР - це таки Україна, раз вони по Україні били )
pesikot
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