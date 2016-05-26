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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.4 5 45
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
5
2- Погане. Некомпетентне.
13%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
51%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
6
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2026 15:38

  ekaterinabelik2801 написав:Дзвоне працівниця банку і несе якусь маячню!

Сформулюйте слова в думки, будь-ласка: що розказує, чи вимагає, чи про що інформує? Деталізуйте.
won
 
Повідомлень: 357
З нами з: 15.05.24
Подякував: 376 раз.
Подякували: 64 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 14:02

Дали ліміт на оплату частинами 35к+ при наявному КЛ 2к. Як заюзати з користю? Чи то виходить чиста розстрочка за власні кошти?
alibob
 
Повідомлень: 827
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 89 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 15:17

Re: А-Банк

Покупаете товары, оплачиваете оплатой частями от АБанка. Аналог моно. Но в АБанке обычно срок рассрочки больше. Без подводных камней, процентов и комиссий. Можно и за кредитные средства. Очень удобно. Постоянно пользуюсь
arkavs
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Повідомлень: 594
З нами з: 11.06.15
Подякував: 867 раз.
Подякували: 62 раз.
 
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