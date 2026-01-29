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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18022180231802418025
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 14:41

  _hunter написав:Т.е. если "марафоны" обоих сторон смотреть - особой разницы и нету? :shock:

ты главное, про 500 ойро не забывай ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 15:05

  fox767676 написав:но мое мнение - такие пикировки ухудшают краткосрочный прогноз, но улучшают среднесрочный +

тема переговоров и мира все больше входит в дискурс хоть и немного перверсивным образом

В Україні владне коло повністю зачищене від переговорщиків. Й
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 15:07

  Banderlog написав:
  fox767676 написав:но мое мнение - такие пикировки ухудшают краткосрочный прогноз, но улучшают среднесрочный +

тема переговоров и мира все больше входит в дискурс хоть и немного перверсивным образом

В Україні владне коло повністю зачищене від переговорщиків. Й

А в Росії ? Де переговорники ? )

Тільки не ті, які кажуть "fuck you" )
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 15:18

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  fox767676 написав:но мое мнение - такие пикировки ухудшают краткосрочный прогноз, но улучшают среднесрочный +

тема переговоров и мира все больше входит в дискурс хоть и немного перверсивным образом

В Україні владне коло повністю зачищене від переговорщиків. Й

А в Росії ? Де переговорники ? )

Тільки не ті, які кажуть "fuck you" )
не бачу з якого ти радуєшся. Війна вже 4,5 роки і буде ще 3 роки. Все йде по парагвайському сценарію.
Banderlog
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  #<1 ... 18022180231802418025
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