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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 06 чер, 2026 21:40
flyman написав: ЛАД написав:
Станет больше только людского "ресурсу".
Но значительно меньше денег и оружия. Много навоюет этот "ресурс" и чем - "лопатами Кулебы"?
допомогоа до літа (с)
Тобі час вибачитись за цю фразу, ти її пихав сюди весь 22-23 рік з серйозним хлєбалом переконуючи, що від України всі втомилися.
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Hotab
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Додано: Суб 06 чер, 2026 21:43
Hotab написав:ЛАД
Такое письмо явно направлено на срыв любых переговоров.
Не видумуйте, нема чого «сривать».
А лист , ІМХО, як відповідь на те що пітун наговорив в останні дні. А наговорив він «або капітулюйте, або як хочете там, а переговорів ніяких не буде».
Ну так йому і відповіді в його ж стилі «йди накуй зі своїми пропозиціями.. Або переговори виходячи з реальної картини на полі бою, або будемо далі палити вашу нєфтянку»
Я розумію що ви б хотіли щоб Зеленський принижувався, але це не принесе результатів, навіть навпаки. Поступки для пітуна - ознака слабкості. Давив би і вимагав ще більше.
Я не знаю ваш життєвий досвід в таких щепетільних питаннях, але те що бачу я, то пітун поважає лише силу. І задню дасть лише коли побачить сам, що нічого в нього не вийде.
Вы неправильно розумієте.
Не надо принижуватися.
Но и хамить не надо.
"нема чого «сривать»" - нема. Но при таких письмах и не будет.
Такие письма подрывают даже попытки
вести переговоры о мире Трампом и Европой.
Возможно, такое письмо на это и рассчитано. Оно звучит в переводе на нормальный язык так: "Нам не нужен мир, помогайте нам оружием и деньгами и мы будем воевать до победного конца".
Или вы тоже считаете, что надо воевать "до последней вербы"?
P.s. А силу показывать надо. Только не в письмах, а на поле боя.
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ЛАД
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Додано: Суб 06 чер, 2026 21:47
Hotab написав: flyman написав: ЛАД написав:
Станет больше только людского "ресурсу".
Но значительно меньше денег и оружия. Много навоюет этот "ресурс" и чем - "лопатами Кулебы"?
допомогоа до літа (с)
Тобі час вибачитись за цю фразу, ти її пихав сюди весь 22-23 рік з серйозним хлєбалом переконуючи, що від України втомилися.
Всі не всі, но США таки уже "втомилися".
Но я в данном случае воспринял эту фразу как сарказм. Поэтому и объединил их с будивельником.
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Додано: Суб 06 чер, 2026 21:50
budivelnik
Я не мучился ни в СССР, ни в Украине.
Вполне нормально жил.
А с "з позитивним настроєм" я буду доживать, когда закончится война и мои дети и внуки останутся живы.
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ЛАД
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Додано: Суб 06 чер, 2026 21:55
ЛАД написав:
Я не мучился ни в СССР, ни в Украине.
Не вірю
Твоя зашуганість переходить всі межі..
ти як єврей в гестапо, кожну секунду чекаєш поки тебе викриють....
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Додано: Суб 06 чер, 2026 21:57
ЛАД написав:
Всі не всі, но США таки уже "втомилися".
Станом на зараз -вже відпочили і
а - розблокували 400 млн попередньозаблокованих
б - внесли на розгляд 1 млрд
в - готують на внесення 7 млрд і розблокування ленд-лізу..
То як, ти вже посміхнувся і зрадів? я додав трошечки світла в ту протухшу конуру в якій ти знаходишся як мінімум останні 12 років?
Востаннє редагувалось budivelnik
в Суб 06 чер, 2026 21:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 06 чер, 2026 21:57
ЛАД написав:budivelnik
, flyman
Вы вообще что-нибудь слышали о взглядах и требованиях АдГ по вопросу нашей войны и наших беженцев?
Интересно, как сошлись такие 2 человека.
И арифметика - великая наука, но надо правильно формулировать условия задачи. Иначе можно насчитать такое...
якийсь "гарячий лід", з тим адеге в ЛАДа.
Або труси, або хрестик: або направляє мобресурс, або припиняє допомогу (до літа.), але "пропутінська" (підказка, мало тоді бути не "або-або", а "не-і", Л - логіка!).
Та і явне лідерство (не потенційна більшість, в того адеге лише в одній землі)
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Додано: Суб 06 чер, 2026 22:09
budivelnik написав: ЛАД написав:
Станет больше только людского "ресурсу".
Но значительно меньше денег и оружия. Много навоюет этот "ресурс" и чем - "лопатами Кулебы"?
800 000 за кордоном...
1 Я за те щоб вони отримали можливість економічного бронювання -це 1 млрд доларів/рік
2 Якщо країни які прийняли цих людей - будуть відправляти їх назад ... то навантаження на їх соціальну систему зменшиться на 8 млн *300євро*12місяців=3 млрд євро
З якого милого нам зменшать допомогу?
А 800 000 бійців+3 млрд доларів до тих 90млрд що обіцяли і 70млрд які починають розглядати...
То звідки фантазія про лопати?
боїщся що педераційники відгребуть ще до того як ти лапті....?
Яких "бійців"? Люди, які виїхали воювати не хочуть. Ти можеш це зрозмуіти? Які євро? Чоловіки євро не отримують. Для них це неважливо. Вони заробляють на своє існування. Я розумію, що ти хочеш зберегти свою дупу і дупу своїх синів, але повторюй кожного разу: ти - ніхто. Твох копійки нічого не значать для країни у великому сенсі.
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Додано: Суб 06 чер, 2026 22:15
ЛАД
А силу показывать надо. Только не в письмах, а на поле боя.
Там теж показують. Чи не ви тут , коли вам було вигідно , на днях казали «у Росії нема просування»?
А до сили треба ще і пояснення тим, хто живе в світі «ми наступаєм по всєм фронтам, осталось совсєм чуть-чуть».
Нічого «гірше» Зеленський не зробив точно. Там нема що руйнувати (переговорний процес).
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