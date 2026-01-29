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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18023180241802518026>
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 15:07

  Banderlog написав:
  fox767676 написав:но мое мнение - такие пикировки ухудшают краткосрочный прогноз, но улучшают среднесрочный +

тема переговоров и мира все больше входит в дискурс хоть и немного перверсивным образом

В Україні владне коло повністю зачищене від переговорщиків. Й

А в Росії ? Де переговорники ? )

Тільки не ті, які кажуть "fuck you" )
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 15:18

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  fox767676 написав:но мое мнение - такие пикировки ухудшают краткосрочный прогноз, но улучшают среднесрочный +

тема переговоров и мира все больше входит в дискурс хоть и немного перверсивным образом

В Україні владне коло повністю зачищене від переговорщиків. Й

А в Росії ? Де переговорники ? )

Тільки не ті, які кажуть "fuck you" )
не бачу з якого ти радуєшся. Війна вже 4,5 роки і буде ще 3 роки. Все йде по парагвайському сценарію.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 16:03

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:В Україні владне коло повністю зачищене від переговорщиків. Й

А в Росії ? Де переговорники ? )

Тільки не ті, які кажуть "fuck you" )
не бачу з якого ти радуєшся. Війна вже 4,5 роки і буде ще 3 роки. Все йде по парагвайському сценарію.

Так і питання - саме в Росії, не в Україні.
Чого ти вперто не хочеш бачити, не бажаеш бачити, відкидаеш ... і часто з цього глузуешь ...

То хто цьому радіє ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 16:14

  fox767676 написав:
Т.е. более слабые государства в войне находят аргументы для более сильных в пользу отстановки войны не доводя до геноцида своего народа. Но если у руководства оказывается слишком экзальтированный и бестолковый лидер как в Парагвае или 3 ем рейхе все заканчивается полным крахом


Наприклад.
Є якісь варіанти?

Позиція України зараз більш сильна чим весною 2022 р.
Росія вже програла цю війну.
І з цього потрібно виходити на переговори.

Я не розумію тих хто вважає інакше.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 16:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vt313 написав:
Позиція України зараз більш сильна чим весною 2022 р.
Росія вже програла цю війну.
І з цього потрібно виходити на переговори.

Я не розумію тих хто вважає інакше.

1940. Во время британской бомбардировки сидят в бомбоубежище Гитлер и Молотов.
-Англия проиграла войну , говорит Гитлер
- Тогда почему мы тут? Спрашивает Молотов
Если Россия проиграла - тем более надо заключать мир , фиксировать её поражение


И что вам непонятно по войнам больших государств с меньшими ? От Мексики половина осталась . Аргентина не убилась за фолкленды. А пакистан об Индию за бангладеш
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 06 чер, 2026 16:44, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 16:42

  fox767676 написав:
vt313 написав:
Позиція України зараз більш сильна чим весною 2022 р.
Росія вже програла цю війну.
І з цього потрібно виходити на переговори.

Я не розумію тих хто вважає інакше.

Если Россия проиграла - тем более надо заключать мир , фиксировать её поражение


так їй пропонують. путін не хоче, йому не важлива ціна поразки.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 16:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vt313 написав:
  fox767676 написав:
vt313 написав:
Позиція України зараз більш сильна чим весною 2022 р.
Росія вже програла цю війну.
І з цього потрібно виходити на переговори.

Я не розумію тих хто вважає інакше.

Если Россия проиграла - тем более надо заключать мир , фиксировать её поражение


так їй пропонують. путін не хоче, йому не важлива ціна поразки.
Может его поражение просто плод чего-то нездорового воображения ? Попробуйте на 12 годах войны сравнить потери рф и Украины. Что улучшилось для Украины по сравнению с осенью 2022?
fox767676
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 16:55

  fox767676 написав: Попробуйте на 12 годах войны сравнить потери рф и Украины. Что улучшилось для Украины по сравнению с осенью 2022?

В 2022 р. росія мала тотальну перевагу в усьому.

Зараз
ЧФ рф розгромлено.
В ВПС паритет.
В сухопутних військах паритет.

Єдине в чому росія має перевагу, це балістика.
Давайте дочекаємось коли й тут переваги не буде.
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 17:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vt313 написав:Росія вже програла цю війну.

Десь в паралельному всесвіті?
  vt313 написав:В 2022 р. росія мала тотальну перевагу в усьому.

а ми мали підтримку США і запаси залишків зброї совка, а тепер не маємо...
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 17:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vt313 написав:
  fox767676 написав: Попробуйте на 12 годах войны сравнить потери рф и Украины. Что улучшилось для Украины по сравнению с осенью 2022?

В 2022 р. росія мала тотальну перевагу в усьому.

Зараз
ЧФ рф розгромлено.
В ВПС паритет.
В сухопутних військах паритет.

Єдине в чому росія має перевагу, це балістика.
Давайте дочекаємось коли й тут переваги не буде.

На скільки скоротився чф рф ? 30% 40%?
ЧФ України на 95%
Паритет сухопутних військ досягнуто ціною деморалізації тилу і масового відтока населення з країни
В балістиці чи хоча б просто ракетах паритет потрібен був ще у 2022 щоб зруйнувати виробничі потужності рф.
Зараз вони виносять виробництво за Урал та в кндр. Та і паритет не допоможе, потрібна перевага щоб наздогнати та покрити їх на порядок більші площі та кількість обьєктів
fox767676
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