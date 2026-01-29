А не может ли тут быть дело в том, что прям не все люди пристально следят - кто и что "там" зяявляет?
Это еще если во "все точки расставил" не вдаваться...
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Додано: Суб 06 чер, 2026 09:53
Додано: Суб 06 чер, 2026 09:56
Так с переговорами Трамп все "завизировал" - т.е. как тут некоторые и хотели - все будет продолжаться до полного и окончательного "склонения к переговорам". Что добавляет просто громадную бочку непредсказуемости.
Додано: Суб 06 чер, 2026 10:01
Додано: Суб 06 чер, 2026 10:10
Re: Напад росії і білорусі на Україну
там хитро
возможны двусторонние продвижения - русских на Донбассе и украинцев в Запорожье
єто пока единственный условно позитивный вариант "в духе анкориджа"
и остановка на линии где русские взяли разруху на донбассе, а ЗСУ что-то в Запорожье.
для этого обеим сторонам надо перенести войска с одного участка фронта на другой
это если считать что они хотят закончить войну "не теряя лицо" и продав єто как "победу"
остальные сценарии так или иначе куда более катастрофические
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