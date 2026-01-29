ЛАД написав:Учитывая, что сейчас вряд ли есть значительный отток мужчин из Украины (кроме тех, кто имеет право на выезд, т.е. до 22, старше 60, с 3 детьми и т.д), это называется насыпать соли на хвост.
В горах сезон відкрився, багато ідуть нелегально через кордон.
Не сомневаюсь, что нелегальный выезд продолжается. Но думаю, что бОльшая часть выехавших пользуются более легальными возможностями. Хотя, конечно, спорить не возьмусь, никаких данных о масштабах нелегальных переходов через кордон не имею.
К вопросу о наших мужчинах в Европе и, в частности, в Германии.
ЕС откажется принимать украинцев мобилизационного возраста? 15 ч. назад Власти Украины просят ЕС вывести из-под дейстивия директивы о временной защите мужчин мобилизационного возраста. Германия не против.
Залізні копита Трампа нормально постукали по усіляким сатрапчикам типу мадуроса , хаменеї, єрмачка . Люди зітхнулт з полегшенням. В українського мадуроса ще є залишки внутрішньої та міжнародної підтримки але рано чи пізно він опиниться там де потрібно
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 06 чер, 2026 19:01, всього редагувалось 1 раз.
fox767676 написав:У рф багато сценаріїв, нажаль Самий безболісний для нас - якщо просто перенесуть фокус з Запоріжжя на Донбас Гірші - залучити більше корейців , провести мобілізацію, піти на Київ , ... Так рф понесла репутаційні та економічні втрати але то ніщо у порівнянні з втратами України які зростають у геометричній прогресії
один із оглядачів розмірковував, що можливий варіант "симетричної відповіді" блокадою доріг на Київ мідлстрайками дронів із Білорусі, тобто РБ таким чином "вступає" і "розтягує лінію" та "сіру зону"