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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 180261802718028180291803018031>
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 19:11

  fox767676 написав:Про десант з літа 2022 мова не йшлася .


Правильно, і я про те. ЧФ РФ розгромлено.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 19:13

  Banderlog написав:
  vt313 написав:Була якась позиція до війни. Буде після війни.
Якщо позиції покращились, значить війна виграна, погіршились, - програна.
В росії будуть гірші позиції по всім пунктам, нехай по більшості.
І сценаріїв, крім фантастичних, перемоги, немає.

які саме позиції України покращились ?


Де я, в цій цитаті, писав про Україну?
vt313
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 19:16

  fox767676 написав:У рф багато сценаріїв, нажаль
Самий безболісний для нас - якщо просто перенесуть фокус з Запоріжжя на Донбас
Гірші - залучити більше корейців , провести мобілізацію, піти на Київ , ...
Так рф понесла репутаційні та економічні втрати але то ніщо у порівнянні з втратами України які зростають у геометричній прогресії


Все що Ви написали вже було в 2022 р.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 19:17

  vt313 написав:
  Banderlog написав:
  vt313 написав:Була якась позиція до війни. Буде після війни.
Якщо позиції покращились, значить війна виграна, погіршились, - програна.
В росії будуть гірші позиції по всім пунктам, нехай по більшості.
І сценаріїв, крім фантастичних, перемоги, немає.

які саме позиції України покращились ?


Де я, в цій цитаті, писав про Україну?

Ну ти ж кажеш що продовження війни веде до покращення позицій України. То по яким там позиціям крім нерухомості ахметова ми в +?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 19:25

  Banderlog написав:Ну ти ж кажеш що продовження війни веде до покращення позицій України. То по яким там позиціям крім нерухомості ахметова ми в +?


Де я таке писав?


Вся військова складова.
Політичне положення.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 19:34

  vt313 написав:
  Banderlog написав:Ну ти ж кажеш що продовження війни веде до покращення позицій України. То по яким там позиціям крім нерухомості ахметова ми в +?


Де я таке писав?


Вся військова складова.
Політичне положення.
шо таке політичне положення ? Вихід сша з підтримки України це покращення політичного положення?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 19:40

  Banderlog написав:
  vt313 написав:
  Banderlog написав:Ну ти ж кажеш що продовження війни веде до покращення позицій України. То по яким там позиціям крім нерухомості ахметова ми в +?


Де я таке писав?


Вся військова складова.
Політичне положення.
шо таке політичне положення ? Вихід сша з підтримки України це покращення політичного положення?


До початку війни ніякої допомого не було. В перші дні, вона була мізерною.

Зараз це суттєва допомога.
Перемовини на військово-політичному рівні в рамках ЄС постійні.
Не було такого до війни.

Все приймається як так і має бути.
Піднявся в повітря літак, у нас об'явили тривогу. А звідки у нас про це дізнались? Як ви думаєте?
vt313
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 19:46

  vt313 написав:
  Banderlog написав:
  vt313 написав:Була якась позиція до війни. Буде після війни.
Якщо позиції покращились, значить війна виграна, погіршились, - програна.
В росії будуть гірші позиції по всім пунктам, нехай по більшості.
І сценаріїв, крім фантастичних, перемоги, немає.

які саме позиції України покращились ?


Де я, в цій цитаті, писав про Україну?
Да, РФ во многом проиграла и её позиции в мире ухудшились и в экономическом, и в политическом отношении.
Хотя не исключаю, что после окончания войны они достаточно быстро во многом восстановятся. Не исключаю даже того, что Европа через пару лет после войны снова начнёт покупать нефть и газ и восстановятся всякие "потоки".
Но, бог с ней, с РФ. Они проиграли.
Но вы говорите: "війна виграна". Т.е. выиграна Украиной.
Так что выиграла Украина?

P.s.
Піднявся в повітря літак, у нас об'явили тривогу. А звідки у нас про це дізнались? Як ви думаєте?
Интересный подход. :)
Т.е. мы должны радоваться тому, что у нас "об'явили тривогу".
Ах, как мы рады!
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 20:00

  ЛАД написав: Они проиграли.
Но вы говорите: "війна виграна". Т.е. выиграна Украиной.

рф проиграла, да.

А по поводу перемоги України я не говорив.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 20:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Да, РФ во многом проиграла и её позиции в мире ухудшились и в экономическом, и в политическом отношении.
Хотя не исключаю, что после окончания войны они достаточно быстро во многом восстановятся
Це вже навряд.....
Трошки історично довідки
1667 рік Андрусівський договір - Росія і Польща ПОДІЛИЛИ Україну
проходить 120 років
1772 рік+1793+1795 - Росія Прусія і Австрія ПОДІЛИЛИ ПОЛЬЩУ
проходить 120 років
1921 рік Рижський Договір - Росія і Польща ПОДІЛИЛА Україну
пройшло 18 років
1939 рік Пакт Молотова - Росія і Німеччина ПОДІЛИЛИ ПОЛЬЩУ
пройшло 83 роки
2022 рік Росія пропонує Польщі поділити Україну...

Але в цей раз поляки памятаючи чим закінчились попередні домовленості з педерацією вже ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ від пропозиції і займають сторону України.
budivelnik
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