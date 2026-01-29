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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 06 чер, 2026 15:07
Banderlog написав: fox767676 написав:
но мое мнение - такие пикировки ухудшают краткосрочный прогноз, но улучшают среднесрочный +
тема переговоров и мира все больше входит в дискурс хоть и немного перверсивным образом
В Україні владне коло повністю зачищене від переговорщиків. Й
А в Росії ? Де переговорники ? )
Тільки не ті, які кажуть "fuck you" )
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Додано: Суб 06 чер, 2026 15:18
pesikot написав: Banderlog написав: fox767676 написав:
но мое мнение - такие пикировки ухудшают краткосрочный прогноз, но улучшают среднесрочный +
тема переговоров и мира все больше входит в дискурс хоть и немного перверсивным образом
В Україні владне коло повністю зачищене від переговорщиків. Й
А в Росії ? Де переговорники ? )
Тільки не ті, які кажуть "fuck you" )
не бачу з якого ти радуєшся. Війна вже 4,5 роки і буде ще 3 роки. Все йде по парагвайському сценарію.
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Додано: Суб 06 чер, 2026 16:03
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:
В Україні владне коло повністю зачищене від переговорщиків. Й
А в Росії ? Де переговорники ? )
Тільки не ті, які кажуть "fuck you" )
не бачу з якого ти радуєшся. Війна вже 4,5 роки і буде ще 3 роки. Все йде по парагвайському сценарію.
Так і питання - саме в Росії, не в Україні.
Чого ти вперто не хочеш бачити, не бажаеш бачити, відкидаеш ... і часто з цього глузуешь ...
То хто цьому радіє ?
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Додано: Суб 06 чер, 2026 16:14
fox767676 написав:
Т.е. более слабые государства в войне находят аргументы для более сильных в пользу отстановки войны не доводя до геноцида своего народа. Но если у руководства оказывается слишком экзальтированный и бестолковый лидер как в Парагвае или 3 ем рейхе все заканчивается полным крахом
Наприклад.
Є якісь варіанти?
Позиція України зараз більш сильна чим весною 2022 р.
Росія вже програла цю війну.
І з цього потрібно виходити на переговори.
Я не розумію тих хто вважає інакше.
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Додано: Суб 06 чер, 2026 16:38
vt313 написав:
Позиція України зараз більш сильна чим весною 2022 р.
Росія вже програла цю війну.
І з цього потрібно виходити на переговори.
Я не розумію тих хто вважає інакше.
1940. Во время британской бомбардировки сидят в бомбоубежище Гитлер и Молотов.
-Англия проиграла войну , говорит Гитлер
- Тогда почему мы тут? Спрашивает Молотов
Если Россия проиграла - тем более надо заключать мир , фиксировать её поражение
И что вам непонятно по войнам больших государств с меньшими ? От Мексики половина осталась . Аргентина не убилась за фолкленды. А пакистан об Индию за бангладеш
Востаннє редагувалось fox767676
в Суб 06 чер, 2026 16:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 06 чер, 2026 16:42
fox767676 написав:
vt313 написав:
Позиція України зараз більш сильна чим весною 2022 р.
Росія вже програла цю війну.
І з цього потрібно виходити на переговори.
Я не розумію тих хто вважає інакше.
Если Россия проиграла - тем более надо заключать мир , фиксировать её поражение
так їй пропонують. путін не хоче, йому не важлива ціна поразки.
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Додано: Суб 06 чер, 2026 16:47
vt313 написав: fox767676 написав:
vt313 написав:
Позиція України зараз більш сильна чим весною 2022 р.
Росія вже програла цю війну.
І з цього потрібно виходити на переговори.
Я не розумію тих хто вважає інакше.
Если Россия проиграла - тем более надо заключать мир , фиксировать её поражение
так їй пропонують. путін не хоче, йому не важлива ціна поразки.
Может его поражение просто плод чего-то нездорового воображения ? Попробуйте на 12 годах войны сравнить потери рф и Украины. Что улучшилось для Украины по сравнению с осенью 2022?
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Додано: Суб 06 чер, 2026 16:55
fox767676 написав:
Попробуйте на 12 годах войны сравнить потери рф и Украины. Что улучшилось для Украины по сравнению с осенью 2022?
В 2022 р. росія мала тотальну перевагу в усьому.
Зараз
ЧФ рф розгромлено.
В ВПС паритет.
В сухопутних військах паритет.
Єдине в чому росія має перевагу, це балістика.
Давайте дочекаємось коли й тут переваги не буде.
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Додано: Суб 06 чер, 2026 17:03
vt313 написав:
Росія вже програла цю війну.
Десь в паралельному всесвіті?
vt313 написав:
В 2022 р. росія мала тотальну перевагу в усьому.
а ми мали підтримку США і запаси залишків зброї совка, а тепер не маємо...
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Додано: Суб 06 чер, 2026 17:04
vt313 написав: fox767676 написав:
Попробуйте на 12 годах войны сравнить потери рф и Украины. Что улучшилось для Украины по сравнению с осенью 2022?
В 2022 р. росія мала тотальну перевагу в усьому.
Зараз
ЧФ рф розгромлено.
В ВПС паритет.
В сухопутних військах паритет.
Єдине в чому росія має перевагу, це балістика.
Давайте дочекаємось коли й тут переваги не буде.
На скільки скоротився чф рф ? 30% 40%?
ЧФ України на 95%
Паритет сухопутних військ досягнуто ціною деморалізації тилу і масового відтока населення з країни
В балістиці чи хоча б просто ракетах паритет потрібен був ще у 2022 щоб зруйнувати виробничі потужності рф.
Зараз вони виносять виробництво за Урал та в кндр. Та і паритет не допоможе, потрібна перевага щоб наздогнати та покрити їх на порядок більші площі та кількість обьєктів
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