Сформулюйте слова в думки, будь-ласка: що розказує, чи вимагає, чи про що інформує? Деталізуйте.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 тра, 2026 15:38
Додано: Суб 06 чер, 2026 14:02
Дали ліміт на оплату частинами 35к+ при наявному КЛ 2к. Як заюзати з користю? Чи то виходить чиста розстрочка за власні кошти?
Додано: Суб 06 чер, 2026 15:17
Re: А-Банк
Покупаете товары, оплачиваете оплатой частями от АБанка. Аналог моно. Но в АБанке обычно срок рассрочки больше. Без подводных камней, процентов и комиссий. Можно и за кредитные средства. Очень удобно. Постоянно пользуюсь
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