|
|
|
Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 04 чер, 2026 21:49
Де Frant? Breaking news. Послухав деякі поради тут, звільняюсь з ДТЕК з зп 500-550$ у звичайного монтера і переходжу в іншу велику енергетичну компанію EDS вже інженером на зп 800-850$, де в 2 рази менша відпустка (14 днів), що є порушенням (згідно КЗпП мінімум 24 дні), лікарняні оплачують тільки перші 3 дні, і немає медичного страхування навідміну від ДТЕК. Оце перемога. Просто забив заради більшої зп і вищої посади. А ви тут про нерухомість. Яке я можу купити житло в Дніпрі/Києві з такою зарплатою?
-
Striker
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 3406
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 3707 раз.
- Подякували: 5969 раз.
-
-
Профіль
-
-
39
21
38
Додано: Чет 04 чер, 2026 22:19
Striker написав:Де Frant? Breaking news. Послухав деякі поради тут, звільняюсь з ДТЕК з зп 500-550$ у звичайного монтера і переходжу в іншу велику енергетичну компанію EDS вже інженером на зп 800-850$, де в 2 рази менша відпустка (14 днів), що є порушенням (згідно КЗпП мінімум 24 дні), лікарняні оплачують тільки перші 3 дні, і немає медичного страхування навідміну від ДТЕК. Оце перемога. Просто забив заради більшої зп і вищої посади. А ви тут про нерухомість. Яке я можу купити житло в Дніпрі/Києві з такою зарплатою?
А яке там оформлення? Через ФОП? Бо інакше КзпП не обійти
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37818
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1510 раз.
- Подякували: 8321 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Чет 04 чер, 2026 23:15
Striker написав:
Де Frant? Breaking news. Послухав деякі поради тут, звільняюсь з ДТЕК з зп 500-550$ у звичайного монтера і переходжу в іншу велику енергетичну компанію EDS вже інженером на зп 800-850$, де в 2 рази менша відпустка (14 днів), що є порушенням (згідно КЗпП мінімум 24 дні), лікарняні оплачують тільки перші 3 дні, і немає медичного страхування навідміну від ДТЕК. Оце перемога. Просто забив заради більшої зп і вищої посади. А ви тут про нерухомість. Яке я можу купити житло в Дніпрі/Києві з такою зарплатою?
Ну, работать ради страховки и отпуска - так себе мотивация.
Я вообще не помню или я был официально в отпуске за всю историю наемного труда в Украине.
Кажется один раз настоял на своем праве, это было первое место работы.
Директор сказал, что я могу идти в отпуск при условии, что в первый день после отпуска, кладу заявление по собственному ему на стол.
Я так и сделал. Только не принес, а прислал по почте с уведомлением.
Хорошие деньги и соблюдение трудового законодательства в Украине обычно не совмещались.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18574
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8926 раз.
- Подякували: 5675 раз.
-
-
Профіль
-
-
14
10
7
Додано: П'ят 05 чер, 2026 04:15
Striker написав:
Де Frant? Breaking news. Послухав деякі поради тут, звільняюсь з ДТЕК з зп 500-550$ у звичайного монтера і переходжу в іншу велику енергетичну компанію EDS вже інженером на зп 800-850$, де в 2 рази менша відпустка (14 днів), що є порушенням (згідно КЗпП мінімум 24 дні), лікарняні оплачують тільки перші 3 дні, і немає медичного страхування навідміну від ДТЕК. Оце перемога. Просто забив заради більшої зп і вищої посади. А ви тут про нерухомість. Яке я можу купити житло в Дніпрі/Києві з такою зарплатою?
Ви реально пишете? 850 за професійного електромонтера? Я не розумію. Таке, і 550 в ДТЕК, може пояснити тільки потреба в бронюванні.
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 4623
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 435 раз.
- Подякували: 1077 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 05 чер, 2026 05:53
adeges написав:
Ви реально пишете? 850 за професійного електромонтера? Я не розумію. Таке, і 550 в ДТЕК, може пояснити тільки потреба в бронюванні.
850 за інженера. А що ви не розумієте, відкрийте вакансії в Дніпрі і подивіться. Ні, можна знайти і за 1000$+, але там вже йдуть вимоги як у космонавтів. В мене на ТЕС 1000$ отримують тільки керівники і ремонтники, які постійно пашуть по 6-7 днів на тиждень. Вам же сказали вище, що 500$ - це вже було щастя і мрія українця всі роки незалежності. Frant і rjkz не дадуть збрехати.
Faceless написав:
А яке там оформлення? Через ФОП? Бо інакше КзпП не обійти
Сказали, що офіційне. І знайомий тут працює, також наче офіційно.
-
Striker
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 3406
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 3707 раз.
- Подякували: 5969 раз.
-
-
Профіль
-
-
39
21
38
Додано: П'ят 05 чер, 2026 10:02
Striker написав: adeges написав:
Ви реально пишете? 850 за професійного електромонтера? Я не розумію. Таке, і 550 в ДТЕК, може пояснити тільки потреба в бронюванні.
850 за інженера. А що ви не розумієте, відкрийте вакансії в Дніпрі і подивіться. Ні, можна знайти і за 1000$+, але там вже йдуть вимоги як у космонавтів. В мене на ТЕС 1000$ отримують тільки керівники і ремонтники, які постійно пашуть по 6-7 днів на тиждень. Вам же сказали вище, що 500$ - це вже було щастя і мрія українця всі роки незалежності. Frant і rjkz не дадуть збрехати.
Faceless написав:
А яке там оформлення? Через ФОП? Бо інакше КзпП не обійти
Сказали, що офіційне. І знайомий тут працює, також наче офіційно.
Нужно себя ненавидеть, чтобы добровольно сидеть в этом болоте. Достаточно посмотреть на мера.
Меняй среду проживания. как можно там жить, а тем более - работать
Востаннє редагувалось Бетон
в П'ят 05 чер, 2026 10:02, всього редагувалось 1 раз.
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 6265
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 226 раз.
- Подякували: 597 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
3
2
Додано: П'ят 05 чер, 2026 10:39
Бетон написав:
Меняй среду проживания. как можно там жить, а тем более - работать
В Києві сильно краще? Я хотів би пожити в умовній Вінниці чи Івано-Франківську, ще до війни думали над таким варіантом. Дніпро і до війни мені вже не подобався, а зараз тим більше.
-
Striker
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 3406
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 3707 раз.
- Подякували: 5969 раз.
-
-
Профіль
-
-
39
21
38
Додано: П'ят 05 чер, 2026 10:42
Спірне рішення. Так само як знос пам'ятника К2 в Одесі. Все розумію, але передусім це були туристичні атракції, що в Києві, що в Одесі. Тепер їх немає. Чи зміцнилась свідомість громадян України від цього? Питання дискусійне.
Проте, враховуючи що більшість туристів на Андріївському узвозі припливали на пароплавах - в майбутньому їх вже не буде (впенений на 300% що за нашого життя судноплавство на Дніпрі від Запоріжжя до Чорного моря вже не відновлять). То, можна сказати, що туристична галузь від зносу пам'ятника Булгакову не сильно постраждає. Для Одеси шкода більша. Нажаль це була одна з найкрасивіших площ міста. Так, символ імперського минулого, але з естетичної точки зору і якості виконання пам'ятник був бездоганний. Я спілкувався з Тарпаном в той час коли він над цим проектом працював - він там вклався по повній програмі. Тепер пам'ятника немає. Враховуючи що всю Одесу, яка варта уваги, можна обійти за 3 години і більше в місті туристу робити немає чого - це велика втрата. Клята війна.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 43109
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 990 раз.
- Подякували: 5382 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 05 чер, 2026 11:54
Striker написав: Бетон написав:
Меняй среду проживания. как можно там жить, а тем более - работать
В Києві сильно краще? Я хотів би пожити в умовній Вінниці чи Івано-Франківську, ще до війни думали над таким варіантом. Дніпро і до війни мені вже не подобався, а зараз тим більше.
В Вінниці непогано. Але останій раз був в 2019.
Зараз кажуть забагато машин. Зявились корки.
Велику зарплатню електромеханіком ви не знайдете.
Проте виграєте точно в плані екології.
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 2948
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 3296 раз.
- Подякували: 545 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: П'ят 05 чер, 2026 18:51
Striker написав: Бетон написав:
Меняй среду проживания. как можно там жить, а тем более - работать
В Києві сильно краще? Я хотів би пожити в умовній Вінниці чи Івано-Франківську, ще до війни думали над таким варіантом. Дніпро і до війни мені вже не подобався, а зараз тим більше.
Сильно краще і життя і менталітет роботодавців
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 6265
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 226 раз.
- Подякували: 597 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|45
|78686
|
|
|81
|105730
|
|
|1
|32379
|
|