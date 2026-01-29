ЛАД написав:budivelnik, flyman Вы вообще что-нибудь слышали о взглядах и требованиях АдГ по вопросу нашей войны и наших беженцев? Интересно, как сошлись такие 2 человека. И арифметика - великая наука, но надо правильно формулировать условия задачи. Иначе можно насчитать такое...
якийсь "гарячий лід", з тим адеге в ЛАДа. Або труси, або хрестик: або направляє мобресурс, або припиняє допомогу (до літа.), але "пропутінська" (підказка, мало тоді бути не "або-або", а "не-і", Л - логіка!). Та і явне лідерство (не потенційна більшість, в того адеге лише в одній землі)
Вы меня сильно удивили. "Або труси, або хрестик" тут совершенно не при чём. АдГ не думает о нашем "ресурсе". Они просто не хотят тратить немецкие деньги на украинских беженцев. То, что отправка наших беженцев на родину в Украину увеличит наши людские ресурсы, это всего лишь побочный эффект.
ЛАД написав:budivelnik, flyman Вы вообще что-нибудь слышали о взглядах и требованиях АдГ по вопросу нашей войны и наших беженцев? Интересно, как сошлись такие 2 человека. И арифметика - великая наука, но надо правильно формулировать условия задачи. Иначе можно насчитать такое...
якийсь "гарячий лід", з тим адеге в ЛАДа. Або труси, або хрестик: або направляє мобресурс, або припиняє допомогу (до літа.), але "пропутінська" (підказка, мало тоді бути не "або-або", а "не-і", Л - логіка!). Та і явне лідерство (не потенційна більшість, в того адеге лише в одній землі)
Вы меня сильно удивили. "Або труси, або хрестик" тут совершенно не при чём. АдГ не думает о нашем "ресурсе". Они просто не хотят тратить немецкие деньги на украинских беженцев. То, что отправка наших беженцев на родину в Украину увеличит наши людские ресурсы, это всего лишь побочный эффект.
це фантастика (обіцяти виборцям одне, а зробити "не мішки з цементом тягати") вони ніби "праві" (як "націоналісти"), а де факто ліві-ліві (електорат ностальгуючих за "соціалізмом із людським обличчям" НДР)
Ещё раз. Вы считаете, что переговоры не нужны и нечего и пытаться?
Ще раз, яка вам різниця що я там «щітаю». Я вам кажу, що переговорів нема і не передбачається і саме з вини пітуна. Тому нічого гіршого не зроблено.
Переговоров нет - согласен. Не будет - это зависит и от нас. Вам легче от того, что "саме з вини пітуна"? Для чего тогда вообще нужно было это письмо? Если бы не Маннергейм, финны тоже могли продолжать воевать и рассказывать - "переговоров нет по вине Сталина, он выдвигает невыполнимые условия". Как здесь рассказывает prodigy они и в 1944 успешно били Красную Армию. А разница, что вы там "щітаєте" всё же есть.
Цікаво у вас виходить «не треба нікому нічого пояснювати, там промиті пропагандою, нє поможет». Ви завжди так кажете, чи лише коли вигідно? Бо я памʼятаю зовсім інші ваші слова.
Можете пояснить, что вы имеете ввиду? Когда и какие "зовсім інші слова" я говорил?
Найближчим часом харашо не буде. Пізніше буде.
Оптимистичненький у вас пример с "харашо". Других вариантов нет?
ЛАД написав:............ Вы меня сильно удивили. "Або труси, або хрестик" тут совершенно не при чём. АдГ не думает о нашем "ресурсе". Они просто не хотят тратить немецкие деньги на украинских беженцев. То, что отправка наших беженцев на родину в Украину увеличит наши людские ресурсы, это всего лишь побочный эффект.
це фантастика (обіцяти виборцям одне, а зробити "не мішки з цементом тягати") вони ніби "праві" (як "націоналісти"), а де факто ліві-ліві (електорат ностальгуючих за "соціалізмом із людським обличчям" НДР)
Всё равно не понял. Они обещают выдворить мигрантов и не тратить деньги на помощь Украине и хотят это сделать. Пока не могут. Но, кстати, во многих странах нарастают протесты против мигрантов и не только у партий типа АдГ. И постепенно такие настроения усиливаются. И это совершенно не связано с желанием предоставить Украине людские ресурсы. Пока что правящие партии в Европе придерживаются других взглядов. Что будет дальше, посмотрим. Хз (хтозна).
Тут недавно активно обсуждали проблемы пенс. системы в Украине и некоторые рассказывали, что это "наследие совка". В UK "совка" точно не было. Но вот что пишут:
Согласно отчету, три четверти работников не рассчитывают на получение «умеренного» пенсионного дохода.
Слишком много людей сталкиваются с резким падением доходов после выхода на пенсию, при этом более трех четвертей из них не могут накопить достаточно средств для «умеренного» уровня жизни, предупредила отраслевая организация, занимающаяся вопросами пенсионного обеспечения.
В новом отчете организации Pensions UK говорится, что так называемый умеренный образ жизни обходится одному человеку в 32 700 фунтов стерлингов в год, а двум — в 45 400 фунтов стерлингов, но при этом, по оценкам, лишь 23% работающего населения смогут достичь такого уровня. ......... Согласно отчету, минимальный уровень жизни на пенсии обходится примерно в 13 900 фунтов стерлингов в год для семьи из одного человека и в 22 500 фунтов стерлингов для семьи из двух человек.
Между тем, комфортный образ жизни на пенсии, по оценкам, обойдется в 45 400 фунтов стерлингов в год для одного человека и 62 700 фунтов стерлингов для пары. Организация Pensions UK заявила, что только 9% работников могут достичь этого уровня. ............. Минимальный стандарт рассчитывается с учетом средств, необходимых для еженедельных покупок продуктов для пары, недельного отпуска в Великобритании, питания в ресторанах примерно раз в месяц и некоторых недорогих развлекательных мероприятий примерно два раза в неделю.
Согласно докладу, около 82% работающего населения достигнут минимального уровня.
«Гораздо меньше людей пойдут дальше. Это не соответствует ожиданиям людей относительно своего будущего. Без принятия мер слишком многие рискуют столкнуться с резким падением доходов после прекращения работы», — сказала Зои Александер из организации Pensions UK.
Станом на зараз -вже відпочили і а - розблокували 400 млн попередньозаблокованих б - внесли на розгляд 1 млрд в - готують на внесення 7 млрд і розблокування ленд-лізу...
Вопрос о 400 млн., вроде, решён. Остальное когда выделят, тогда и поговорим. О ленд-лизе:
Попытки продления и текущий статус (2025–2026 годы) После истечения срока действия первой программы украинская дипломатия и проукраинские конгрессмены пытались вернуть этот механизм в обойму, но столкнулись с сопротивлением в Палате представителей:
Декабрь 2024 года: При утверждении оборонного бюджета США на 2025 год (NDAA) пункт о продлении классического ленд-лиза для Украины был полностью исключен из итогового текста по настоянию нижней палаты Конгресса.
Начало 2025 года: В феврале в Палате представителей был зарегистрирован новый отдельный законопроект о возобновлении полномочий президента на аренду военной техники для Украины, однако он долгое время оставался без движения.
Текущая ситуация (середина 2026 года): В Конгрессе наметился новый сдвиг. На фоне изменения политического ландшафта и затяжного характера войны Палата представителей США поддержала рассмотрение обновленной инициативы по «ленд-лизу» с фиксированным лимитом (обсуждается рамка в размере 8 млрд долларов).
То, что начались хоть какие-то телодвижения, это хорошо. Но пока обо всех этих деньгах говорить рано.
Хочу напомнить, что в 2022-2023 прямая помощь США Украине составила ~$79–86 млрд. Ещё десятки млрд. были выделены в 2024 году. При "сонном Джо". Цифры несравнимы.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 07 чер, 2026 01:24, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав: Війна вже 4,5 роки і буде ще 3 роки. Все йде по парагвайському сценарію.
На щастя(для декого нажаль) ні. Надто мало гине людей для парагвайського сценарію. Ось коли Зеленський піде у наступ - тоді є шанс такого сценарію. А так, скоріше путін помре ніж закінчаться раби(чоловіки).
ЛАД написав:Да, Путин агрессор, мерзавец, подонок, ... что там дальше по списку? Да, он не хочет мира, а хочет добиться "целей СВО". Да, "Зе по ділу розставив так як воно є насправді". И никто не требует унижаться. Но когда лидер воюющей страны хочет заключить мир и предлагает переговоры, то такой тон недопустим. Уже писал, такое письмо Зе мог бы написать, если бы наши войска стояли хотя бы под Тулой. А ещё лучше под Подольском или хотя бы Серпуховом. Тогда его предложение мира выглядело бы как милость победителя. В сегодняшней ситуации оно направлено на что угодно, но только не на предложение переговоров. На такое "предложение мира" Путин не мог согласиться ни при каких условиях. Такое письмо явно направлено на срыв любых переговоров. Если цель была такая, то вопросов нет.
Усім думаючим і незаангажованим людям очевидно що ціль саме така. І це не перший і не другий раз, коли Зе зливає будь-який мирний процес. Точніше спроби цього процесу, тому що перемовини як такі ще ні разу не відбувались(якщо не рахувати Стамбул).
Banderlog написав: Війна вже 4,5 роки і буде ще 3 роки. Все йде по парагвайському сценарію.
На щастя(для декого нажаль) ні. Надто мало гине людей для парагвайського сценарію. Ось коли Зеленський піде у наступ - тоді є шанс такого сценарію. А так, скоріше путін помре ніж закінчаться раби(чоловіки).
Для парагвайского, наверное, маловато. Но вообще "надто мало" сильно сказано. Жертв много. Нельзя, конечно, сравнивать смерти и другие жертвы, но для страны последствия от других жертв не меньше.
[quote="5961965:andrijk777"][quote="5961852:Banderlog"] Війна вже 4,5 роки і буде ще 3 роки. Все йде по парагвайському сценарію. На щастя(для декого нажаль) ні. Надто мало гине людей для парагвайського сценарію. Ось коли Зеленський піде у наступ - тоді є шанс такого сценарію. А так, скоріше путін помре ніж закінчаться раби(чоловіки).[/quote] Достатньо, гине. Там все закінчилось за 6 р. А тут процес розтянеться років на 10. Фбоюсь що в Україні чоловіки скінчаться швидше ніж в рф. Щоб зеленський пішов в якийсь наступ потрібне створення резервів а поки що даж ті що є на лбз невідновлені. За стандартами нато наші війська вважаються не боєздатними і мають бути виведені на ротацію.