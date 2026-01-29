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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 06 чер, 2026 14:41
_hunter написав:
Т.е. если "марафоны" обоих сторон смотреть - особой разницы и нету?
ты главное, про 500 ойро не забывай ))
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Додано: Суб 06 чер, 2026 15:05
fox767676 написав:
но мое мнение - такие пикировки ухудшают краткосрочный прогноз, но улучшают среднесрочный +
тема переговоров и мира все больше входит в дискурс хоть и немного перверсивным образом
В Україні владне коло повністю зачищене від переговорщиків. Й
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Додано: Суб 06 чер, 2026 15:07
Banderlog написав: fox767676 написав:
но мое мнение - такие пикировки ухудшают краткосрочный прогноз, но улучшают среднесрочный +
тема переговоров и мира все больше входит в дискурс хоть и немного перверсивным образом
В Україні владне коло повністю зачищене від переговорщиків. Й
А в Росії ? Де переговорники ? )
Тільки не ті, які кажуть "fuck you" )
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pesikot
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Додано: Суб 06 чер, 2026 15:18
pesikot написав: Banderlog написав: fox767676 написав:
но мое мнение - такие пикировки ухудшают краткосрочный прогноз, но улучшают среднесрочный +
тема переговоров и мира все больше входит в дискурс хоть и немного перверсивным образом
В Україні владне коло повністю зачищене від переговорщиків. Й
А в Росії ? Де переговорники ? )
Тільки не ті, які кажуть "fuck you" )
не бачу з якого ти радуєшся. Війна вже 4,5 роки і буде ще 3 роки. Все йде по парагвайському сценарію.
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