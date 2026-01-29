|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 06 чер, 2026 23:00
flyman написав: ЛАД написав:budivelnik
, flyman
Вы вообще что-нибудь слышали о взглядах и требованиях АдГ по вопросу нашей войны и наших беженцев?
Интересно, как сошлись такие 2 человека.
И арифметика - великая наука, но надо правильно формулировать условия задачи. Иначе можно насчитать такое...
якийсь "гарячий лід", з тим адеге в ЛАДа.
Або труси, або хрестик: або направляє мобресурс, або припиняє допомогу (до літа.), але "пропутінська" (підказка, мало тоді бути не "або-або", а "не-і", Л - логіка!).
Та і явне лідерство (не потенційна більшість, в того адеге лише в одній землі)
Вы меня сильно удивили.
"Або труси, або хрестик" тут совершенно не при чём.
АдГ не думает о нашем "ресурсе". Они просто не хотят тратить немецкие деньги на украинских беженцев.
То, что отправка наших беженцев на родину в Украину увеличит наши людские ресурсы, это всего лишь побочный эффект.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 40631
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5386 раз.
- Подякували: 4877 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Суб 06 чер, 2026 23:11
ЛАД написав: flyman написав: ЛАД написав:budivelnik
, flyman
Вы вообще что-нибудь слышали о взглядах и требованиях АдГ по вопросу нашей войны и наших беженцев?
Интересно, как сошлись такие 2 человека.
И арифметика - великая наука, но надо правильно формулировать условия задачи. Иначе можно насчитать такое...
якийсь "гарячий лід", з тим адеге в ЛАДа.
Або труси, або хрестик: або направляє мобресурс, або припиняє допомогу (до літа.), але "пропутінська" (підказка, мало тоді бути не "або-або", а "не-і", Л - логіка!).
Та і явне лідерство (не потенційна більшість, в того адеге лише в одній землі)
Вы меня сильно удивили.
"Або труси, або хрестик" тут совершенно не при чём.
АдГ не думает о нашем "ресурсе". Они просто не хотят тратить немецкие деньги на украинских беженцев.
То, что отправка наших беженцев на родину в Украину увеличит наши людские ресурсы, это всего лишь побочный эффект.
це фантастика (обіцяти виборцям одне, а зробити "не мішки з цементом тягати")
вони ніби "праві" (як "націоналісти"), а де факто ліві-ліві (електорат ностальгуючих за "соціалізмом із людським обличчям" НДР)
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 43036
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1646 раз.
- Подякували: 2886 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Суб 06 чер, 2026 23:16
Hotab написав:ЛАД
Ещё раз.
Вы считаете, что переговоры не нужны и нечего и пытаться?
Ще раз, яка вам різниця що я там «щітаю». Я вам кажу, що переговорів нема і не передбачається і саме з вини пітуна. Тому нічого гіршого не зроблено.
Переговоров нет - согласен.
Не будет - это зависит и от нас.
Вам легче от того, что "саме з вини пітуна"?
Для чего тогда вообще нужно было это письмо?
Если бы не Маннергейм, финны тоже могли продолжать воевать и рассказывать - "переговоров нет по вине Сталина, он выдвигает невыполнимые условия". Как здесь рассказывает prodigy
они и в 1944 успешно били Красную Армию.
А разница, что вы там "щітаєте" всё же есть.
Цікаво у вас виходить «не треба нікому нічого пояснювати, там промиті пропагандою, нє поможет».
Ви завжди так кажете, чи лише коли вигідно? Бо я памʼятаю зовсім інші ваші слова.
Можете пояснить, что вы имеете ввиду? Когда и какие "зовсім інші слова" я говорил?
Найближчим часом харашо не буде. Пізніше буде.
Оптимистичненький у вас пример с "харашо". Других вариантов нет?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 40631
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5386 раз.
- Подякували: 4877 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Суб 06 чер, 2026 23:25
flyman написав: ЛАД написав:
............
Вы меня сильно удивили.
"Або труси, або хрестик" тут совершенно не при чём.
АдГ не думает о нашем "ресурсе". Они просто не хотят тратить немецкие деньги на украинских беженцев.
То, что отправка наших беженцев на родину в Украину увеличит наши людские ресурсы, это всего лишь побочный эффект.
це фантастика (обіцяти виборцям одне, а зробити "не мішки з цементом тягати")
вони ніби "праві" (як "націоналісти"), а де факто ліві-ліві (електорат ностальгуючих за "соціалізмом із людським обличчям" НДР)
Всё равно не понял. Они обещают выдворить мигрантов и не тратить деньги на помощь Украине и хотят это сделать. Пока не могут.
Но, кстати, во многих странах нарастают протесты против мигрантов и не только у партий типа АдГ. И постепенно такие настроения усиливаются. И это совершенно не связано с желанием предоставить Украине людские ресурсы. Пока что правящие партии в Европе придерживаются других взглядов. Что будет дальше, посмотрим. Хз (хтозна).
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 40631
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5386 раз.
- Подякували: 4877 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|21228
|
Чет 14 тра, 2026 05:16
shapo
|
|0
|19760
|
|
|36
|313820
|
|