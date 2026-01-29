fox767676 написав:но мое мнение - такие пикировки ухудшают краткосрочный прогноз, но улучшают среднесрочный +
тема переговоров и мира все больше входит в дискурс хоть и немного перверсивным образом
Так с переговорами Трамп все "завизировал" - т.е. как тут некоторые и хотели - все будет продолжаться до полного и окончательного "склонения к переговорам". Что добавляет просто громадную бочку непредсказуемости.
_hunter написав:Так с переговорами Трамп все "завизировал"
там хитро возможны двусторонние продвижения - русских на Донбассе и украинцев в Запорожье єто пока единственный условно позитивный вариант "в духе анкориджа" и остановка на линии где русские взяли разруху на донбассе, а ЗСУ что-то в Запорожье. для этого обеим сторонам надо перенести войска с одного участка фронта на другой это если считать что они хотят закончить войну "не теряя лицо" и продав єто как "победу"
остальные сценарии так или иначе куда более катастрофические
Выделение Украине 70 млрд евро военной помощи в следующем году обсуждают страны НАТО, — Politico
По информации издания, предложение подготовила Германия. Оно предусматривает не только финансирование, но и новый механизм учета и прозрачности помощи Украине. Ожидается, что о новой инициативе объявят на саммите альянса в Анкаре в следующем месяце.
Отмечается, что предложение появилось на фоне недовольства ряда стран тем, что расходы на поддержку Киева распределяются неравномерно.
Цю війну час завершувати. Але російський керівник хоче воювати. Тому працюють українські санкції за цю агресію. Минулої ночі наші дрони подолали відстань близько 1000 кілометрів до регіону Петербурга – до арсеналів ВМФ ворога та бази в Кронштадті. А також наші далекобійні санкції подолали близько 500 кілометрів до Краснодарського регіону і вдарили по нафтобазі. Важливі результати спільної роботи воїнів ЗСУ, СБУ та ГУР. Росії треба завершувати свою війну і зупиняти удари по життю. Будь-які прояви несправедливості проти України матимуть справедливу відповідь. Дякую нашим воїнам за влучність. - Зеленський
ЛАД написав:Учитывая, что сейчас вряд ли есть значительный отток мужчин из Украины (кроме тех, кто имеет право на выезд, т.е. до 22, старше 60, с 3 детьми и т.д), это называется насыпать соли на хвост.
В горах сезон відкрився, багато ідуть нелегально через кордон.
Не сомневаюсь, что нелегальный выезд продолжается. Но думаю, что бОльшая часть выехавших пользуются более легальными возможностями. Хотя, конечно, спорить не возьмусь, никаких данных о масштабах нелегальных переходов через кордон не имею.
К вопросу о наших мужчинах в Европе и, в частности, в Германии.
ЕС откажется принимать украинцев мобилизационного возраста? 15 ч. назад Власти Украины просят ЕС вывести из-под дейстивия директивы о временной защите мужчин мобилизационного возраста. Германия не против.
ЛАД написав:Учитывая, что сейчас вряд ли есть значительный отток мужчин из Украины (кроме тех, кто имеет право на выезд, т.е. до 22, старше 60, с 3 детьми и т.д), это называется насыпать соли на хвост.
В горах сезон відкрився, багато ідуть нелегально через кордон.
Не сомневаюсь, что нелегальный выезд продолжается. Но думаю, что бОльшая часть выехавших пользуются более легальными возможностями. Хотя, конечно, спорить не возьмусь, никаких данных о масштабах нелегальных переходов через кордон не имею.
К вопросу о наших мужчинах в Европе и, в частности, в Германии.
ЕС откажется принимать украинцев мобилизационного возраста? 15 ч. назад Власти Украины просят ЕС вывести из-под дейстивия директивы о временной защите мужчин мобилизационного возраста. Германия не против.
Выделение Украине 70 млрд евро военной помощи в следующем году обсуждают страны НАТО, — Politico
По информации издания, предложение подготовила Германия. Оно предусматривает не только финансирование, но и новый механизм учета и прозрачности помощи Украине. Ожидается, что о новой инициативе объявят на саммите альянса в Анкаре в следующем месяце.
Отмечается, что предложение появилось на фоне недовольства ряда стран тем, что расходы на поддержку Киева распределяются неравномерно.
Вот просто интересно, откуда вы цитируете. В тексте статьи таких слов нет, хотя смысл передан примерно правильно. Но там есть и такое:
Согласно отчету, опубликованному в четверг аналитическим центром «Кильский институт» , европейские страны выделяли Киеву военную помощь в размере 2 миллиардов евро в месяц в период с января по апрель, что немного меньше, чем 2,4 миллиарда евро в месяц, которые они предоставляли за тот же период в 2025 году. В отчете не зафиксировано никакой военной помощи со стороны США за этот период.
И ещё:
Новая целевая сумма финансирования не будет состоять исключительно из новых денежных средств. Согласно предложению, 30 миллиардов евро поступят из уже согласованного ЕС двухлетнего кредита Украине в размере 90 миллиардов евро, сообщили два дипломата, а еще 40 миллиардов евро будут выделены из двусторонних обязательств.
«Это естественно, поскольку большинство союзников по НАТО также являются членами ЕС», — сказал шестой высокопоставленный дипломат НАТО. «Было бы несправедливо, если бы их дважды призывали к участию».
Однако некоторые опасаются, что страны могут почувствовать меньшую необходимость в самостоятельных пожертвованиях, если смогут рассчитывать на средства ЕС.
«Сейчас важно, чтобы особенно европейские страны не рассматривали этот кредит в размере 90 миллиардов евро как замену двусторонней поддержке», — заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стеренгард изданию POLITICO в конце прошлого месяца . «Добавление двусторонней поддержки к этому кредиту абсолютно необходимо».
Украина извинилась перед Грецией за инцидент с морским дроном с взрывчаткой у острова Лефкада в Ионическом море. Соответствующее заявление разместил в соцсети X в пятницу, 5 июня, представитель МИД Украины Георгий Тихий.
В Киеве подчеркнули, что произошедшее стало "результатом обстоятельств, вызванных продолжающейся российской агрессией против Украины".
Украинская сторона выразила благодарность Греции и греческому народу за неизменную поддержку с первых дней полномасштабного вторжения РФ. "Украина высоко ценит свои дружественные отношения с Грецией", - указали в министерстве. ....... Издание "Украинская правда" уточнила, что дрон со 100 кг взрывчатки в мае был обнаружен рыбаками у острова Лефкада - по всей видимости, из строя вышло дистанционное управление. Целью, предположительно, было поразить корабль российского "теневого флота" в Средиземном море, пишет газета.
Греция 3 июня выразила диппротест Киеву. Афины предупредили, что не позволят Средиземному морю стать театром военных действий.