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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18015180161801718018>
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 17:08

  Hotab написав:Куди арєшнік попав, там і була ціль 😅🐽

https://www.facebook.com/share/r/1auY3S ... tid=wwXIfr

СВО-ник («нєрєзідєнт») ображається , що з ним не розмовляють . 😅

А Прохожий був правий))

я гадаю може треба хунтера його ж зброєю. по-перше повний ігнор, по-друге хто перший побачив, той й оскаржив - не має відношення до теми гілки - 90%. такий собі флешмоб 8)

цікаво, скільки протримається? :oops:
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 17:11

  Shaman написав:
  Hotab написав:Куди арєшнік попав, там і була ціль 😅🐽

https://www.facebook.com/share/r/1auY3S ... tid=wwXIfr

СВО-ник («нєрєзідєнт») ображається , що з ним не розмовляють . 😅

А Прохожий був правий))

я гадаю може треба хунтера його ж зброєю. по-перше повний ігнор, по-друге хто перший побачив, той й оскаржив - не має відношення до теми гілки - 90%. такий собі флешмоб 8)

цікаво, скільки протримається? :oops:

Дуже робоча схема))
Вже вищить наше «сво»))
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 17:25

для ЛАД
пуйло офіційно заявило що відмовляється від зустрічі з Зеленським поки не будуть проведені вибори і поки Трамп зеленського не виховає..

Це все що потрібно знати про бажання домовлятись..
І це ПІД ЗБІЛЬШЕННЯМ нашого тиску...
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 05 чер, 2026 17:27, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 17:26

х..ло на форуме в Питере заявил что не собирается заканчивать "эСВэО"
интересно что на сей счёт скажут те кто здесь регулярно заявляют что это Зеленский против окончания войны
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 17:30

  Xenon написав:х..ло на форуме в Питере заявил что не собирается заканчивать "эСВэО"
интересно что на сей счёт скажут те кто здесь регулярно заявляют что это Зеленский против окончания войны

А еще что-то было? - там, вроде, "Громкое заявление" обещали... :roll:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 17:47

  Hotab написав:
  Shaman написав:
  Hotab написав:Куди арєшнік попав, там і була ціль 😅🐽

https://www.facebook.com/share/r/1auY3S ... tid=wwXIfr

СВО-ник («нєрєзідєнт») ображається , що з ним не розмовляють . 😅

А Прохожий був правий))

я гадаю може треба хунтера його ж зброєю. по-перше повний ігнор, по-друге хто перший побачив, той й оскаржив - не має відношення до теми гілки - 90%. такий собі флешмоб 8)

цікаво, скільки протримається? :oops:

Дуже робоча схема))
Вже вищить наше «сво»))

але наші повідомлення вже встигло оскаржити :lol:

так що, підтиснемо нашого СВОлодю закордонного?)))
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 05 чер, 2026 17:50, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 17:48

  Xenon написав:х..ло на форуме в Питере заявил что не собирается заканчивать "эСВэО"
интересно что на сей счёт скажут те кто здесь регулярно заявляют что это Зеленский против окончания войны

вони цього не побачать - все одно продовжать розповідати, що це НАМ треба домовлятися... тільки не кажуть з ким й про що...

хоча ЛАД - а з ким домовлятися? вже сам пиня каже - немає сенсу зустрічатися...
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 05 чер, 2026 18:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 17:50

Shaman


але наші повідолення вже встигло оскаржити :lol:

І прийшло питати щось. На німецьких форумах не приймають 😅

Вчора зʼясували ж , чорним по білому написано було «Хантер г***». Ні, ходить щось тут питати 😅
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 05 чер, 2026 17:59, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 17:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:І озвучив ОДНУ З ВАКАНСІЙ. Чому саме цю? Бо вона підходить навіть для геть тупих людей, які мало що вміють.


це ти людей по собі міряєш :mrgreen:
я вже був капітаном коли ще 10клас не закінчів,
і відподальність мав за судно вартістю 80млн.дол і вантаж на 450-550млн.дол

а ти вже рік тут ниєш що не здатен знайти водія,
сідай сам за руль :shock:
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 18:00

  Hotab написав:Shaman
але наші повідолення вже встигло оскаржити :lol:

І прийшло питати щось. На німецьких форумах не приймають 😅

ну не розуміють там російською :oops: цікаво, чи багато там форумів - десять років в Німеччині, але досі сумую за берізками? отам хунтера зрозуміють :lol:
Shaman
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  #<1 ... 18015180161801718018>
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