RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 18037180381803918040
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 12:08

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Дюрі-бачі Добавлю по поводу пирровой победы.
Мы уже потеряли много людей - и на фронте и просто беженцев. Очень много - миллионы.
Мы уже потеряли большие территории с развитой промышленностью. Сильно уменьшился выход к морю.
Мы уже потеряли много городов.

ИМХО це все можна досить легко компенсувати, відбудувати і повернути, але для цього потрібне суттєве фінансування в кілька трильйонів. Якщо вдасться їх стягнути з москалів репараціями (реалістично в формі %, які США/ЄС автоматично будуть перераховувати в спец фонд при покупці їх нафти/газу/добрив. Купив барель за 100$, з них 20$ Україні, 80$- москалям...) то це й буде перемога України.
Выход к морю и потерю территорий и, главное, людей компенсировать невозможно никаким финансированием.
Но, согласен, наладить нормальную жизнь можно и на меньшей территории с меньшим населением. Тут будивельник прав - есть очень много стран с небольшим населением, которые хорошо живут.
Но, простите, я сильно сомневаюсь в "суттєвому фінансуванні в кілька трильйонів". Хотя всё же надеюсь, что какое-то финансирование будет.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40642
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 12:10

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Кожен почне піднімати СВОЄ....

назвіть хоч одну причину чому це робити в Україні, а не в Польщі чи іншій країні ЄС?
Три причини
1 В нас легше зайняти ринок бо він пустий
2 В нас в кожного є житло яке коштує від 1 млн грн, яке за кордоном треба буде ще купити
3 В нас легше жити, бо навколо тебе такі самі як і ти , з ким ти вчився, працював.....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29118
З нами з: 15.01.09
Подякував: 305 раз.
Подякували: 3057 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 12:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:юдей компенсировать невозможно никаким финансированием.

А ось тут Ви категорично помиляєтесь: даєте кожному мігранту по квартирі (хай не у властность, а хоча б право проживання ) в Львові/Києві + 500 євро допомоги в місяць і не тільки майже всі Українці повернуться, а ще буде черга з мільйонів бажаючих отримати громадянство.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 07 чер, 2026 12:11, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6305
З нами з: 29.07.22
Подякував: 961 раз.
Подякували: 668 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 12:11

  ЛАД написав:
Україна відновить своє домінування в світі по експорту збіжжя і військових технологій(це перше , куди будуть вкладати кошти зарубіжні інвестори, з роками продовольча криза буде тільки наростати і продукти вже в дефіциті у 700млнн населення

Близько 700–800 мільйонів людей у світі (кожен десятий житель Землі) постійно стикаються з недоїданням і хронічним голодом. Ще понад 100–140 мільйонів людей на планеті потерпають від гострого дефіциту продуктів, що спричинений війнами, економічними кризами або кліматичними катаклізмами.Глобальна продовольча криза розподілена нерівномірно і має кілька ключових причин:Конфлікти та війни: головна причина браку їжі для майже 140 мільйонів людей у найбільш вразливих країнах, таких як сектор Гази, Південний Судан та Сирія.




Відновлення промисловості України:
никого не треба зазивати, якщо будуть перспективи-бізнес буде вкладати свої(частково державні) кошти у промисловість, танки і кораблі 100% будувати не будуть

ви кожного дня по 20 постів маячні пишете

ви подивились відео про систему DELTA? чи знов шукаєте лайно на фонтанка.ру?
prodigy
 
Повідомлень: 13892
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3413 раз.
Подякували: 3371 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 12:13

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Не надо перекручивать и врать.
Это прямая цитата, которую вы обрезали:
Тобто для тебе не зрозуміла суть?
якщо ПЛАЗУВАТи як ЛАД - нічого не повернуть....
Це тобі зрозуміло , тепер бачиш де перекрутив?
якщо ж НЕ ПЛАЗУВАТи а бити по морді - тоді ситуація -нЕ фсьО тАк АднАзнАчнА

Можете "НЕ ПЛАЗУВАТи" и фантазировать дальше, но пока все разговоры и споры идут вокруг ЛБЗ. И никто не ставит вопрос о возврате территорий и возврате к границам хотя бы 2022.
Даже мы уже не требуем этого для заключения мира.
И вопрос о репарациях тоже постепенно затухает.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40642
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 12:18

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Кожен почне піднімати СВОЄ....

назвіть хоч одну причину чому це робити в Україні, а не в Польщі чи іншій країні ЄС?
Откорректируйте, пожалуйста - вы приписали мне слова будивельника.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40642
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 12:18

  budivelnik написав:Тому
якщо РОЗГЛЯДАЄТЕ найближчі 20 років - то виходьте з того що кількість пенсіонерів буде близько 25% до ЗАГАЛЬНОЇ кількості населення...
Щоб там при цьому не писав який жовтий журнал.

Як в тебе працює ця математика? В країні з майже нульовою народжуваністю через 20-30 років усі стануть пенсіонерами. В країнах ЄС наразі перебуває більше мільйона українців віком до 18 років. Чи є надія, що вони повернуться? Я думаю, що ні. Хлопців точно ніхто повертати не збирається.
АндрейМ
 
Повідомлень: 870
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 18037180381803918040
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: АндрейМ, Banderlog, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
2 21663
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2026 05:16
shapo
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 20209
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 314605
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.