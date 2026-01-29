Додано: Суб 06 чер, 2026 11:14

Banderlog написав: ЛАД написав: Учитывая, что сейчас вряд ли есть значительный отток мужчин из Украины (кроме тех, кто имеет право на выезд, т.е. до 22, старше 60, с 3 детьми и т.д), это называется насыпать соли на хвост.



Учитывая, что сейчас вряд ли есть значительный отток мужчин из Украины (кроме тех, кто имеет право на выезд, т.е. до 22, старше 60, с 3 детьми и т.д), это называется насыпать соли на хвост.

В горах сезон відкрився, багато ідуть нелегально через кордон. В горах сезон відкрився, багато ідуть нелегально через кордон.

ЕС откажется принимать украинцев мобилизационного возраста?

15 ч. назад

Власти Украины просят ЕС вывести из-под дейстивия директивы о временной защите мужчин мобилизационного возраста. Германия не против.

Не сомневаюсь, что нелегальный выезд продолжается.Но думаю, что бОльшая часть выехавших пользуются более легальными возможностями. Хотя, конечно, спорить не возьмусь, никаких данных о масштабах нелегальных переходов через кордон не имею.К вопросу о наших мужчинах в Европе и, в частности, в Германии.Но, вообще-то, там короткое видео на 2:37. Переводить звук в текст лень. Так что рекомендую интересующимся просто послушать.Вопрос рассматривался по просьбе и требованию Киева.Скорее всего, сильно зажмут только в случае прихода к власти АдГ (или хотя бы значительного усиления их влияния). Или аналогичных партий в др. странах. Но радоваться нашим потужникам вряд ли придётся, потому что в этом случае резко сократится или просто прекратится и помощь Украине.